Трамп не говорил мне, что хочет видеть кого-то другого президентом Украины, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп никогда не говорил ему, что хочет видеть кого-то другого на месте президента Украины.
Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Зеленский надеется, что Трамп во время своего обращения во вторник поддержит Украину в ее борьбе против РФ.
"Они должны оставаться с... демократической страной, которая воюет против одного человека. Потому что этот человек – это война. Путин – это война. Все касается его самого. Все касается одного человека. А страна, вся его страна – в тюрьме", – подчеркнул он.
На вопрос, считает ли он, что Трамп оказывает достаточное давление на Путина, Зеленский ответил: "Нет".
Выборы
Президент также назвал "очень интересным", когда лидеры разных стран, в частности США и РФ, говорят о выборах в Украине.
"Чего они хотят? Еще одного президента? Ладно", – сказал он, размышляя, не думают ли они, что другой лидер отступит перед Россией.
Зеленский сказал, что ему непонятно, хочет ли Трамп видеть кого-то другого президентом Украины. "Я не знаю. Он мне не говорил".
Девятамая буде удар по параду по червоній площі? Фламіндічей ж пару штук удастся накопить?
Все проср@в, здав, скасував
Поверни це ВСЕ Гнида! І Як би покидьок у 2022 втік, ЗСУ давно б закінчили війну з ЗАЛУЖНИМ
він більше думає про себе ... про свій статутс та свій рейтинг
а йому головне те , що скаже Трамп !!
Мабуть слід зробити собі відпочинок від таких "новин", щоб не псувати нерви собі та людям
на 12 році війни, на четверту річницю повномаштабної: поганий путін, а росіяни просто нещасні люди, заручники.
*****.
"Я прийшов на один строк."
"Я не тримаюся за крісло президента!"
"Весь світ хоче щоб я залишився на посаді!"
якщо трамп не проти-го до нього в штати.
Мабуть із завмиранням серця чекає, що скаже Трамп- "бути, або не бути" йому ще президентом. Як усе жалюгідно виглядає.
А якби сказав, то ти б зізнався в цьому і пішов у відставку?
Брехло.
Українці сказали, що хочуть бачити Гловкомом Залужного.
Ати на це поклав з прибором і змінив його.
Хоча, народ це Трамп, звичайно...
А щому Трамп повинен це казати та і Путін може казати, що він баче президентом України наприклад Залужного але це не відповідає дійсності, по друге Трамп скоротив військову допомогу Україні до мініміму, дефакто розтоптавши Будапештський меморандум, в той час коли Зеленський займає пост президента України, доречі незаконно по трьом причинам тому що Зеленський як президент не готовив країну до оборони, під його керівництвом країна в корупції розбита інфроструктура , в крові з великими втратами в людях і територіях програє війну, але він це побачить з теплого кабінету і строк його повноважень закінчився майже 2 роки тому. І головене якщоб Трамп був українцем він би про нього все сказав би що думає. А так Зеленський як президент і головнокомандувач не те що дрони і міни без браку не може поставити навіть грілки від чого у солдатів масовіві відмороження і ампутації кінцівок-отакій він президент - Баканов і Татаров та інші мясники його брати хай їди вже за ради Бога і їде до своїх батьків яким як президент він тільки винен.