Зеленський готовий до виборів в Україні за умови гарантій безпеки: "Ніхто не чіпляється за владу"

Президент Володимир Зеленський заявив, що "не чіпляється за владу" і готовий провести вибори в Україні, але тільки за умови отримання гарантій безпеки від інших країн, зокрема США, й припинення вогню.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Необхідні гарантії безпеки

Журналіст видання Саймон Шустеру вказав на те, що різні офіційні особи США порушували питання про вибори в Україні й запитав, коли вони можуть бути.

Глава української держави заявив, що за наявності гарантій безпеки вибори вже давно могли бути проведені.

"Знаєте, питання про вибори порушили й США, і Росія. Я відразу відповів: ніхто не чіпляється за владу. Я готовий провести вибори, але для цього потрібна безпека. Гарантії безпеки, припинення вогню. Це необхідно й абсолютно ясно. Це не має жодного стосунку до дати. Ми могли б зробити це вже давно. Коли ми чуємо такі пропозиції, знаєте, іноді в мене складається враження, що це як: "Що ще ми можемо запропонувати українцям, щоб подивитися, чи відмовляться вони?" Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Готові. Чи готові ми до референдуму? Готові. Нехай народ вирішує", - відповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За чинним законодавством провести в Україні вибори та референдум в один день неможливо, - ЦВК

Що передувало

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого –– у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію американського видання Financial Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яку мирну пропозицію Україна має затвердити або голосуванням у Раді, або референдумом, - Зеленський

Може,вже досить сім років брехні і руїни.
Такого злощасного правителя ще не було з часів Київської Русі.
13.02.2026 23:05 Відповісти
У скомороха вже все вирішили - буде референдум, де народ "все вирішить". Все що просрав пейсатий спишуть на вибір народу
13.02.2026 23:09 Відповісти
І де був би зараз Зеленський, якби не війна і були б вибори?
Варіанти:
В суді
В ізраїлі
В тюрьмі
13.02.2026 23:07 Відповісти
13.02.2026 23:05 Відповісти
якщо ми оберемо ЗЄлєнського на другий термін, то
він поверне те, що проср...ав за перший.
а може здасть ще стільки ж

тут одне із двох

.
14.02.2026 00:41 Відповісти
Є ще третій варіант: те,що по "оману".
А поки що кидає всякі палки в колеса процесу закінчення війни,роблячи винними всіх, хіба не себе.
14.02.2026 09:06 Відповісти
А давайте США проведе у себе вибори та референдум. А чо такого. Трамп маразматік, та хорошо би ще віддати багатостраждальну Аляку Канаді та Гавайі японцям. Ну ми так хочемо. Іначе цє якийсь расізм, шовінізм та американський фашизм. Одним все, іншим нічого. Комусь можна мати ядерну зброю, а от всяким унтерменшам ніззі.
13.02.2026 23:06 Відповісти
А чо такого.

Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу.
13.02.2026 23:11 Відповісти
В романі "Відчай" (1990) - Ю. Семенова Штірліц опиняється в подвалах Лубянкі як в'язень.
13.02.2026 23:19 Відповісти
Як в старому совковому анекдоті.

Штірліц вранці прокидається в камері. Голова після вчорашнього тріщить.
Думає: «Якщо я у німців, то я штандартенфюрер Макс фон Штірліц, якщо я у наших, то я полковник Ісаєв».
Відчиняються двері, заходить міліціонер і каже:
- Ну й нажерлися ж ви вчора, товаришу Тихонов!
13.02.2026 23:35 Відповісти
Є такий фільм - "Апостол". Я його не бачив, і не буду дивитися. Але один момент з Ютюба запав в пам'ять. Там розвідник НКВС (Фоменко з групи "Секрет") потрапляє в підвал НКВС, де його б'ють і катують. Потім виявляється, що це був такий план. Покалічений "Фоменко" каже головному герою: "А що ти хотів? Війна, це важка робота. І виграє її той, хто робить цю роботу краще"
13.02.2026 23:36 Відповісти
🤣🤣🤣
13.02.2026 23:50 Відповісти
Зробили його,згідно гасла ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
А теперішнім слугам в науку,щоби не перенапражувались служінню своєму вождю(як приклад: разумк.,богд. та всі соратники його,які повірили йому та протягували його на виборах).
14.02.2026 11:43 Відповісти
ЗАТКНИСЬ!!!! ПРОСТО ПОМОВЧ УЖЕ ХОЧ ТРОХИ!!!!!

