Переговоры в Абу-Даби зашли в тупик, - The Atlantic

Переговоры между Украиной и Россией в Абу-Даби оказались без заметного прогресса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания The Atlantic. Украинская делегация проинформировала президента, что позиция Кремля остается неизменной.

Дипломатический процесс может потерять темп

По данным журналистов, российская сторона продолжает требовать передачи украинских территорий. В то же время американские посредники демонстрируют растущее раздражение из-за отсутствия результатов.

В Киеве считают, что возможности для дипломатии постепенно сужаются. Причиной называют внутриполитические процессы в США.

С приближением активной фазы предвыборной кампании Дональд Трамп может изменить подход к переговорам. В таком случае процесс может стать менее приоритетным для Вашингтона.

"Кремль не сдвинулся с места и продолжает требовать украинские территории", — отмечает The Atlantic.

Новый раунд переговоров с США

Накануне Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.

Встреча может состояться во вторник или среду, однако пока неизвестно, согласится ли Россия на переговоры. Среди ключевых тем — инициатива Вашингтона по созданию свободной экономической зоны как буфера на востоке Донецкой области.

"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими - давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

