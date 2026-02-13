США не надаватимуть Україні гарантії безпеки, поки не буде укладено мирну угоду, - Politico

Гарантії безпеки від США: Штати назвали умову

Сполучені Штати дали Україні зрозуміти, що не надаватимуть гарантії безпеки, поки України та Росія не укладуть мирну угоду.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Двоє європейських та один американський посадовці заявили, що Штати чітко дали Україні зрозуміти, що не завершать угоду щодо гарантій безпеки, поки Київ та Москва не досягнуть загальної угоди про припинення війни.

"А оскільки Росія наполегливо дотримується вимог щодо території, від якої Україна не відступить, мирний процес загальмовано", - йдеться в матеріалі.

Один із чиновників заявив, що Трамп хоче багато чого закріпити та узгодити, перш ніж фактично підписати угоду.

Politico пише, що на Мюнхенській конференції Зеленський закликатиме до посилення тиску на Росію.

Європейські чиновники сподіваються, що США зроблять більше для боротьби з "тіньовим флотом" Росії.

Що передувало?

Топ коментарі
+50
Це і так ясно, що при Трампі ніяких гарантій Україні не буде
13.02.2026 10:37 Відповісти
+31
ПЕРЕКЛАД

- те що віддали всі корисні копали а також порти і всю інфраструктуру - ДО ЖОПИ
- віддайте все до львова і так і бути ми дамо вам ПАПІРЕЦЬ А4
13.02.2026 10:38 Відповісти
+25
От і відповідь для всіх дурних хохлів які мекають "пачіму нє хатят даґаварітса".
Та тому що Донні союзник *****, якби не суспільна думка в США і не санкції прийняті попередником - уже б давно нас злив під парашу.
13.02.2026 10:41 Відповісти
Пока вы отказываетесь отдавать Донбасс, гарантий безопасности вам не будет. Потом тоже не будет, потому что, мы с россией не так договаривались.
13.02.2026 14:48 Відповісти
А тому що ЗЕ ... перекрив свої окуєні витрати рідкісними металами , вилами, яхтами тощо, як і всі святі підробники . Це не входить в гарантії , досвідос.... Тільки не зрозуміло одне, а навіщо цей цирк, хоча цирку без клоунів немає, зустрічі, ланчі, обійми, раунди? Навіщо?
13.02.2026 14:54 Відповісти
Дядя Доня знов сказав - про *****. Значить - дорога йому туди ж.
Ця херня ще гірша за будапештську...
Іронія долі - знайшли де, і в кого підписувати
13.02.2026 15:29 Відповісти
А взагалі, коментувати висери рудого недоумка - херня
13.02.2026 15:40 Відповісти
********.
13.02.2026 15:58 Відповісти
це все-одно, що сказати: ми не дамо вам парасольку поки не закінчиться дощ!
13.02.2026 16:53 Відповісти
Така маньячна наполеглівисть трампона зараз чітко проглядається у напісділу на Палестині.Хамас поклав хрін на другий етап,зброю залишив у себе,захопив владу,розігнав всіх нехамасовских кадідатів,але вимагає загальноарабськой підтримки у відродженни терористичного анклава.Евреи у шоці.
13.02.2026 17:15 Відповісти
Намазали з копалинами, тепер з безпекою нарахують , вже будапештський меморандум спрацював… з Трампом ніяких справ не можна вести.
13.02.2026 18:29 Відповісти
Знову вкид гавна на вентилятор, як тільки виявилось, що генпрокурор зєлєнскава теж ніпрічьом
13.02.2026 18:30 Відповісти
Тому що давно треба рухати ракетну і ядерну програму. Але якщо в країні навіть генерали терпіли ...
13.02.2026 18:45 Відповісти
Треба вводити нові звання. Молодший генерал-терпіло, старший генерал-терпіло.
13.02.2026 18:47 Відповісти
