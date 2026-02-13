РУС
1 022 44

Зеленский готов к выборам в Украине в условиях гарантий безопасности: "Никто не цепляется за власть"

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что "не цепляется за власть" и готов провести выборы в Украине, но только при условии получения гарантий безопасности от других стран, в частности США, и прекращения огня.

Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Необходимые гарантии безопасности

Журналист издания Саймон Шустер указал на то, что различные официальные лица США поднимали вопрос о выборах в Украине и спросил, когда они могут быть.

Глава украинского государства заявил, что при наличии гарантий безопасности выборы уже давно могли быть проведены.

"Знаете, вопрос о выборах подняли и США, и Россия. Я сразу ответил: никто не цепляется за власть. Я готов провести выборы, но для этого нужна безопасность. Гарантии безопасности, прекращение огня. Это необходимо и абсолютно ясно. Это не имеет никакого отношения к дате. Мы могли бы сделать это уже давно. Когда мы слышим такие предложения, знаете, иногда у меня складывается впечатление, что это как: "Что еще мы можем предложить украинцам, чтобы посмотреть, откажутся ли они?" Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Готовы. Готовы ли мы к референдуму? Готовы. Пусть народ решает", - ответил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По действующему законодательству провести в Украине выборы и референдум в один день невозможно, - ЦИК

Что предшествовало

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля – в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию американского издания Financial Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любое мирное предложение Украина должна утвердить либо голосованием в Раде, либо референдумом, - Зеленский

выборы (24929) Зеленский Владимир (23660) гарантии безопасности (435)
+10
Може,вже досить сім років брехні і руїни.
Такого злощасного правителя ще не було з часів Київської Русі.
13.02.2026 23:05 Ответить
+10
У скомороха вже все вирішили - буде референдум, де народ "все вирішить". Все що просрав пейсатий спишуть на вибір народу
13.02.2026 23:09 Ответить
+5
ЗАТКНИСЬ!!!! ПРОСТО ПОМОВЧ УЖЕ ХОЧ ТРОХИ!!!!!

Цими розмовами ти лише розколюєш суспільство

- ніхто гарантій не дасть
- вибори під бомбами неможливі

що далі?
Може,вже досить сім років брехні і руїни.
Такого злощасного правителя ще не було з часів Київської Русі.
13.02.2026 23:05 Ответить
А давайте США проведе у себе вибори та референдум. А чо такого. Трамп маразматік, та хорошо би ще віддати багатостраждальну Аляку Канаді та Гавайі японцям. Ну ми так хочемо. Іначе цє якийсь расізм, шовінізм та американський фашизм. Одним все, іншим нічого. Комусь можна мати ядерну зброю, а от всяким унтерменшам ніззі.
13.02.2026 23:06 Ответить
А чо такого.

Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу.
13.02.2026 23:11 Ответить
В романі "Відчай" (1990) - Ю. Семенова Штірліц опиняється в подвалах Лубянкі як в'язень.
13.02.2026 23:19 Ответить
Як в старому совковому анекдоті.

Штірліц вранці прокидається в камері. Голова після вчорашнього тріщить.
Думає: «Якщо я у німців, то я штандартенфюрер Макс фон Штірліц, якщо я у наших, то я полковник Ісаєв».
Відчиняються двері, заходить міліціонер і каже:
- Ну й нажерлися ж ви вчора, товаришу Тихонов!
13.02.2026 23:35 Ответить
Є такий фільм - "Апостол". Я його не бачив, і не буду дивитися. Але один момент з Ютюба запав в пам'ять. Там розвідник НКВС (Фоменко з групи "Секрет") потрапляє в підвал НКВС, де його б'ють і катують. Потім виявляється, що це був такий план. Покалічений "Фоменко" каже головному герою: "А що ти хотів? Війна, це важка робота. І виграє її той, хто робить цю роботу краще"
13.02.2026 23:36 Ответить
🤣🤣🤣
13.02.2026 23:50 Ответить
ЗАТКНИСЬ!!!! ПРОСТО ПОМОВЧ УЖЕ ХОЧ ТРОХИ!!!!!

