Трамп хочет заключить мир между Украиной и РФ до 4 июля, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до 4 июля - Дня Независимости Штатов.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Завершение войны

Издание отмечает, что усилия Трампа по прекращению вторжения России в Украину зашли в тупик.

"Мирные переговоры зашли в тупик, а боевые действия в значительной степени зашли в тупик после четырех лет войны", - говорится в материале.

Bloomberg пишет, что США настаивают на заключении мирного соглашения до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля.

"Но, по словам высокопоставленных европейских чиновников и чиновников НАТО, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение, которое не удовлетворяет его основные требования", - отметили журналисты.

Даже некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят никаких признаков того, что Путин готов поступиться своими максималистскими позициями.

Что предшествовало?

Ранее издание CNN сообщало, что Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ

