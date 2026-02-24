Новини Відносини України та США
Трамп не казав мені, що хоче бачити когось іншого президентом України, - Зеленський

Заява Зеленського про вибори та Трампа: що відомо?

Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп ніколи не казав йому, що хоче бачити когось іншого на місці президента України.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зеленський сподівається, що Трамп під час свого звернення у вівторок підтримає Україну в її боротьбі проти РФ.

"Вони мають залишатися з… демократичною країною, яка воює проти однієї людини. Тому що ця людина – це війна. Путін – це війна. Все стосується його самого. Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна – у в’язниці", - наголосив він.

На запитання, чи вважає він, що Трамп чинить достатній тиск на Путіна, Зеленський відповів: "Ні".

Вибори

Президент також назвав "дуже цікавим", коли лідери різних країн, зокрема США та РФ, говорять про вибори в Україні.

"Чого вони хочуть? Ще одного президента? Гаразд", – сказав він, розмірковуючи, чи не думають вони, що інший лідер відступить перед Росією.

Зеленський сказав, що йому незрозуміло, чи хоче Трамп бачити когось іншого президентом України. "Я не знаю. Він мені не казав".

А що, вже Трамп визначає,хто має бути президентом України? Ви з цим Трампом носитесь, як з писаною торбою. Зеленський все більше принижує країну, демонструючи повну залежність як васала США.
воно живе у своєму світі, відірване від реальності.
він більше думає про себе ... про свій статутс та свій рейтинг
Немає в Україні ПРЕЗИДЕНТА,є брехливе,жадібне,нарцистичне,обдовбане,неграмотне,самозакохане чмо,яке вдає з себе президента,а ПРЕЗИДЕНТА немає.
Тоді навіщо ті вибори
Тому що ця людина - це війна. Путін - це війна.

Девятамая буде удар по параду по червоній площі? Фламіндічей ж пару штук удастся накопить?
Якщо твій сланяра 🤘дасть Томагавки - буде.
ДВА ДЕБІЛИ.....
ПРЕЗИДЕНТЕ---зійдіть ,будь ласка зі сцени 95 кварталу. Меньше пустих слів.Пора бути вже ДОРОСЛИМ Україна на порозі знищення,а ви про свої вибори .рейтинги.
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, , Сєвєродонецьком, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою ЗАЕС в Європі, ростом ВВП, військом, , ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз, демократією та свободою слова.

Все проср@в, здав, скасував

Поверни це ВСЕ Гнида! І Як би покидьок у 2022 втік, ЗСУ давно б закінчили війну з ЗАЛУЖНИМ
...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
Як воно себе любить!!!
Яка війна, якщо воно постійно думає роками про вибори?
Воно реально одержимо бісами.
"Трамп не казав мені, що хоче бачити когось іншого президентом України" - сказал самовлюбленный все еще комик
У Голобородька одна тема - Трамп не казав, що хоче іншого президента! Йому головне залишитися головним мародером України і далі здавати наші інтереси і грабувати. Українців ти вже так дістав так, що вони погоджуються на любого, тільки не бачити тебе зрадника і брехуна, захисника своєї хуппи міндичів і цукерманів.
Ну, раз Трамп сказал, то Зегевара готов пожизненно. Народ требует).
Геть обкуреного ішака! Це вимога переважної більшості країни і рижий тут до нічого.
Й що з того? Навіщо він це заявив?
Мабуть з ермаком хряпнули, в потім як завжди,....в попи....деть
Який цинізм цього горе президента .
Жалюгідна налякана істота. Тупа і нікчемна
Горе народу, презу та його кодлу щастя
Утирок мами ріми НАРОД хоче бачити президентом когось іншого а не тебе тварбку, крадія та вбивцю.
Йому громадяни Украіни кажуть іди геть ,
а йому головне те , що скаже Трамп !!
українці поки не є суверенами
Це сьогодні буде ще один день нескінченного потоку зеленого лайна?
Мабуть слід зробити собі відпочинок від таких "новин", щоб не псувати нерви собі та людям
"Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна - у в'язниці", Джерело: https://censor.net/ua/n3602115

