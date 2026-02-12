Переговори в Абу-Дабі зайшли в глухий кут, - The Atlantic
Переговори між Україною та Росією в Абу-Дабі опинилися без помітного прогресу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Atlantic. Українська делегація поінформувала президента, що позиція Кремля залишається незмінною.
Дипломатичний процес може втратити темп
За даними журналістів, російська сторона продовжує вимагати передачі українських територій. Водночас американські посередники демонструють зростаюче роздратування через відсутність результатів.
У Києві вважають, що можливості для дипломатії поступово звужуються. Причиною називають внутрішньополітичні процеси у США.
Із наближенням активної фази передвиборчої кампанії Дональд Трамп може змінити підхід до переговорів. У такому разі процес може стати менш пріоритетним для Вашингтона.
"Кремль не зрушив з місця і продовжує вимагати українські території", — зазначає The Atlantic.
Новий раунд переговорів зі США
Напередодні Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
Зустріч може відбутися у вівторок або середу, однак поки невідомо, чи погодиться Росія на перемовини. Серед ключових тем - ініціатива Вашингтона щодо створення вільної економічної зони як буфера на сході Донеччини.
"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими - давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати", - сказав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в Омані все як було
Стаття -бомба в THE ATLANTIC, знову Саймон Шустер з надр ОПи бере інтерв"ю у Вовчика в паніці- аналіз від Швеця
Вихід є: але для умєрки - залишитися в США, і не повертатися!
А всі інші?
АнкоріджаОмана!
Рузкіе будуть вимагати все аж доки не зникнуть, а ми відмовитись не можем ні від чого бо за метром підуть кілометри
Мабуть, у Вашингтоні вважають, що якщо поставити між воюючими арміями термінал для безготівкового розрахунку та кавовий апарат, то штурми припиняться самі собою через обідню перерву. Це ж так працює: агресор бачить "сприятливий інвестиційний клімат" і замість обстрілів починає подавати податкові декларації.
Які там дрони чи ППО? Давайте просто відкриємо на лінії фронту мережу барбершопів та коворкінгів - це ж ідеальний "буфер". Цікаво, а "бачення того, як це може виглядати", включає в себе пільгове оподаткування для власників зруйнованих квартир, до яких навіть супутник не завжди може дотягнутися?
Схоже, концепція "воювати до останнього українця" плавно переходить у стадію "торгувати до останнього ФОПа". Дійсно, навіщо нам перемовини про мир, коли можна обговорити офшорну зону на мінному полі?