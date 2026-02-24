Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ, - CNN
Президент Владимир Зеленский заявил, что существуют разногласия относительно последовательности шагов на пути к миру.
Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, говорится в материале, Трамп хочет, чтобы президент Владимир Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и соглашение с Соединенными Штатами и европейскими странами, что предоставит Украине гарантии безопасности сразу, в идеале на большой церемонии по случаю окончания войны.
Глава государства считает, что гарантии безопасности сначала должны быть согласованы и ратифицированы Конгрессом США.
Он сказал, что это придаст украинскому народу уверенности в том, что они смогут положиться на своих союзников в будущем, потому что их уже много раз подводили в прошлом.
"У нас есть хорошие вещи в этих гарантиях безопасности, это правда. ... Но я хочу очень конкретного ответа: что партнеры будут готовы сделать, если Путин придет снова. Вот что украинцы хотят услышать", - пояснил Зеленский.
Что предшествовало?
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
