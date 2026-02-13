РУС
Гарантии безопасности для Украины
1 147 16

США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе, - Сибига

США готовы закрепить безопасность Украины через Конгресс

Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Ратификация гарантий безопасности Конгрессом

Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях — впервые в истории Украины. Проект двусторонних гарантий почти готов, отметил Сибига.

"Второй ключевой элемент архитектуры безопасности — военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна", — заявил глава МИД.

Напомним, что 25 января президент Владимир Зеленский сообщал, что двусторонний документ о гарантиях безопасности от США для Украины готов на 100%.

США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности, пока не будет заключено мирное соглашение, - Politico

Конгресс США (1291) Сибига Андрей (789) гарантии безопасности (435)
Топ комментарии
+5
Щоб потім проігнорувати як угоду про НАТО
13.02.2026 21:33 Ответить
+5
"СМИ: США не подпишут гарантии безопасности, пока не будет мирного соглашения" https://censoru.net/2026/02/13/smi-ssha-ne-podpishut-garantii-bezopasnosti-poka-ne-budet-mirnogo-soglashenija.html ...кому вiрити-ХЗ...
13.02.2026 21:37 Ответить
+4
Сибіга вже в американському конгресі працює?
13.02.2026 21:41 Ответить
Сортировать:
ну хоть не в Будапеште....
13.02.2026 21:35 Ответить
якшо довго вийобув@тися то буде й Будапешт
13.02.2026 22:06 Ответить
" США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі" Для всієї України, чи на момент "проста пєрєстать стрєлять"?
13.02.2026 21:35 Ответить
Ні , тільки для Зеленського !
13.02.2026 21:38 Ответить
Це зовсім не так !
13.02.2026 21:37 Ответить
Хтось публікував пункти ? Чи хоча б ключові тези,
13.02.2026 21:43 Ответить
це все фігня як і Будапештський меморандум
13.02.2026 21:46 Ответить
Цікаво, що крім Сибіги ніхто не в курсі...
13.02.2026 21:53 Ответить
Майже готовий = не готовий!
13.02.2026 21:59 Ответить
Як завжди Зельоні нам згодовують Велике Ніщо замість хоч якихось показаних реальних результатів. Все підпишуть, все ратифікують, і навіть тоді не скажуть про що ж там домовились?
13.02.2026 22:05 Ответить
Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий, зазначив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3600499

Вибачте, але гундосий тиждень тому казав, що документ вже готовий, то кому вірити?
13.02.2026 22:08 Ответить
Це міністр МЗС ,чи єрмаківський халуй ?ніяких безпекових гарантій для України при Трампі не буде,для ви несете цю фігню коли ворог цілодобово знищує Україну ?
13.02.2026 22:15 Ответить
Данії сильно помогли гарантії США?
13.02.2026 22:37 Ответить
 
 