Зеленский готов к выборам в Украине в условиях гарантий безопасности: "Никто не цепляется за власть"
Президент Владимир Зеленский заявил, что "не цепляется за власть" и готов провести выборы в Украине, но только при условии получения гарантий безопасности от других стран, в частности США, и прекращения огня.
Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.
Необходимые гарантии безопасности
Журналист издания Саймон Шустер указал на то, что различные официальные лица США поднимали вопрос о выборах в Украине и спросил, когда они могут быть.
Глава украинского государства заявил, что при наличии гарантий безопасности выборы уже давно могли быть проведены.
"Знаете, вопрос о выборах подняли и США, и Россия. Я сразу ответил: никто не цепляется за власть. Я готов провести выборы, но для этого нужна безопасность. Гарантии безопасности, прекращение огня. Это необходимо и абсолютно ясно. Это не имеет никакого отношения к дате. Мы могли бы сделать это уже давно. Когда мы слышим такие предложения, знаете, иногда у меня складывается впечатление, что это как: "Что еще мы можем предложить украинцам, чтобы посмотреть, откажутся ли они?" Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Готовы. Готовы ли мы к референдуму? Готовы. Пусть народ решает", - ответил Зеленский.
Что предшествовало
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля – в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
- Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию американского издания Financial Times.
Такого злощасного правителя ще не було з часів Київської Русі.
Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу.
Штірліц вранці прокидається в камері. Голова після вчорашнього тріщить.
Думає: «Якщо я у німців, то я штандартенфюрер Макс фон Штірліц, якщо я у наших, то я полковник Ісаєв».
Відчиняються двері, заходить міліціонер і каже:
- Ну й нажерлися ж ви вчора, товаришу Тихонов!
Цими розмовами ти лише розколюєш суспільство
- ніхто гарантій не дасть
- вибори під бомбами неможливі
що далі?
Варіанти:
В суді
В ізраїлі
В тюрьмі
Я б не став на таке красиве дерево всяке лайно вішати.
чи можна проводити референдуми і вибори під час війни !!
Йди вже геть , агент кремлівський ,
допоки ще існує Украіна !!