Гарантії безпеки для України "не працюватимуть" без участі США, - глава МЗС Нідерландів ван Веел

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел заявив про необхідність залучення США до будь-яких гарантій безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує Sky News.

Критика Європи та роль США

Нідерландський міністр змалював сувору картину, попереджаючи, що будь-які гарантії для України будуть марними без США.

Ван Веел також критично ставиться до Європи, звинувачуючи її в повільній допомозі Україні та накладанні "самообмежень" на свої дії.

"Ми також маємо бути реалістами, у світі немає такої сили, як американська. Ми бачимо це зараз у конфліктах, які вирішуються по всьому світу: без участі та тиску США це не спрацює", - вважає він.

Ван Веел додав, що "наші трансатлантичні зв'язки" зазнали "випробувань і труднощів", але вони залишаються такими ж важливими, як і раніше.

Ратифікація гарантій безпеки Конгресом

Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі.

Нагадаємо, що 25 січня президент Володимир Зеленський повідомляв, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США для України готовий на 100%.

