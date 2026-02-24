РУС
2 627 54

Трамп не говорил мне, что хочет видеть кого-то другого президентом Украины, - Зеленский

Заявление Зеленского о выборах и Трампе: что известно?

Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп никогда не говорил ему, что хочет видеть кого-то другого на месте президента Украины.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Зеленский надеется, что Трамп во время своего обращения во вторник поддержит Украину в ее борьбе против РФ.

"Они должны оставаться с... демократической страной, которая воюет против одного человека. Потому что этот человек – это война. Путин – это война. Все касается его самого. Все касается одного человека. А страна, вся его страна – в тюрьме", – подчеркнул он.

На вопрос, считает ли он, что Трамп оказывает достаточное давление на Путина, Зеленский ответил: "Нет".

Выборы

Президент также назвал "очень интересным", когда лидеры разных стран, в частности США и РФ, говорят о выборах в Украине.

"Чего они хотят? Еще одного президента? Ладно", – сказал он, размышляя, не думают ли они, что другой лидер отступит перед Россией.

Зеленский сказал, что ему непонятно, хочет ли Трамп видеть кого-то другого президентом Украины. "Я не знаю. Он мне не говорил".

Топ комментарии
+41
А що, вже Трамп визначає,хто має бути президентом України? Ви з цим Трампом носитесь, як з писаною торбою. Зеленський все більше принижує країну, демонструючи повну залежність як васала США.
24.02.2026 09:37 Ответить
+35
воно живе у своєму світі, відірване від реальності.
він більше думає про себе ... про свій статутс та свій рейтинг
24.02.2026 09:39 Ответить
+29
Немає в Україні ПРЕЗИДЕНТА,є брехливе,жадібне,нарцистичне,обдовбане,неграмотне,самозакохане чмо,яке вдає з себе президента,а ПРЕЗИДЕНТА немає.
24.02.2026 10:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Тоді навіщо ті вибори
24.02.2026 09:34 Ответить
Тому що ця людина - це війна. Путін - це війна.

Девятамая буде удар по параду по червоній площі? Фламіндічей ж пару штук удастся накопить?
24.02.2026 09:36 Ответить
Якщо твій сланяра 🤘дасть Томагавки - буде.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:56 Ответить
ДВА ДЕБІЛИ.....
24.02.2026 09:36 Ответить
А що, вже Трамп визначає,хто має бути президентом України? Ви з цим Трампом носитесь, як з писаною торбою. Зеленський все більше принижує країну, демонструючи повну залежність як васала США.
24.02.2026 09:37 Ответить
ПРЕЗИДЕНТЕ---зійдіть ,будь ласка зі сцени 95 кварталу. Меньше пустих слів.Пора бути вже ДОРОСЛИМ Україна на порозі знищення,а ви про свої вибори .рейтинги.
24.02.2026 09:38 Ответить
Немає в Україні ПРЕЗИДЕНТА,є брехливе,жадібне,нарцистичне,обдовбане,неграмотне,самозакохане чмо,яке вдає з себе президента,а ПРЕЗИДЕНТА немає.
24.02.2026 10:02 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, , Сєвєродонецьком, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою ЗАЕС в Європі, ростом ВВП, військом, , ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз, демократією та свободою слова.

Все проср@в, здав, скасував

Поверни це ВСЕ Гнида! І Як би покидьок у 2022 втік, ЗСУ давно б закінчили війну з ЗАЛУЖНИМ
24.02.2026 10:49 Ответить
воно живе у своєму світі, відірване від реальності.
він більше думає про себе ... про свій статутс та свій рейтинг
24.02.2026 09:39 Ответить
...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
24.02.2026 09:48 Ответить
Як воно себе любить!!!
24.02.2026 11:56 Ответить
Яка війна, якщо воно постійно думає роками про вибори?
24.02.2026 09:42 Ответить
Воно реально одержимо бісами.
24.02.2026 09:44 Ответить
"Трамп не казав мені, що хоче бачити когось іншого президентом України" - сказал самовлюбленный все еще комик
24.02.2026 09:44 Ответить
24.02.2026 09:44 Ответить
У Голобородька одна тема - Трамп не казав, що хоче іншого президента! Йому головне залишитися головним мародером України і далі здавати наші інтереси і грабувати. Українців ти вже так дістав так, що вони погоджуються на любого, тільки не бачити тебе зрадника і брехуна, захисника своєї хуппи міндичів і цукерманів.
24.02.2026 09:45 Ответить
Ну, раз Трамп сказал, то Зегевара готов пожизненно. Народ требует).
24.02.2026 09:47 Ответить
Геть обкуреного ішака! Це вимога переважної більшості країни і рижий тут до нічого.
24.02.2026 09:47 Ответить
Й що з того? Навіщо він це заявив?
24.02.2026 09:49 Ответить
+++
24.02.2026 10:05 Ответить
Мабуть з ермаком хряпнули, в потім як завжди,....в попи....деть
24.02.2026 10:39 Ответить
Який цинізм цього горе президента .
24.02.2026 09:53 Ответить
Жалюгідна налякана істота. Тупа і нікчемна
24.02.2026 09:55 Ответить
Горе народу, презу та його кодлу щастя
24.02.2026 09:56 Ответить
Утирок мами ріми НАРОД хоче бачити президентом когось іншого а не тебе тварбку, крадія та вбивцю.
24.02.2026 09:56 Ответить
Йому громадяни Украіни кажуть іди геть ,
а йому головне те , що скаже Трамп !!
24.02.2026 09:58 Ответить
українці поки не є суверенами
24.02.2026 10:06 Ответить
Це сьогодні буде ще один день нескінченного потоку зеленого лайна?
Мабуть слід зробити собі відпочинок від таких "новин", щоб не псувати нерви собі та людям
24.02.2026 10:01 Ответить
"Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна - у в'язниці"

