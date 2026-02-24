Трамп не казав мені, що хоче бачити когось іншого президентом України, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп ніколи не казав йому, що хоче бачити когось іншого на місці президента України.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зеленський сподівається, що Трамп під час свого звернення у вівторок підтримає Україну в її боротьбі проти РФ.

"Вони мають залишатися з… демократичною країною, яка воює проти однієї людини. Тому що ця людина – це війна. Путін – це війна. Все стосується його самого. Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна – у в’язниці", - наголосив він.

На запитання, чи вважає він, що Трамп чинить достатній тиск на Путіна, Зеленський відповів: "Ні".

Вибори

Президент також назвав "дуже цікавим", коли лідери різних країн, зокрема США та РФ, говорять про вибори в Україні.

"Чого вони хочуть? Ще одного президента? Гаразд", – сказав він, розмірковуючи, чи не думають вони, що інший лідер відступить перед Росією.

Зеленський сказав, що йому незрозуміло, чи хоче Трамп бачити когось іншого президентом України. "Я не знаю. Він мені не казав".

