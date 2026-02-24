Трамп не казав мені, що хоче бачити когось іншого президентом України, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп ніколи не казав йому, що хоче бачити когось іншого на місці президента України.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зеленський сподівається, що Трамп під час свого звернення у вівторок підтримає Україну в її боротьбі проти РФ.
"Вони мають залишатися з… демократичною країною, яка воює проти однієї людини. Тому що ця людина – це війна. Путін – це війна. Все стосується його самого. Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна – у в’язниці", - наголосив він.
На запитання, чи вважає він, що Трамп чинить достатній тиск на Путіна, Зеленський відповів: "Ні".
Вибори
Президент також назвав "дуже цікавим", коли лідери різних країн, зокрема США та РФ, говорять про вибори в Україні.
"Чого вони хочуть? Ще одного президента? Гаразд", – сказав він, розмірковуючи, чи не думають вони, що інший лідер відступить перед Росією.
Зеленський сказав, що йому незрозуміло, чи хоче Трамп бачити когось іншого президентом України. "Я не знаю. Він мені не казав".
він більше думає про себе ... про свій статутс та свій рейтинг
а йому головне те , що скаже Трамп !!
Мабуть слід зробити собі відпочинок від таких "новин", щоб не псувати нерви собі та людям
на 12 році війни, на четверту річницю повномаштабної: поганий путін, а росіяни просто нещасні люди, заручники.
"Я прийшов на один строк."
"Я не тримаюся за крісло президента!"
"Весь світ хоче щоб я залишився на посаді!"
якщо трамп не проти-го до нього в штати.
Мабуть із завмиранням серця чекає, що скаже Трамп- "бути, або не бути" йому ще президентом. Як усе жалюгідно виглядає.
А якби сказав, то ти б зізнався в цьому і пішов у відставку?
Українці сказали, що хочуть бачити Гловкомом Залужного.
Ати на це поклав з прибором і змінив його.
Хоча, народ це Трамп, звичайно...
А щому Трамп повинен це казати та і Путін може казати, що він баче президентом України наприклад Залужного але це не відповідає дійсності, по друге Трамп скоротив військову допомогу Україні до мініміму, дефакто розтоптавши Будапештський меморандум, в той час коли Зеленський займає пост президента України, доречі незаконно по трьом причинам тому що Зеленський як президент не готовив країну до оборони, під його керівництвом країна в корупції розбита інфроструктура , в крові з великими втратами в людях і територіях програє війну, але він це побачить з теплого кабінету і строк його повноважень закінчився майже 2 роки тому. І головене якщоб Трамп був українцем він би про нього все сказав би що думає. А так Зеленський як президент і головнокомандувач не те що дрони і міни без браку не може поставити навіть грілки від чого у солдатів масовіві відмороження і ампутації кінцівок-отакій він президент - Баканов і Татаров та інші мясники його брати хай їди вже за ради Бога і їде до своїх батьків яким як президент він тільки винен.