Трамп хочет заключить мир между Украиной и РФ до 4 июля, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до 4 июля - Дня Независимости Штатов.
Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Завершение войны
Издание отмечает, что усилия Трампа по прекращению вторжения России в Украину зашли в тупик.
"Мирные переговоры зашли в тупик, а боевые действия в значительной степени зашли в тупик после четырех лет войны", - говорится в материале.
Bloomberg пишет, что США настаивают на заключении мирного соглашения до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля.
"Но, по словам высокопоставленных европейских чиновников и чиновников НАТО, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение, которое не удовлетворяет его основные требования", - отметили журналисты.
Даже некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят никаких признаков того, что Путин готов поступиться своими максималистскими позициями.
Что предшествовало?
- Ранее издание CNN сообщало, что Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цей нарцис вже рік як танцює під балалайку ху#ла та примушує Україну до капітуляції.
А, ще на додаток - грабуючи природні ресурси останньої. Довбаний "миротворець".
прогресує не нашу користь ,
а на користь кремлівському виродку !!
Для этого, Трампу, как минимум, надо осознать, кто виновник войны, кто на кого нападает и т.д.
И устранять источник проблемы, а не давить на жертву агрессии ...
Похоже что престарелый Президент пока еще не разобрался, в этом. Может уже плохо соображает ? И советники ему почему то не помогают...
"Перенести мир в Україні ще на кілька місяців".
У перекладі з лукаво-дипломатичного Трамп хоче продати Україну Путіну до... - дата може змінюватися, - торг продовжується між т. Пу і т. Трампом... А ще т. Сі теж хоче...
Потім той Трамп шоумент планетарного масштабу здатен з любого г*вна створити шоу. Это безумный, безумный, безумный, безумный... Трамп.
Трамп здатний навіть похорони, трагедію перетворити у спектакль - циганське весілля.
Єдиний порятунок що у Трампа сім п'ятниць на одну добу і склероз..
з нобелівкою геній трамп пролетів, з тарифами зганьбився, лишається соломинка на міжнародному треку. Але клята Україна пручається. Де це бачено, щоб маленька країна пручалась двом величезним?