США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе, - Сибига
Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Ратификация гарантий безопасности Конгрессом
Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях — впервые в истории Украины. Проект двусторонних гарантий почти готов, отметил Сибига.
"Второй ключевой элемент архитектуры безопасности — военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна", — заявил глава МИД.
Напомним, что 25 января президент Владимир Зеленский сообщал, что двусторонний документ о гарантиях безопасности от США для Украины готов на 100%.
Вибачте, але гундосий тиждень тому казав, що документ вже готовий, то кому вірити?