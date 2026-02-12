РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7155 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
9 319 35

Переговоры в Абу-Даби зашли в тупик, - The Atlantic

Переговоры в ОАЭ зашли в тупик

Переговоры между Украиной и Россией в Абу-Даби оказались без заметного прогресса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания The Atlantic. Украинская делегация проинформировала президента, что позиция Кремля остается неизменной.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дипломатический процесс может потерять темп

По данным журналистов, российская сторона продолжает требовать передачи украинских территорий. В то же время американские посредники демонстрируют растущее раздражение из-за отсутствия результатов.

В Киеве считают, что возможности для дипломатии постепенно сужаются. Причиной называют внутриполитические процессы в США.

С приближением активной фазы предвыборной кампании Дональд Трамп может изменить подход к переговорам. В таком случае процесс может стать менее приоритетным для Вашингтона.

"Кремль не сдвинулся с места и продолжает требовать украинские территории", — отмечает The Atlantic.

Читайте также: Европа должна возобновить диалог с РФ, но без давления на Украину, — Макрон

Новый раунд переговоров с США

Накануне Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией. 

Встреча может состояться во вторник или среду, однако пока неизвестно, согласится ли Россия на переговоры. Среди ключевых тем — инициатива Вашингтона по созданию свободной экономической зоны как буфера на востоке Донецкой области.

"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими - давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть", - сказал Зеленский.

Читайте также: Рютте: Европейские государства самостоятельно решают вопрос диалога с РФ

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких выборов или референдума в мае не будет, подготовки нет, - Гончаренко

Автор: 

россия (98978) США (29249) Украина (45339) переговоры с Россией (1426) война в Украине (7702)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А ти хотів, щоб погодилися на кацапські вимоги і відкрили кацапам дорогу на Київ?
показать весь комментарий
12.02.2026 23:07 Ответить
+10
Вони просто проїздили мільоні бюджетних коштів...
А в Омані все як було
показать весь комментарий
12.02.2026 22:32 Ответить
+7
ТА ТИ ШО)))))))

Рузкіе будуть вимагати все аж доки не зникнуть, а ми відмовитись не можем ні від чого бо за метром підуть кілометри
показать весь комментарий
12.02.2026 22:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони просто проїздили мільоні бюджетних коштів...
А в Омані все як було
показать весь комментарий
12.02.2026 22:32 Ответить
А ти хотів, щоб погодилися на кацапські вимоги і відкрили кацапам дорогу на Київ?
показать весь комментарий
12.02.2026 23:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8UPCodRqtEc&t=606s https://www.youtube.com/watch?v=8UPCodRqtEc&t=606sГарантий США нет - Зеленский идёт на отчаянный шаг /№1093/ Юрий Швец
Стаття -бомба в THE ATLANTIC, знову Саймон Шустер з надр ОПи бере інтерв"ю у Вовчика в паніці- аналіз від Швеця
показать весь комментарий
13.02.2026 14:13 Ответить
головне у "зезрадника" конструктив
показать весь комментарий
12.02.2026 22:32 Ответить
Зайшли? Та вони там стовбичили з самого початку без будь-яких перспектив...
показать весь комментарий
12.02.2026 22:33 Ответить
"з самого початку" кажете
показать весь комментарий
12.02.2026 23:01 Ответить
"Глухий кут" перетвориться в "глухий квадрат", якщо в США делегація щось підпише що протиречить інтересам України...
Вихід є: але для умєрки - залишитися в США, і не повертатися!
А всі інші?
показать весь комментарий
12.02.2026 22:33 Ответить
все это х..ня.война,разруха,под миллион убитых и покалеченых.главное-что не Порошенко.
показать весь комментарий
12.02.2026 22:34 Ответить
Ти зелена хвойда!
показать весь комментарий
13.02.2026 06:45 Ответить
Вони з кута й не виходили - тільки сильна позиція Трампа може змусити кацапів до миру
показать весь комментарий
12.02.2026 22:35 Ответить
Шо за )(*йня?! Щодня базікали про значний прогрес, і на тобі. Чебурек дезінформував зе-наркомана?!
показать весь комментарий
12.02.2026 22:47 Ответить
Рудий педофіл регулярно дезінформує
показать весь комментарий
13.02.2026 00:32 Ответить
Файно !!!
показать весь комментарий
12.02.2026 22:50 Ответить
з чого би кремль мав зрушувати . Картинки з фламынги мабуть не дуже діють.
показать весь комментарий
12.02.2026 22:57 Ответить
Викликаю дух Анкоріджа Омана!
показать весь комментарий
12.02.2026 22:58 Ответить
Пастку на привидів не забудьте встановити 😂
показать весь комментарий
13.02.2026 00:07 Ответить
ТА ТИ ШО)))))))

