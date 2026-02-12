Переговори в Абу-Дабі зайшли в глухий кут, - The Atlantic

Переговори між Україною та Росією в Абу-Дабі опинилися без помітного прогресу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Atlantic. Українська делегація поінформувала президента, що позиція Кремля залишається незмінною.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дипломатичний процес може втратити темп

За даними журналістів, російська сторона продовжує вимагати передачі українських територій. Водночас американські посередники демонструють зростаюче роздратування через відсутність результатів.

У Києві вважають, що можливості для дипломатії поступово звужуються. Причиною називають внутрішньополітичні процеси у США.

Із наближенням активної фази передвиборчої кампанії Дональд Трамп може змінити підхід до переговорів. У такому разі процес може стати менш пріоритетним для Вашингтона.

"Кремль не зрушив з місця і продовжує вимагати українські території", — зазначає The Atlantic.

Також читайте: Європа має відновити діалог з РФ, але без тиску на Україну, - Макрон

Новий раунд переговорів зі США

Напередодні Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

Зустріч може відбутися у вівторок або середу, однак поки невідомо, чи погодиться Росія на перемовини. Серед ключових тем - ініціатива Вашингтона щодо створення вільної економічної зони як буфера на сході Донеччини.

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими - давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати", - сказав Зеленський.

Також читайте: Рютте: Європейські держави самостійно вирішують питання діалогу з РФ

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніяких виборів чи референдуму в травні не буде, підготовки немає, - Гончаренко