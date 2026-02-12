Переговори в Абу-Дабі зайшли в глухий кут, - The Atlantic

Переговори в ОАЕ зайшли у глухий кут

Переговори між Україною та Росією в Абу-Дабі опинилися без помітного прогресу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Atlantic. Українська делегація поінформувала президента, що позиція Кремля залишається незмінною.

Дипломатичний процес може втратити темп

За даними журналістів, російська сторона продовжує вимагати передачі українських територій. Водночас американські посередники демонструють зростаюче роздратування через відсутність результатів.

У Києві вважають, що можливості для дипломатії поступово звужуються. Причиною називають внутрішньополітичні процеси у США.

Із наближенням активної фази передвиборчої кампанії Дональд Трамп може змінити підхід до переговорів. У такому разі процес може стати менш пріоритетним для Вашингтона.

"Кремль не зрушив з місця і продовжує вимагати українські території", — зазначає The Atlantic.

Новий раунд переговорів зі США

Напередодні Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією. 

Зустріч може відбутися у вівторок або середу, однак поки невідомо, чи погодиться Росія на перемовини. Серед ключових тем - ініціатива Вашингтона щодо створення вільної економічної зони як буфера на сході Донеччини.

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими - давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати", - сказав Зеленський.

Що передувало?

Топ коментарі
А ти хотів, щоб погодилися на кацапські вимоги і відкрили кацапам дорогу на Київ?
12.02.2026 23:07 Відповісти
Вони просто проїздили мільоні бюджетних коштів...
А в Омані все як було
12.02.2026 22:32 Відповісти
ТА ТИ ШО)))))))

Рузкіе будуть вимагати все аж доки не зникнуть, а ми відмовитись не можем ні від чого бо за метром підуть кілометри
12.02.2026 22:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8UPCodRqtEc&t=606s https://www.youtube.com/watch?v=8UPCodRqtEc&t=606sГарантий США нет - Зеленский идёт на отчаянный шаг /№1093/ Юрий Швец
Стаття -бомба в THE ATLANTIC, знову Саймон Шустер з надр ОПи бере інтерв"ю у Вовчика в паніці- аналіз від Швеця
13.02.2026 14:13 Відповісти
головне у "зезрадника" конструктив
12.02.2026 22:32 Відповісти
Зайшли? Та вони там стовбичили з самого початку без будь-яких перспектив...
12.02.2026 22:33 Відповісти
"з самого початку" кажете
12.02.2026 23:01 Відповісти
"Глухий кут" перетвориться в "глухий квадрат", якщо в США делегація щось підпише що протиречить інтересам України...
Вихід є: але для умєрки - залишитися в США, і не повертатися!
А всі інші?
12.02.2026 22:33 Відповісти
все это х..ня.война,разруха,под миллион убитых и покалеченых.главное-что не Порошенко.
12.02.2026 22:34 Відповісти
Ти зелена хвойда!
13.02.2026 06:45 Відповісти
Вони з кута й не виходили - тільки сильна позиція Трампа може змусити кацапів до миру
12.02.2026 22:35 Відповісти
Шо за )(*йня?! Щодня базікали про значний прогрес, і на тобі. Чебурек дезінформував зе-наркомана?!
12.02.2026 22:47 Відповісти
Рудий педофіл регулярно дезінформує
13.02.2026 00:32 Відповісти
Файно !!!
12.02.2026 22:50 Відповісти
з чого би кремль мав зрушувати . Картинки з фламынги мабуть не дуже діють.
12.02.2026 22:57 Відповісти
Викликаю дух Анкоріджа Омана!
12.02.2026 22:58 Відповісти
Пастку на привидів не забудьте встановити 😂
13.02.2026 00:07 Відповісти
А вони з глухого кута колись виходили? Ви просто все життя сиділи в глухому куті і їли лайно з чемодана яким вас Х'уйло кормив постійно
12.02.2026 23:02 Відповісти
Якщо країну очолює дуже тупий кут, то що дивного в тому, що він завів її в глухий кут?
12.02.2026 23:11 Відповісти
В тупике находиться один бородатый унылый клоун-банкрот. У него выхода нет. Или закончить войну и сесть в лучшем случае, после того как на поверхность всплывёт все говно или продолжать войну до талого, которую он уже давно не вытягивает и в итоге получить то же самое но потом. П.С.Хотя во втором случае у него есть шанс пропетлять если не останется тех, кто сможет задавать какие-то вопросы. Если предмет спора исчезнет сам по себе. На то и надежда.
12.02.2026 23:34 Відповісти
Щоб закінчити війну необхідно росіян в Україні добити, а він поки схоже не може це зробити.
12.02.2026 23:43 Відповісти
Він? Не він, а всі ми. На жаль...
13.02.2026 15:24 Відповісти
Для кого це шоу? Я хз..тупо просрали мільйони гривень.
12.02.2026 23:45 Відповісти
Це шоу виключно для однієї особи - для Трампа
13.02.2026 05:35 Відповісти
Вільна економічна зона як буфер на Донеччині? Геніально! Вже уявляю ці черги на митниці між окопами: ліворуч - видача ПДВ, праворуч - робота снайперів, а посередині - д'юті-фрі з безакцизними снарядами.

Мабуть, у Вашингтоні вважають, що якщо поставити між воюючими арміями термінал для безготівкового розрахунку та кавовий апарат, то штурми припиняться самі собою через обідню перерву. Це ж так працює: агресор бачить "сприятливий інвестиційний клімат" і замість обстрілів починає подавати податкові декларації.

Які там дрони чи ППО? Давайте просто відкриємо на лінії фронту мережу барбершопів та коворкінгів - це ж ідеальний "буфер". Цікаво, а "бачення того, як це може виглядати", включає в себе пільгове оподаткування для власників зруйнованих квартир, до яких навіть супутник не завжди може дотягнутися?

Схоже, концепція "воювати до останнього українця" плавно переходить у стадію "торгувати до останнього ФОПа". Дійсно, навіщо нам перемовини про мир, коли можна обговорити офшорну зону на мінному полі?
13.02.2026 00:35 Відповісти
а ввел бы норм санкции пуйлостану и контроль нефти + передача томагавков. Через полгодика бы запели по другому, но походу никому не выгодно это
13.02.2026 01:29 Відповісти
Бен Ладена знищили за 2 башти- близнюки, а тут тисячі зруйнованих будинків, сотні тисяч вбитих, а за голову путіна ніяких грошей не призначено.Одні бескінечні переговори в теплих країнах.
13.02.2026 06:53 Відповісти
Оманський ішак не розуміє, що поки РФ просуваються на фронті, все до жопи. Путіну це просто озвучує прямо, но нанюханий не чує.
13.02.2026 07:33 Відповісти
Ішак корчить із себе "патріота-героя" та сподівається на своє друге пришестя. Воно було чмом продажним, ним і залишилось. Інстинкт самозбереження визначає поведінку цього давно простроченого мудака.
13.02.2026 07:38 Відповісти
так віддай кусок свого житла сусіду-алкашу
13.02.2026 09:17 Відповісти
Від імені України ці "переговори" веде ЗЕсвиня яка боїться в Україну повернутись бо тут її НАБУ чекає! Яких результатів можна очікувати від цих "переговорів"???
13.02.2026 08:42 Відповісти
 
 