на 12 році війни, на четверту річницю повномаштабної: поганий путін, а росіяни просто нещасні люди, заручники.
*****.
24.02.2026 10:03 Ответить
Воно зовсім оху"їв. Чи зібрався сидіти поки трамп не скаже?
24.02.2026 10:07 Ответить
Цитати потужного п#здабола:

"Я прийшов на один строк."
"Я не тримаюся за крісло президента!"
"Весь світ хоче щоб я залишився на посаді!"
24.02.2026 10:07 Ответить
Народ говорит - езжай уже к своему корешу миндичу.
24.02.2026 10:08 Ответить
Владімсанич, що вашингтонський обком його затвердив Совковий менталітет однако
24.02.2026 10:13 Ответить
24.02.2026 10:16 Ответить
Що воно меле?!
24.02.2026 10:24 Ответить
Як завжди, все по сценарію. А ось хто пише цей сценарій треба шукати мабуть за кордоном, або громадянством
24.02.2026 10:36 Ответить
Може скажемо йому, шо тут не трамп вирішує, не?
показать весь комментарий
24.02.2026 10:30 Ответить
Хай буде для нього хоча яка несподіванка
24.02.2026 10:33 Ответить
А якщо і казав, то я його не слухав. Його підлеглі кажуть що він просто казав.....да пішов він..... Тільки би ще добавив,що разом з мною
24.02.2026 10:32 Ответить
ФБР п'ять особистих незламних лярдів задокументували... руки миють після зустрічі с потужним..
24.02.2026 10:35 Ответить
в нас є закон і він каже,що ти вже протух.
якщо трамп не проти-го до нього в штати.
24.02.2026 10:37 Ответить
ми бажаемо бачити тебе в буцигарні або на каштані...а не призедентом
24.02.2026 10:48 Ответить
каштана жалко, стовп ліхтарний
24.02.2026 10:52 Ответить
В Україні хотіли б бачити іншого,розумного президента але розуміють що вибори не провести,тому терплять.Тільки безмозглий міг кормити шашликами замість того щоб готуватись до війни.Хочеш миру - готуйся до війни.
24.02.2026 10:55 Ответить
Тоб то коли він тебе вигнав з Білого дому геть - це виглядає як запрошення на щось.
24.02.2026 10:57 Ответить
Він ще не "переинтервьюировався"?) Щодня нове інтерв'ю, а ключове питання вибори...Це головне у його денному порядку.
Мабуть із завмиранням серця чекає, що скаже Трамп- "бути, або не бути" йому ще президентом. Як усе жалюгідно виглядає.
24.02.2026 11:06 Ответить
трамп приколіст, завтра скаже, що хоче бачити когось іншого і що тоді - петля чи бовтік? Може все таки поцікавитись у зкривавленого народу ще поки демократичної України, кого він хоче бачити?
24.02.2026 11:10 Ответить
Цікава логіка.
А якби сказав, то ти б зізнався в цьому і пішов у відставку?
Брехло.
Українці сказали, що хочуть бачити Гловкомом Залужного.
Ати на це поклав з прибором і змінив його.
Хоча, народ це Трамп, звичайно...
24.02.2026 11:13 Ответить
Геть мерзото!
24.02.2026 11:35 Ответить
Трамп не говорил мне, что хочет видеть кого-то другого президентом Украины, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3602115

А щому Трамп повинен це казати та і Путін може казати, що він баче президентом України наприклад Залужного але це не відповідає дійсності, по друге Трамп скоротив військову допомогу Україні до мініміму, дефакто розтоптавши Будапештський меморандум, в той час коли Зеленський займає пост президента України, доречі незаконно по трьом причинам тому що Зеленський як президент не готовив країну до оборони, під його керівництвом країна в корупції розбита інфроструктура , в крові з великими втратами в людях і територіях програє війну, але він це побачить з теплого кабінету і строк його повноважень закінчився майже 2 роки тому. І головене якщоб Трамп був українцем він би про нього все сказав би що думає. А так Зеленський як президент і головнокомандувач не те що дрони і міни без браку не може поставити навіть грілки від чого у солдатів масовіві відмороження і ампутації кінцівок-отакій він президент - Баканов і Татаров та інші мясники його брати хай їди вже за ради Бога і їде до своїх батьків яким як президент він тільки винен.
24.02.2026 11:39 Ответить
Якщо чесно то поз що каже Трамп, але : https://www.google.com/amp/s/nv.ua/ukr/amp/peregovori-ssha-ta-ukrajini-shcho-tramp-vimagaye-vid-zelenskogo-krim-***********-ugodi-pro-resursi-50496377.html
24.02.2026 12:30 Ответить
Трамп багато чого не казав, а ще більше казав. Це нічого не значить.
24.02.2026 15:43 Ответить
 
 