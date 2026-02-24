Трамп не говорил мне, что хочет видеть кого-то другого президентом Украины, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп никогда не говорил ему, что хочет видеть кого-то другого на месте президента Украины.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Зеленский надеется, что Трамп во время своего обращения во вторник поддержит Украину в ее борьбе против РФ.

"Они должны оставаться с... демократической страной, которая воюет против одного человека. Потому что этот человек – это война. Путин – это война. Все касается его самого. Все касается одного человека. А страна, вся его страна – в тюрьме", – подчеркнул он.

Читайте: Акцент на гарантиях безопасности: Зеленский провел первый разговор с премьером Нидерландов Йеттеном

На вопрос, считает ли он, что Трамп оказывает достаточное давление на Путина, Зеленский ответил: "Нет".

Выборы

Президент также назвал "очень интересным", когда лидеры разных стран, в частности США и РФ, говорят о выборах в Украине.

"Чего они хотят? Еще одного президента? Ладно", – сказал он, размышляя, не думают ли они, что другой лидер отступит перед Россией.

Зеленский сказал, что ему непонятно, хочет ли Трамп видеть кого-то другого президентом Украины. "Я не знаю. Он мне не говорил".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уже 4 года Путин берет Киев за три дня. Он не достиг своих целей, - Зеленский. ВИДЕО