Цими розмовами ти лише розколюєш суспільство

- ніхто гарантій не дасть
- вибори під бомбами неможливі

що далі?
13.02.2026 23:06 Ответить
І де був би зараз Зеленський, якби не війна і були б вибори?
Варіанти:
В суді
В ізраїлі
В тюрьмі
13.02.2026 23:07 Ответить
На москві. При Трампі Ізраїль його не прийме
13.02.2026 23:10 Ответить
3
13.02.2026 23:26 Ответить
В труні.....
13.02.2026 23:28 Ответить
псіну спасає тільки війна....
13.02.2026 23:30 Ответить
На гілці каштану.
13.02.2026 23:43 Ответить
і в хаті теж - або українська, або англійська
13.02.2026 23:45 Ответить
Таке скажите.
Я б не став на таке красиве дерево всяке лайно вішати.
13.02.2026 23:48 Ответить
У скомороха вже все вирішили - буде референдум, де народ "все вирішить". Все що просрав пейсатий спишуть на вибір народу
13.02.2026 23:09 Ответить
А чего ты негодуешь. Не хочешь референдума альтернатива ему тцк,которую ты тут так обсираешь.Мудрый нарид как всегда нарешает и угробит вконец эту нещасную страну😆
13.02.2026 23:13 Ответить
ПНХ
13.02.2026 23:33 Ответить
Да давай и поскорее отсюда
13.02.2026 23:35 Ответить
так он и так уже, в Польше))0)
13.02.2026 23:51 Ответить
...сказав він, і зашарівся
13.02.2026 23:10 Ответить
І знов сбрехала неголена гнида яка навіть сракою вчипилась за крісло президента.
13.02.2026 23:10 Ответить
Я не фан зе но стесняюсь спросить в чем он соврал:в том что референдум проеведет и выборы
13.02.2026 23:15 Ответить
В тім, що не чипляється за владу, збрехав.
13.02.2026 23:28 Ответить
Ну может только в этом.Но у него все равно есть все шансы их выиграть если повторно захочет избираться,а Залужный откажется
13.02.2026 23:31 Ответить
Читай Конституцію Украіни і там дізнаєшся про те ,
чи можна проводити референдуми і вибори під час війни !!
13.02.2026 23:35 Ответить
Так ведь трамп давит проводить сейчас до остановки боевых действий и рычаги у него кое-какие до промежуточных выборов пока имеются. Мое личное мнение надо морозится и ничего не проводить до этих самых выборов, чтобы понять какова будет потом позиция обновленной демократической палаты представителей и возможно сената и только потом уже действовать по обстановке
13.02.2026 23:53 Ответить
Пробачте, я з 24.02.2022 р. не спілкуюсь мовою свинособак. І зараз її не розумію. Будь ласка, теж саме українською або polszczyzna чи die deutsche Sprache.
13.02.2026 23:32 Ответить
тeж виключив.
13.02.2026 23:35 Ответить
і в хаті теж - або українська, або англійська
13.02.2026 23:46 Ответить
Чим швидше будуть вибори, тим краще. Додатковий бонус - перемир'я на цей день.
13.02.2026 23:22 Ответить
Ты точно в этом уверен потому что трамп давит проводить их прямо сейчас под бомбами😁
13.02.2026 23:32 Ответить
Чим швидше попрощаємося із Зе, тим краще.
13.02.2026 23:42 Ответить
Стесняюсь спросить,а на что ты надеешся если Залужный (да не если а точно )выборы выиграет Что он тебе мобилизацию и тцк отменит и капитуляцию подпишет😂
13.02.2026 23:57 Ответить
No comments.
14.02.2026 00:06 Ответить
Why.An inconvenient question or what?
14.02.2026 00:11 Ответить
Only a person who is respected by the people and who loves his people can sign the surrender.
14.02.2026 00:18 Ответить
Вряд ли пиплы оценят капитуляцию пусть даже и завуалированную и продажу их их в рабство пусть даже ее и подпишет уважаемый ими человек. Из уважаемого он соазу превратится в... ну ты понял кацап
14.02.2026 00:31 Ответить
It is important to save people. The Finns signed, the Germans signed. These are now prosperous states.
14.02.2026 00:34 Ответить
То йди геть, піявка проклята!
13.02.2026 23:24 Ответить
Зеля, передай відповідальність на голову Ради і їдь в Ізраїль
13.02.2026 23:30 Ответить
Ти чіпляєшся за владу і не потрібно нас дурити !!
Йди вже геть , агент кремлівський ,
допоки ще існує Украіна !!
13.02.2026 23:32 Ответить
гарантувати безпеку в державі Україна в 2019 році ,клявся на Біблії "зелений зрадник"
14.02.2026 00:00 Ответить
 
 