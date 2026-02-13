Гарантії безпеки для України "не працюватимуть" без участі США, - глава МЗС Нідерландів ван Веел

МЗС Нідерландів прокоментувало гарантії безпеки для України

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел заявив про необхідність залучення США до будь-яких гарантій безпеки для України.

Критика Європи та роль США

Нідерландський міністр змалював сувору картину, попереджаючи, що будь-які гарантії для України будуть марними без США.

Ван Веел також критично ставиться до Європи, звинувачуючи її в повільній допомозі Україні та накладанні "самообмежень" на свої дії.

"Ми також маємо бути реалістами, у світі немає такої сили, як американська. Ми бачимо це зараз у конфліктах, які вирішуються по всьому світу: без участі та тиску США це не спрацює", - вважає він.

Ван Веел додав, що "наші трансатлантичні зв'язки" зазнали "випробувань і труднощів", але вони залишаються такими ж важливими, як і раніше.

Ратифікація гарантій безпеки Конгресом

  • Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі.
  • Нагадаємо, що 25 січня президент Володимир Зеленський повідомляв, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США для України готовий на 100%.

Топ коментарі
А гарантії для Данії сильно працюють?

А ті гарантії що в Будапешті що протухли?

БРЕД. ЦЕ ВСЕ РОЗВОД ДЛЯ ЛОХІВ. Нема гарантій в цьому світі ні для кого - лише армія і ЯЗ гарантують тоді щось
13.02.2026 23:49 Відповісти
Тільки Ядерна зброя і тисячі далекобійних балістичних ракет можуть гарантувати безпеку Україні. Всі остальні казочки про гарантії від сцишиа а особливо від рижого серуна можете засунути в одне місце. Зараз даже цілісність НАТО під великим питанням. І взагалі, винагородження окупантів українською землею це запорука подальших воєн. Єдиний можливий мир це коли рашистів розбити з позором і знищити московську імперію як колись знищили Гітлера. Представте собі, якби в 43-му з Гітлером підписали мирну угоду віддавши йому завойоване, то представте який би сильний став би Третій Рейх і невже Гітлер на фоні свого успіху зупинився б на досягнутому?
13.02.2026 23:54 Відповісти
Діло в тому що вони так само вже і для Нідерландів не будуть працювати. Пора до цього звикнути і брати на себе відповідальність Європі бо в інакшому випадку один Підофюрер нападе з Заходу а інший зі сходу і вже зі свіжим моб ресурсом з території бувшої України. Але не мені це їм казати
13.02.2026 23:49 Відповісти
Діло в тому що вони так само вже і для Нідерландів не будуть працювати. Пора до цього звикнути і брати на себе відповідальність Європі бо в інакшому випадку один Підофюрер нападе з Заходу а інший зі сходу і вже зі свіжим моб ресурсом з території бувшої України. Але не мені це їм казати
13.02.2026 23:49 Відповісти
С гитлером таки подписывали и территории отдавали те же англосаксы но потом очень быстро обосоались и мира не видели только новую еще большую и страшную войну
14.02.2026 00:06 Відповісти
"гарантії від США " це така ж сама брехлива і лицемірна куйня,як і рашистські обіцянки для України і українського народу...
13.02.2026 23:56 Відповісти
Вони "не працюватимуть" i з участю США
14.02.2026 00:06 Відповісти
Наша надія тільки на Бога
14.02.2026 01:26 Відповісти
скорее на нашего сонцесяйного вождя великого Зе. Разом до перемоги😎
14.02.2026 02:04 Відповісти
что еще трамп не забрал?
14.02.2026 07:54 Відповісти
США ще обʼєднається з парашею та почне війну з Європою . Не поспішайте, дайте двом старим педофілам з садистичними нахилами дійти до повного маразму та почати третю світову.
14.02.2026 07:58 Відповісти
Об'єднання США з рашкою проти Європи це виключно маячня російської пропаганди. Чому? Бо варто лише спробувати дати відповідь на просте питання: 'Навіщо це Штатам?'.
14.02.2026 08:59 Відповісти
Я не в курсі, яка там російська пропаганда з цього питання, вам видніше, якщо так стверджуєте.
навіщо це штатам? А для вас штати - це Америка з Трампом чи без нього. Бо це зовсім різні штати будуть.
14.02.2026 09:33 Відповісти
Це як сказати. І з США також немає гарантій (щодо гарантій ), що вони працюватимуть. Бо єдиною залізобетонною гарантією може бути лише механізм автоматичного втягування США у війну проти рашки. А цей механізм може діяти як безпосередньо, так і за ланцюговим принципом: у війну втягуються, наприклад, будь-які країни НАТО, які дали Україні гарантії безпеки, - Росія їх атакує - США теж вимушені вступити у війну згідно 5-ї статті
14.02.2026 08:56 Відповісти
США нічого нікому не вимушені, особливо що до 5-ї статті. Вони просто зберуться та побалакають за життя. Це якщо Трамп не розвалить завчасно НАТО, як він почав це робити ще на першому терміні, просто не встиг.
14.02.2026 09:36 Відповісти
США не потрібні ні ЄС ні Європі.
14.02.2026 09:22 Відповісти
 
 