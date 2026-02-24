Акцент на безпекових гарантіях: Зеленський провів першу розмову з прем’єром Нідерландів Єттеном

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Зеленський подякував Нідерландам і нідерландському народові за послідовну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також читайте: Зеленський обговорив із маршалком Сейму Польщі Чажастим євроінтеграцію та енергетичну підтримку України

Обговорення оборонної підтримки та енергетики

Під час розмови сторони зосередилися на ключових потребах України. Йшлося про постачання ракет для систем протиповітряної оборони та енергетичного обладнання для стабілізації інфраструктури.

Президент наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Нідерландів у захисті життя громадян та зміцненні обороноздатності.

"Дякую Нідерландам за сильну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми цінуємо солідарність і готовність допомагати Україні", — зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки для України "не працюватимуть" без участі США, - глава МЗС Нідерландів ван Веел

Перемовини про мир і подальші контакти

Окрему увагу лідери приділили темі досягнення справедливого та стійкого миру. Вони обговорили важливість надання Україні надійних гарантій безпеки.

Сторони домовилися провести особисту зустріч найближчим часом і продовжити роботу над спільними проєктами, які можуть посилити співпрацю між державами.

Нагадаємо, 23 лютого уряд меншості в Нідерландах на чолі з Робом Єттеном офіційно склав присягу. Раніше лідери трьох політичних партій країни погодили коаліційну угоду, що дозволило сформувати новий Кабінет міністрів. Міністром закордонних справ Нідерландів призначено проукраїнського євродепутата Тома Берендсена.

Також читайте: Нідерланди, Британія, Норвегія та Швеція передали $500 млн на закупівлю зброї для України в межах PURL