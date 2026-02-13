РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7718 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
9 625 112

США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности, пока не будет заключено мирное соглашение, - Politico

Гарантии безопасности от США: Штаты назвали условие

Соединенные Штаты дали Украине понять, что не будут предоставлять гарантии безопасности, пока Украина и Россия не заключат мирное соглашение.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Два европейских и один американский чиновник заявили, что Штаты четко дали Украине понять, что не завершат соглашение о гарантиях безопасности, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны.

"А поскольку Россия настойчиво придерживается требований по территории, от которой Украина не отступит, мирный процесс заторможен", - говорится в материале.

Читайте: Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" РФ

Один из чиновников заявил, что Трамп хочет многое закрепить и согласовать, прежде чем фактически подписать соглашение.

Politico пишет, что на Мюнхенской конференции Зеленский будет призывать к усилению давления на Россию.

Европейские чиновники надеются, что США сделают больше для борьбы с "теневым флотом" России.

Читайте также: Сначала нужно подписать гарантии безопасности от США, а потом другие документы, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте: Переговоры в Абу-Даби зашли в тупик, - The Atlantic

Автор: 

россия (98978) США (29249) гарантии безопасности (439)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Це і так ясно, що при Трампі ніяких гарантій Україні не буде
показать весь комментарий
13.02.2026 10:37 Ответить
+31
ПЕРЕКЛАД

- те що віддали всі корисні копали а також порти і всю інфраструктуру - ДО ЖОПИ
- віддайте все до львова і так і бути ми дамо вам ПАПІРЕЦЬ А4
показать весь комментарий
13.02.2026 10:38 Ответить
+25
От і відповідь для всіх дурних хохлів які мекають "пачіму нє хатят даґаварітса".
Та тому що Донні союзник *****, якби не суспільна думка в США і не санкції прийняті попередником - уже б давно нас злив під парашу.
показать весь комментарий
13.02.2026 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пока вы отказываетесь отдавать Донбасс, гарантий безопасности вам не будет. Потом тоже не будет, потому что, мы с россией не так договаривались.
показать весь комментарий
13.02.2026 14:48 Ответить
А тому що ЗЕ ... перекрив свої окуєні витрати рідкісними металами , вилами, яхтами тощо, як і всі святі підробники . Це не входить в гарантії , досвідос.... Тільки не зрозуміло одне, а навіщо цей цирк, хоча цирку без клоунів немає, зустрічі, ланчі, обійми, раунди? Навіщо?
показать весь комментарий
13.02.2026 14:54 Ответить
Дядя Доня знов сказав - про *****. Значить - дорога йому туди ж.
Ця херня ще гірша за будапештську...
Іронія долі - знайшли де, і в кого підписувати
показать весь комментарий
13.02.2026 15:29 Ответить
А взагалі, коментувати висери рудого недоумка - херня
показать весь комментарий
13.02.2026 15:40 Ответить
********.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:58 Ответить
це все-одно, що сказати: ми не дамо вам парасольку поки не закінчиться дощ!
показать весь комментарий
13.02.2026 16:53 Ответить
Така маньячна наполеглівисть трампона зараз чітко проглядається у напісділу на Палестині.Хамас поклав хрін на другий етап,зброю залишив у себе,захопив владу,розігнав всіх нехамасовских кадідатів,але вимагає загальноарабськой підтримки у відродженни терористичного анклава.Евреи у шоці.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:15 Ответить
Намазали з копалинами, тепер з безпекою нарахують , вже будапештський меморандум спрацював… з Трампом ніяких справ не можна вести.
показать весь комментарий
13.02.2026 18:29 Ответить
Знову вкид гавна на вентилятор, як тільки виявилось, що генпрокурор зєлєнскава теж ніпрічьом
показать весь комментарий
13.02.2026 18:30 Ответить
Тому що давно треба рухати ракетну і ядерну програму. Але якщо в країні навіть генерали терпіли ...
показать весь комментарий
13.02.2026 18:45 Ответить
Треба вводити нові звання. Молодший генерал-терпіло, старший генерал-терпіло.
показать весь комментарий
13.02.2026 18:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 