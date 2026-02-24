РУС
Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ, - CNN

Трамп планирует церемонию подписания мира между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что существуют разногласия относительно последовательности шагов на пути к миру.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, говорится в материале, Трамп хочет, чтобы президент Владимир Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и соглашение с Соединенными Штатами и европейскими странами, что предоставит Украине гарантии безопасности сразу, в идеале на большой церемонии по случаю окончания войны.

Глава государства считает, что гарантии безопасности сначала должны быть согласованы и ратифицированы Конгрессом США.

Он сказал, что это придаст украинскому народу уверенности в том, что они смогут положиться на своих союзников в будущем, потому что их уже много раз подводили в прошлом.

"У нас есть хорошие вещи в этих гарантиях безопасности, это правда. ... Но я хочу очень конкретного ответа: что партнеры будут готовы сделать, если Путин придет снова. Вот что украинцы хотят услышать", - пояснил Зеленский.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (10583) путин владимир (16303) Трамп Дональд (4632)
Топ комментарии
+17
В барі "Голубая устрица"?
24.02.2026 10:13 Ответить
+17
це дуже важлива інформація! тримайте нас в курсі.

**** тут такого, що за 13 місяців, взагалі нульовий прогрес. Саме зараз час говорити про церемонію
24.02.2026 10:13 Ответить
+14
Кацапику! Ти чого сюди "приблудився"? "Тут вотки нет!..."
24.02.2026 10:16 Ответить
В барі "Голубая устрица"?
24.02.2026 10:13 Ответить
це дуже важлива інформація! тримайте нас в курсі.

**** тут такого, що за 13 місяців, взагалі нульовий прогрес. Саме зараз час говорити про церемонію
24.02.2026 10:13 Ответить
там как раз дроны полетели добивать нпс калейкино(дружбу)
24.02.2026 10:14 Ответить
Як це нульовий прогрес? Вже скільки Україну вдалося нагнути, залишилось лише трішки, і Україна капітулює. Принаймні в голові трампа так.
24.02.2026 10:44 Ответить
трамп хоче шоу - підписання мирної угоди

зеля хочу шоу - трамп у Києві з Зелей, щоб воно посміхаючись позувало для фото
24.02.2026 10:14 Ответить
багато кому не хочется закінчення війни - але коли запитати в окопах то....
24.02.2026 10:14 Ответить
Кацапику! Ти чого сюди "приблудився"? "Тут вотки нет!..."
24.02.2026 10:16 Ответить
звичайна відповідь зебарана.
24.02.2026 11:00 Ответить
..... Кацапе! Та ти ж навіть пишеш, з характерними, для кацапів, помилками перекладу...
24.02.2026 11:52 Ответить
Ти у російських окопах?
24.02.2026 10:20 Ответить
Почитай тут на Цензоре сегодняшний блог Игоря Луценка непосредственно из окопов
24.02.2026 11:08 Ответить
Ну - "мильні бульбашки" завжди надуваються з маленької крапельки, у "ВЕЛИКЕ НІЩО"... А потім лопаються, розбризкуючи ту "крапельку", людям у очі...
24.02.2026 10:15 Ответить
трампець - то набагато гірше, ніж пі@ець...
24.02.2026 10:17 Ответить
Шоумени та піськограї ******, шоб вам всім повилазило щебнем через сраку. Крупной фракцієй.
24.02.2026 10:19 Ответить
The show must go on!
24.02.2026 10:21 Ответить
нарешті, я зрозумів, чому трамп ненавидить зе!гундоса.
вони ж конкуренти по шоу бізу!
голобородько проти рудого імператора міра!
хто кого?
24.02.2026 10:22 Ответить
Вони не одні - третій хujlo. Хворі ментальні ексгібіціоністи з магією величі
24.02.2026 10:25 Ответить
Підписання кого з ким? Мудака мудинського з Будановим?
24.02.2026 10:30 Ответить
Зєля і Трампон - два клоуни знайшли один одного...
24.02.2026 10:30 Ответить
Трамп шоумент планетарного масштабу здатен з любого г*вна створити шоу. Это безумный, безумный, безумный, безумный... Трамп.

Трамп здатний навіть похорони, трагедію перетворити у спектакль - циганське весілля.

Єдиний порятунок що у Трампа сім п'ятниць на одну добу і склероз..
24.02.2026 10:30 Ответить
Я теж хочу бути на пишній церемонії. З артилерійським лафетом, на якому аммерикаанським прапором буде вкритий новий дерев'яний будинок Трампа. І мені здається, що у мене шансів більше.
24.02.2026 10:36 Ответить
Я б не відмовилася і від сінхронної та параллельної церемонії з лафетом з дерев'яним будинком, вкритим триколорною ганчіркою...
24.02.2026 13:06 Ответить
Як то кажуть - "Падкупалам цирка!"...
Ту-ту-ту-туру-руру-турурум...
24.02.2026 10:38 Ответить
Як і у всіх диктаторів та кандидатів, понти - вище за все.
24.02.2026 10:42 Ответить
Думав що клоун тільки у нас але там такий саме.Обидва відстали від трупи.Цирк поїхав ,а клоуни лишились.Це все рівно що з Чикотило (з пуйлом) підписати угоду що той маніяк перестане вбивати.
24.02.2026 10:47 Ответить
Пошліть на три літери цього рудого злодія, йому вже в Гуантанамо камеру підготовлена.
24.02.2026 10:48 Ответить
Ох і галімий розводняк! На кого це розраховано? Все підпишить на "красивий церемонии" і відразу вам гарантії надамо...Ідіть за російським кораблем, містер Трамп.
24.02.2026 11:03 Ответить
Я уявляю руду пику Трампа коли після підписання цієї "угоди" відразу полетять ракети в бік України, що скаже недоумок, це ви не правильно зрозуміли Путєна, він не це мав на увазі.
24.02.2026 11:22 Ответить
рыжий долбо...б.
24.02.2026 11:40 Ответить
яке воно недолуге)))) живе десь в своїх мареннях.
24.02.2026 12:13 Ответить
Недоумок примітивний, воно навідь з чужої війни хоче шоу створити і якщо американці погодились на такого президента, то вони мало чим відрізняються від москалів, тож треба триматись від них убогих подалі, добре, що хоч хтось у нас і в європі починає це розуміти.
24.02.2026 13:58 Ответить
Що знов на шашлики збиратись?
24.02.2026 18:05 Ответить
Україна ще з 1994 року має ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США. А АФГАНІСТАН був Основним Військовим Союзником США поза НАТО. Гарантії США як і гарантії росії дуже дорого обходяться тим хто в них вірить.
25.02.2026 00:24 Ответить
 
 