США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности, пока не будет заключено мирное соглашение, - Politico
Соединенные Штаты дали Украине понять, что не будут предоставлять гарантии безопасности, пока Украина и Россия не заключат мирное соглашение.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Два европейских и один американский чиновник заявили, что Штаты четко дали Украине понять, что не завершат соглашение о гарантиях безопасности, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны.
"А поскольку Россия настойчиво придерживается требований по территории, от которой Украина не отступит, мирный процесс заторможен", - говорится в материале.
Один из чиновников заявил, что Трамп хочет многое закрепить и согласовать, прежде чем фактически подписать соглашение.
Politico пишет, что на Мюнхенской конференции Зеленский будет призывать к усилению давления на Россию.
Европейские чиновники надеются, что США сделают больше для борьбы с "теневым флотом" России.
Что предшествовало?
- Генсек НАТО Марк Рюте заявил, что в Альянсе обсуждают "три уровня" гарантий безопасности для Украины.
- Зеленский сказал, что гарантии безопасности от США должны быть подписаны перед основным мирным документом
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ця херня ще гірша за будапештську...
Іронія долі - знайшли де, і в кого підписувати