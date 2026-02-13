США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности, пока не будет заключено мирное соглашение, - Politico

Соединенные Штаты дали Украине понять, что не будут предоставлять гарантии безопасности, пока Украина и Россия не заключат мирное соглашение.

Два европейских и один американский чиновник заявили, что Штаты четко дали Украине понять, что не завершат соглашение о гарантиях безопасности, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны.

"А поскольку Россия настойчиво придерживается требований по территории, от которой Украина не отступит, мирный процесс заторможен", - говорится в материале.

Один из чиновников заявил, что Трамп хочет многое закрепить и согласовать, прежде чем фактически подписать соглашение.

Politico пишет, что на Мюнхенской конференции Зеленский будет призывать к усилению давления на Россию.

Европейские чиновники надеются, что США сделают больше для борьбы с "теневым флотом" России.

Что предшествовало?

Генсек НАТО Марк Рюте заявил, что в Альянсе обсуждают "три уровня" гарантий безопасности для Украины.

Зеленский сказал, что гарантии безопасности от США должны быть подписаны перед основным мирным документом

