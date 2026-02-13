УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6649 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
2 060 21

США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі, - Сибіга

США готові закріпити безпеку України через Конгрес

Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ратифікація гарантій безпеки Конгресом

Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення — уперше в історії України. Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий, зазначив Сибіга.

"Другий ключовий елемент безпекової архітектури — військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива",- заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, що 25 січня президент Володимир Зеленський повідомляв, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США для України готовий на 100%.

Читайте також: США не надаватимуть Україні гарантії безпеки, поки не буде укладено мирну угоду, - Politico

Автор: 

Конгрес США (1277) Сибіга Андрій (954) гарантії безпеки (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Щоб потім проігнорувати як угоду про НАТО
показати весь коментар
13.02.2026 21:33 Відповісти
+7
Сибіга вже в американському конгресі працює?
показати весь коментар
13.02.2026 21:41 Відповісти
+6
це все фігня як і Будапештський меморандум
показати весь коментар
13.02.2026 21:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб потім проігнорувати як угоду про НАТО
показати весь коментар
13.02.2026 21:33 Відповісти
Сибіга -адекватний? Проголосувати в Конгресі не означає ратифікувати в Конгресі.
показати весь коментар
14.02.2026 00:22 Відповісти
ну хоть не в Будапеште....
показати весь коментар
13.02.2026 21:35 Відповісти
якшо довго вийобув@тися то буде й Будапешт
показати весь коментар
13.02.2026 22:06 Відповісти
Почитай про Будапешт. Там просто нет ничего, мы отдали 4 в мире ядерный арсенал - да, которым мы не могли воспользоваться - но отдали его просто так. Даже без бумажки. То что написано в договоре вообще никому ни к чему не обязывает. И по той бумажке Великобритания многократно превосходит в помощи нам относительно бумажки.
показати весь коментар
13.02.2026 23:49 Відповісти
" США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі" Для всієї України, чи на момент "проста пєрєстать стрєлять"?
показати весь коментар
13.02.2026 21:35 Відповісти
Ні , тільки для Зеленського !
показати весь коментар
13.02.2026 21:38 Відповісти
Це зовсім не так !
показати весь коментар
13.02.2026 21:37 Відповісти
"СМИ: США не подпишут гарантии безопасности, пока не будет мирного соглашения" https://censoru.net/2026/02/13/smi-ssha-ne-podpishut-garantii-bezopasnosti-poka-ne-budet-mirnogo-soglashenija.html ...кому вiрити-ХЗ...
показати весь коментар
13.02.2026 21:37 Відповісти
Сибіга вже в американському конгресі працює?
показати весь коментар
13.02.2026 21:41 Відповісти
Хтось публікував пункти ? Чи хоча б ключові тези,
показати весь коментар
13.02.2026 21:43 Відповісти
це все фігня як і Будапештський меморандум
показати весь коментар
13.02.2026 21:46 Відповісти
Цікаво, що крім Сибіги ніхто не в курсі...
показати весь коментар
13.02.2026 21:53 Відповісти
Майже готовий = не готовий!
показати весь коментар
13.02.2026 21:59 Відповісти
Як завжди Зельоні нам згодовують Велике Ніщо замість хоч якихось показаних реальних результатів. Все підпишуть, все ратифікують, і навіть тоді не скажуть про що ж там домовились?
показати весь коментар
13.02.2026 22:05 Відповісти
Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий, зазначив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3600499

Вибачте, але гундосий тиждень тому казав, що документ вже готовий, то кому вірити?
показати весь коментар
13.02.2026 22:08 Відповісти
Це міністр МЗС ,чи єрмаківський халуй ?ніяких безпекових гарантій для України при Трампі не буде,для ви несете цю фігню коли ворог цілодобово знищує Україну ?
показати весь коментар
13.02.2026 22:15 Відповісти
Данії сильно помогли гарантії США?
показати весь коментар
13.02.2026 22:37 Відповісти
В пи***ду засуньте свої гарантії. Сша недоговороздатні так же як і Сосія. Тим більше сша ніяких реальних гарантій не дає. Максимум що сша погоджується надавати розвіддані як зараз. Так це рашистів аж ніяк не зупиняє ні зараз ні тим більше коли рашисти відновлять свої сили
показати весь коментар
13.02.2026 23:22 Відповісти
тільки Будапешт 2.0 !!!!
решта від лукавого
показати весь коментар
14.02.2026 01:36 Відповісти
В Трамп в курсі? Бо вчора воно казало, що спочатку мирна угода з кацапами потім гарантії безпеки від США.
показати весь коментар
14.02.2026 09:34 Відповісти
 
 