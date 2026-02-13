Гарантії безпеки для України "не працюватимуть" без участі США, - глава МЗС Нідерландів ван Веел
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Веел заявив про необхідність залучення США до будь-яких гарантій безпеки для України.
Як передає Цензор.НЕТ, його цитує Sky News.
Критика Європи та роль США
Нідерландський міністр змалював сувору картину, попереджаючи, що будь-які гарантії для України будуть марними без США.
Ван Веел також критично ставиться до Європи, звинувачуючи її в повільній допомозі Україні та накладанні "самообмежень" на свої дії.
"Ми також маємо бути реалістами, у світі немає такої сили, як американська. Ми бачимо це зараз у конфліктах, які вирішуються по всьому світу: без участі та тиску США це не спрацює", - вважає він.
Ван Веел додав, що "наші трансатлантичні зв'язки" зазнали "випробувань і труднощів", але вони залишаються такими ж важливими, як і раніше.
Ратифікація гарантій безпеки Конгресом
- Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі.
- Нагадаємо, що 25 січня президент Володимир Зеленський повідомляв, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США для України готовий на 100%.
А ті гарантії що в Будапешті що протухли?
БРЕД. ЦЕ ВСЕ РОЗВОД ДЛЯ ЛОХІВ. Нема гарантій в цьому світі ні для кого - лише армія і ЯЗ гарантують тоді щось
навіщо це штатам? А для вас штати - це Америка з Трампом чи без нього. Бо це зовсім різні штати будуть.