Рузкіе будуть вимагати все аж доки не зникнуть, а ми відмовитись не можем ні від чого бо за метром підуть кілометри
показать весь комментарий
12.02.2026 22:59 Ответить
А вони з глухого кута колись виходили? Ви просто все життя сиділи в глухому куті і їли лайно з чемодана яким вас Х'уйло кормив постійно
показать весь комментарий
12.02.2026 23:02 Ответить
Якщо країну очолює дуже тупий кут, то що дивного в тому, що він завів її в глухий кут?
показать весь комментарий
12.02.2026 23:11 Ответить
В тупике находиться один бородатый унылый клоун-банкрот. У него выхода нет. Или закончить войну и сесть в лучшем случае, после того как на поверхность всплывёт все говно или продолжать войну до талого, которую он уже давно не вытягивает и в итоге получить то же самое но потом. П.С.Хотя во втором случае у него есть шанс пропетлять если не останется тех, кто сможет задавать какие-то вопросы. Если предмет спора исчезнет сам по себе. На то и надежда.
показать весь комментарий
12.02.2026 23:34 Ответить
Щоб закінчити війну необхідно росіян в Україні добити, а він поки схоже не може це зробити.
показать весь комментарий
12.02.2026 23:43 Ответить
Він? Не він, а всі ми. На жаль...
показать весь комментарий
13.02.2026 15:24 Ответить
Для кого це шоу? Я хз..тупо просрали мільйони гривень.
показать весь комментарий
12.02.2026 23:45 Ответить
Це шоу виключно для однієї особи - для Трампа
показать весь комментарий
13.02.2026 05:35 Ответить
Вільна економічна зона як буфер на Донеччині? Геніально! Вже уявляю ці черги на митниці між окопами: ліворуч - видача ПДВ, праворуч - робота снайперів, а посередині - д'юті-фрі з безакцизними снарядами.

Мабуть, у Вашингтоні вважають, що якщо поставити між воюючими арміями термінал для безготівкового розрахунку та кавовий апарат, то штурми припиняться самі собою через обідню перерву. Це ж так працює: агресор бачить "сприятливий інвестиційний клімат" і замість обстрілів починає подавати податкові декларації.

Які там дрони чи ППО? Давайте просто відкриємо на лінії фронту мережу барбершопів та коворкінгів - це ж ідеальний "буфер". Цікаво, а "бачення того, як це може виглядати", включає в себе пільгове оподаткування для власників зруйнованих квартир, до яких навіть супутник не завжди може дотягнутися?

Схоже, концепція "воювати до останнього українця" плавно переходить у стадію "торгувати до останнього ФОПа". Дійсно, навіщо нам перемовини про мир, коли можна обговорити офшорну зону на мінному полі?
показать весь комментарий
13.02.2026 00:35 Ответить
а ввел бы норм санкции пуйлостану и контроль нефти + передача томагавков. Через полгодика бы запели по другому, но походу никому не выгодно это
показать весь комментарий
13.02.2026 01:29 Ответить
Бен Ладена знищили за 2 башти- близнюки, а тут тисячі зруйнованих будинків, сотні тисяч вбитих, а за голову путіна ніяких грошей не призначено.Одні бескінечні переговори в теплих країнах.
показать весь комментарий
13.02.2026 06:53 Ответить
Оманський ішак не розуміє, що поки РФ просуваються на фронті, все до жопи. Путіну це просто озвучує прямо, но нанюханий не чує.
показать весь комментарий
13.02.2026 07:33 Ответить
Ішак корчить із себе "патріота-героя" та сподівається на своє друге пришестя. Воно було чмом продажним, ним і залишилось. Інстинкт самозбереження визначає поведінку цього давно простроченого мудака.
показать весь комментарий
13.02.2026 07:38 Ответить
так віддай кусок свого житла сусіду-алкашу
показать весь комментарий
13.02.2026 09:17 Ответить
Від імені України ці "переговори" веде ЗЕсвиня яка боїться в Україну повернутись бо тут її НАБУ чекає! Яких результатів можна очікувати від цих "переговорів"???
показать весь комментарий
13.02.2026 08:42 Ответить
 
 