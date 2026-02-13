США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе, - Сибига

Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ратификация гарантий безопасности Конгрессом

Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях — впервые в истории Украины. Проект двусторонних гарантий почти готов, отметил Сибига.

"Второй ключевой элемент архитектуры безопасности — военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна", — заявил глава МИД.

Напомним, что 25 января президент Владимир Зеленский сообщал, что двусторонний документ о гарантиях безопасности от США для Украины готов на 100%.

Читайте также: США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности, пока не будет заключено мирное соглашение, - Politico