Переговоры в Абу-Даби зашли в тупик, - The Atlantic
Переговоры между Украиной и Россией в Абу-Даби оказались без заметного прогресса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания The Atlantic. Украинская делегация проинформировала президента, что позиция Кремля остается неизменной.
Дипломатический процесс может потерять темп
По данным журналистов, российская сторона продолжает требовать передачи украинских территорий. В то же время американские посредники демонстрируют растущее раздражение из-за отсутствия результатов.
В Киеве считают, что возможности для дипломатии постепенно сужаются. Причиной называют внутриполитические процессы в США.
С приближением активной фазы предвыборной кампании Дональд Трамп может изменить подход к переговорам. В таком случае процесс может стать менее приоритетным для Вашингтона.
"Кремль не сдвинулся с места и продолжает требовать украинские территории", — отмечает The Atlantic.
Новый раунд переговоров с США
Накануне Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
Встреча может состояться во вторник или среду, однако пока неизвестно, согласится ли Россия на переговоры. Среди ключевых тем — инициатива Вашингтона по созданию свободной экономической зоны как буфера на востоке Донецкой области.
"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими - давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть", - сказал Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
А в Омані все як було
Стаття -бомба в THE ATLANTIC, знову Саймон Шустер з надр ОПи бере інтерв"ю у Вовчика в паніці- аналіз від Швеця
Вихід є: але для умєрки - залишитися в США, і не повертатися!
А всі інші?
АнкоріджаОмана!
Рузкіе будуть вимагати все аж доки не зникнуть, а ми відмовитись не можем ні від чого бо за метром підуть кілометри
Мабуть, у Вашингтоні вважають, що якщо поставити між воюючими арміями термінал для безготівкового розрахунку та кавовий апарат, то штурми припиняться самі собою через обідню перерву. Це ж так працює: агресор бачить "сприятливий інвестиційний клімат" і замість обстрілів починає подавати податкові декларації.
Які там дрони чи ППО? Давайте просто відкриємо на лінії фронту мережу барбершопів та коворкінгів - це ж ідеальний "буфер". Цікаво, а "бачення того, як це може виглядати", включає в себе пільгове оподаткування для власників зруйнованих квартир, до яких навіть супутник не завжди може дотягнутися?
Схоже, концепція "воювати до останнього українця" плавно переходить у стадію "торгувати до останнього ФОПа". Дійсно, навіщо нам перемовини про мир, коли можна обговорити офшорну зону на мінному полі?