Цими розмовами ти лише розколюєш суспільство

- ніхто гарантій не дасть
- вибори під бомбами неможливі

що далі?
13.02.2026 23:06 Відповісти
Навіть не так. Є виборче законодавство. Там про вибори все втчерпно прописано. Проведення виборів під час двї віцськового стану цим законлдавством не передбачене. Крапка!
14.02.2026 07:26 Відповісти
Крапка буде,коли сн викинуть на смітник. А вибори потрібні через створення потрібних умов.
14.02.2026 11:50 Відповісти
100%!
14.02.2026 09:39 Відповісти
13.02.2026 23:07 Відповісти
На москві. При Трампі Ізраїль його не прийме
13.02.2026 23:10 Відповісти
3
13.02.2026 23:26 Відповісти
В труні.....
13.02.2026 23:28 Відповісти
псіну спасає тільки війна....
13.02.2026 23:30 Відповісти
14.02.2026 00:53 Відповісти
На гілці каштану.
13.02.2026 23:43 Відповісти
і в хаті теж - або українська, або англійська
13.02.2026 23:45 Відповісти
Таке скажите.
Я б не став на таке красиве дерево всяке лайно вішати.
13.02.2026 23:48 Відповісти
завжди є стовби,
мені іноді здається їх саме за тим сценарієм і проєктували,
буквою Г
14.02.2026 07:08 Відповісти
був би як Муссоліні, Чаушеску або Каддафі з ломом у сраці.
14.02.2026 10:12 Відповісти
13.02.2026 23:09 Відповісти
А чего ты негодуешь. Не хочешь референдума альтернатива ему тцк,которую ты тут так обсираешь.Мудрый нарид как всегда нарешает и угробит вконец эту нещасную страну😆
13.02.2026 23:13 Відповісти
ПНХ
13.02.2026 23:33 Відповісти
Да давай и поскорее отсюда
13.02.2026 23:35 Відповісти
так он и так уже, в Польше))0)
13.02.2026 23:51 Відповісти
...сказав він, і зашарівся
13.02.2026 23:10 Відповісти
І знов сбрехала неголена гнида яка навіть сракою вчипилась за крісло президента.
13.02.2026 23:10 Відповісти
Я не фан зе но стесняюсь спросить в чем он соврал:в том что референдум проеведет и выборы
13.02.2026 23:15 Відповісти
В тім, що не чипляється за владу, збрехав.
13.02.2026 23:28 Відповісти
Ну может только в этом.Но у него все равно есть все шансы их выиграть если повторно захочет избираться,а Залужный откажется
13.02.2026 23:31 Відповісти
Читай Конституцію Украіни і там дізнаєшся про те ,
чи можна проводити референдуми і вибори під час війни !!
13.02.2026 23:35 Відповісти
Так ведь трамп давит проводить сейчас до остановки боевых действий и рычаги у него кое-какие до промежуточных выборов пока имеются. Мое личное мнение надо морозится и ничего не проводить до этих самых выборов, чтобы понять какова будет потом позиция обновленной демократической палаты представителей и возможно сената и только потом уже действовать по обстановке
13.02.2026 23:53 Відповісти
Та пох на того трампона..Конституцію почитай..
14.02.2026 04:03 Відповісти
Конституция прямо не запрещает но есть закон о военном положении ,запрещающий их проведение во время войны.Экий взаимоисключающий и противоречащий друг другу дуализм😁
14.02.2026 04:29 Відповісти
Пробачте, я з 24.02.2022 р. не спілкуюсь мовою свинособак. І зараз її не розумію. Будь ласка, теж саме українською або polszczyzna чи die deutsche Sprache.
13.02.2026 23:32 Відповісти
тeж виключив.
13.02.2026 23:35 Відповісти
і в хаті теж - або українська, або англійська
13.02.2026 23:46 Відповісти
Чим швидше будуть вибори, тим краще. Додатковий бонус - перемир'я на цей день.
13.02.2026 23:22 Відповісти
Ты точно в этом уверен потому что трамп давит проводить их прямо сейчас под бомбами😁
13.02.2026 23:32 Відповісти
Чим швидше попрощаємося із Зе, тим краще.
13.02.2026 23:42 Відповісти
Стесняюсь спросить,а на что ты надеешся если Залужный (да не если а точно )выборы выиграет Что он тебе мобилизацию и тцк отменит и капитуляцию подпишет😂
13.02.2026 23:57 Відповісти
Why.An inconvenient question or what?
14.02.2026 00:11 Відповісти
Вряд ли пиплы оценят капитуляцию пусть даже и завуалированную и продажу их их в рабство пусть даже ее и подпишет уважаемый ими человек. Из уважаемого он соазу превратится в... ну ты понял кацап
14.02.2026 00:31 Відповісти
Иди подпиши и я посмотрю что с тобой потом сделают.Украина не в том положении что была Финляндия не говоря уже о Германии в конце войны. У нас тыл из целого ЕС есть где нам всем чем смогут будут помогать страны , которые следующие для раши в меню и,а после промежуточных выборов и сша присоединится опять
14.02.2026 00:46 Відповісти
То йди геть, піявка проклята!
13.02.2026 23:24 Відповісти
Зеля, передай відповідальність на голову Ради і їдь в Ізраїль
13.02.2026 23:30 Відповісти
У камеру падло повинне поїхати, а не додому, у Ізраїль. А до своїх ********* воно й так поїде, коли вже остаточно доб'є ненависну Україну. А саме це торчок і робить.
14.02.2026 06:53 Відповісти
Ти чіпляєшся за владу і не потрібно нас дурити !!
Йди вже геть , агент кремлівський ,
допоки ще існує Украіна !!
13.02.2026 23:32 Відповісти
гарантувати безпеку в державі Україна в 2019 році ,клявся на Біблії "зелений зрадник"
14.02.2026 00:00 Відповісти
Я не чіпляюся, але пальцями лівої ноги і правої руки щосили тримаюся..ну і ще трішки язиком..
14.02.2026 02:02 Відповісти
"Ніхто не чіпляється за владу", крім самого зеленського.Уже й руками, й ногами тримається
14.02.2026 02:12 Відповісти
Ніхто,крім мене. Бо мені без влади лава підсудних.
14.02.2026 02:56 Відповісти
ІДУ НА ОДИН ТЕРМІН---така була обіцянка !
14.02.2026 04:46 Відповісти
це був термін без терміну , як у *****
14.02.2026 08:38 Відповісти
Воно лише для себе кошерного гарантії просить , геноцидило 6 років Українців тварина
14.02.2026 07:53 Відповісти
Гарантії для Зеленського можна без згоди Конгресах видавати. А для країни ми ніколи не отримаємо.
14.02.2026 09:28 Відповісти
Шо боневтік шо ніяк не піде, йшов би вже ....
14.02.2026 08:30 Відповісти
Ніяких гарантій безпеки для України не буде. Вони не пройдуть через Конгрес США.
14.02.2026 09:26 Відповісти
 
 