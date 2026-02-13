Зеленский готов к выборам в Украине в условиях гарантий безопасности: "Никто не цепляется за власть"

Президент Владимир Зеленский заявил, что "не цепляется за власть" и готов провести выборы в Украине, но только при условии получения гарантий безопасности от других стран, в частности США, и прекращения огня.

Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Необходимые гарантии безопасности

Журналист издания Саймон Шустер указал на то, что различные официальные лица США поднимали вопрос о выборах в Украине и спросил, когда они могут быть.

Глава украинского государства заявил, что при наличии гарантий безопасности выборы уже давно могли быть проведены.

"Знаете, вопрос о выборах подняли и США, и Россия. Я сразу ответил: никто не цепляется за власть. Я готов провести выборы, но для этого нужна безопасность. Гарантии безопасности, прекращение огня. Это необходимо и абсолютно ясно. Это не имеет никакого отношения к дате. Мы могли бы сделать это уже давно. Когда мы слышим такие предложения, знаете, иногда у меня складывается впечатление, что это как: "Что еще мы можем предложить украинцам, чтобы посмотреть, откажутся ли они?" Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Готовы. Готовы ли мы к референдуму? Готовы. Пусть народ решает", - ответил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля – в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию американского издания Financial Times.

