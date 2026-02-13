Зеленський готовий до виборів в Україні за умови гарантій безпеки: "Ніхто не чіпляється за владу"
Президент Володимир Зеленський заявив, що "не чіпляється за владу" і готовий провести вибори в Україні, але тільки за умови отримання гарантій безпеки від інших країн, зокрема США, й припинення вогню.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.
Необхідні гарантії безпеки
Журналіст видання Саймон Шустеру вказав на те, що різні офіційні особи США порушували питання про вибори в Україні й запитав, коли вони можуть бути.
Глава української держави заявив, що за наявності гарантій безпеки вибори вже давно могли бути проведені.
"Знаєте, питання про вибори порушили й США, і Росія. Я відразу відповів: ніхто не чіпляється за владу. Я готовий провести вибори, але для цього потрібна безпека. Гарантії безпеки, припинення вогню. Це необхідно й абсолютно ясно. Це не має жодного стосунку до дати. Ми могли б зробити це вже давно. Коли ми чуємо такі пропозиції, знаєте, іноді в мене складається враження, що це як: "Що ще ми можемо запропонувати українцям, щоб подивитися, чи відмовляться вони?" Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Готові. Чи готові ми до референдуму? Готові. Нехай народ вирішує", - відповів Зеленський.
Що передувало
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого –– у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
- Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію американського видання Financial Times.
