Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ, - CNN

Президент Володимир Зеленський заявив, що існують розбіжності щодо послідовності кроків на шляху до миру.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, ідеться в матеріалі, Трамп хоче, щоб президент Володимир Зеленський підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами і європейськими країнами, що надасть Україні гарантії безпеки одразу, в ідеалі на великій церемонії з нагоди закінчення війни.

Глава держави вважає, що гарантії безпеки спочатку має узгодити та ратифікувати Конгрес США.

Дивіться також: Вже 4 роки Путін бере Київ за три дні. Він не досягнув своїх цілей, - Зеленський. ВIДЕО

Він сказав, що це додасть українському народу впевненості в тому, що вони зможуть покластися на своїх союзників у майбутньому, бо їх уже забагато разів підводили в минулому.

"У нас є хороші речі в цих гарантіях безпеки, це правда. ... Але я хочу дуже конкретної відповіді: що партнери будуть готові зробити, якщо Путін прийде знову. Ось що українці хочуть почути", - пояснив Зеленський.

Також читайте: Трамп не казав мені, що хоче бачити когось іншого президентом України, - Зеленський

Що передувало?

Читайте: Трамп не казав мені, що хоче бачити когось іншого президентом України, - Зеленський