США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі, - Сибіга

Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Ратифікація гарантій безпеки Конгресом

Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення — уперше в історії України. Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий, зазначив Сибіга.

"Другий ключовий елемент безпекової архітектури — військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива",- заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, що 25 січня президент Володимир Зеленський повідомляв, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США для України готовий на 100%.

