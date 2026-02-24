Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ, - CNN
Президент Володимир Зеленський заявив, що існують розбіжності щодо послідовності кроків на шляху до миру.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ідеться в матеріалі, Трамп хоче, щоб президент Володимир Зеленський підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами і європейськими країнами, що надасть Україні гарантії безпеки одразу, в ідеалі на великій церемонії з нагоди закінчення війни.
Глава держави вважає, що гарантії безпеки спочатку має узгодити та ратифікувати Конгрес США.
Він сказав, що це додасть українському народу впевненості в тому, що вони зможуть покластися на своїх союзників у майбутньому, бо їх уже забагато разів підводили в минулому.
"У нас є хороші речі в цих гарантіях безпеки, це правда. ... Але я хочу дуже конкретної відповіді: що партнери будуть готові зробити, якщо Путін прийде знову. Ось що українці хочуть почути", - пояснив Зеленський.
Що передувало?
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
**** тут такого, що за 13 місяців, взагалі нульовий прогрес. Саме зараз час говорити про церемонію
зеля хочу шоу - трамп у Києві з Зелей, щоб воно посміхаючись позувало для фото
вони ж конкуренти по шоу бізу!
голобородько проти рудого імператора міра!
хто кого?
Трамп здатний навіть похорони, трагедію перетворити у спектакль - циганське весілля.
Єдиний порятунок що у Трампа сім п'ятниць на одну добу і склероз..