на 12 році війни, на четверту річницю повномаштабної: поганий путін, а росіяни просто нещасні люди, заручники.
*****.
Воно зовсім оху"їв. Чи зібрався сидіти поки трамп не скаже?
Цитати потужного п#здабола:

"Я прийшов на один строк."
"Я не тримаюся за крісло президента!"
"Весь світ хоче щоб я залишився на посаді!"
Народ говорит - езжай уже к своему корешу миндичу.
Владімсанич, що вашингтонський обком його затвердив Совковий менталітет однако
Що воно меле?!
Як завжди, все по сценарію. А ось хто пише цей сценарій треба шукати мабуть за кордоном, або громадянством
Може скажемо йому, шо тут не трамп вирішує, не?
Хай буде для нього хоча яка несподіванка
А якщо і казав, то я його не слухав. Його підлеглі кажуть що він просто казав.....да пішов він..... Тільки би ще добавив,що разом з мною
ФБР п'ять особистих незламних лярдів задокументували... руки миють після зустрічі с потужним..
в нас є закон і він каже,що ти вже протух.
якщо трамп не проти-го до нього в штати.
ми бажаемо бачити тебе в буцигарні або на каштані...а не призедентом
каштана жалко, стовп ліхтарний
В Україні хотіли б бачити іншого,розумного президента але розуміють що вибори не провести,тому терплять.Тільки безмозглий міг кормити шашликами замість того щоб готуватись до війни.Хочеш миру - готуйся до війни.
Тоб то коли він тебе вигнав з Білого дому геть - це виглядає як запрошення на щось.
Він ще не "переинтервьюировався"?) Щодня нове інтерв'ю, а ключове питання вибори...Це головне у його денному порядку.
Мабуть із завмиранням серця чекає, що скаже Трамп- "бути, або не бути" йому ще президентом. Як усе жалюгідно виглядає.
трамп приколіст, завтра скаже, що хоче бачити когось іншого і що тоді - петля чи бовтік? Може все таки поцікавитись у зкривавленого народу ще поки демократичної України, кого він хоче бачити?
Цікава логіка.
А якби сказав, то ти б зізнався в цьому і пішов у відставку?
Брехло.
Українці сказали, що хочуть бачити Гловкомом Залужного.
Ати на це поклав з прибором і змінив його.
Хоча, народ це Трамп, звичайно...
Геть мерзото!
Трамп не говорил мне, что хочет видеть кого-то другого президентом Украины, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3602115

А щому Трамп повинен це казати та і Путін може казати, що він баче президентом України наприклад Залужного але це не відповідає дійсності, по друге Трамп скоротив військову допомогу Україні до мініміму, дефакто розтоптавши Будапештський меморандум, в той час коли Зеленський займає пост президента України, доречі незаконно по трьом причинам тому що Зеленський як президент не готовив країну до оборони, під його керівництвом країна в корупції розбита інфроструктура , в крові з великими втратами в людях і територіях програє війну, але він це побачить з теплого кабінету і строк його повноважень закінчився майже 2 роки тому. І головене якщоб Трамп був українцем він би про нього все сказав би що думає. А так Зеленський як президент і головнокомандувач не те що дрони і міни без браку не може поставити навіть грілки від чого у солдатів масовіві відмороження і ампутації кінцівок-отакій він президент - Баканов і Татаров та інші мясники його брати хай їди вже за ради Бога і їде до своїх батьків яким як президент він тільки винен.
Якщо чесно то поз що каже Трамп, але : https://www.google.com/amp/s/nv.ua/ukr/amp/peregovori-ssha-ta-ukrajini-shcho-tramp-vimagaye-vid-zelenskogo-krim-***********-ugodi-pro-resursi-50496377.html
Трамп багато чого не казав, а ще більше казав. Це нічого не значить.
