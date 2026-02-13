США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі, - Сибіга
Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Ратифікація гарантій безпеки Конгресом
Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення — уперше в історії України. Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий, зазначив Сибіга.
"Другий ключовий елемент безпекової архітектури — військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива",- заявив очільник МЗС.
Нагадаємо, що 25 січня президент Володимир Зеленський повідомляв, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США для України готовий на 100%.
Вибачте, але гундосий тиждень тому казав, що документ вже готовий, то кому вірити?
решта від лукавого