РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7538 посетителей онлайн
Новости Мирный план США
3 616 40

Трамп хочет заключить мир между Украиной и РФ до 4 июля, - Bloomberg

Трамп хочет завершить войну в Украине до июля

Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до 4 июля - Дня Независимости Штатов.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Завершение войны

Издание отмечает, что усилия Трампа по прекращению вторжения России в Украину зашли в тупик.

"Мирные переговоры зашли в тупик, а боевые действия в значительной степени зашли в тупик после четырех лет войны", - говорится в материале.

Читайте также: Только побывав в Украине, Трамп поймет, кто агрессор и на кого стоит давить, - Зеленский

Bloomberg пишет, что США настаивают на заключении мирного соглашения до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля.

"Но, по словам высокопоставленных европейских чиновников и чиновников НАТО, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение, которое не удовлетворяет его основные требования", - отметили журналисты.

Даже некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят никаких признаков того, что Путин готов поступиться своими максималистскими позициями.

Читайте также: Новые 10% пошлины Трампа вступили в силу: Белый дом планирует повысить ставки до 15%

Что предшествовало?

Читайте также: Трамп заявил, что рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану, - АР

Автор: 

США (7070) Трамп Дональд (4632) война в Украине (7377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
А хіба Трамп докладав якісь "зусилля щодо припинення вторгнення кацапетівки в Україну"?
Цей нарцис вже рік як танцює під балалайку ху#ла та примушує Україну до капітуляції.
А, ще на додаток - грабуючи природні ресурси останньої. Довбаний "миротворець".
показать весь комментарий
24.02.2026 11:11 Ответить
+14
А як же "24 години"? Що трапилось?
показать весь комментарий
24.02.2026 11:12 Ответить
+12
Трампу вірити не приходиться , так як його деменція
прогресує не нашу користь ,
а на користь кремлівському виродку !!
показать весь комментарий
24.02.2026 11:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хіба Трамп докладав якісь "зусилля щодо припинення вторгнення кацапетівки в Україну"?
Цей нарцис вже рік як танцює під балалайку ху#ла та примушує Україну до капітуляції.
А, ще на додаток - грабуючи природні ресурси останньої. Довбаний "миротворець".
показать весь комментарий
24.02.2026 11:11 Ответить
Хоче укласти мир - але є маленька заковирка - путлєр
показать весь комментарий
24.02.2026 11:11 Ответить
ще один телепень якій любить шоу, в нас Зе також любить шоу - то йому дату вступу у ЄС подавай, та хоче спільне фото з Трампом у Києві
показать весь комментарий
24.02.2026 11:11 Ответить
Цікаво, навіщо йому те фото? У камерах для засуджених до довічного за державну зраду передбачено зайві особисті речі?
показать весь комментарий
24.02.2026 11:14 Ответить
Якщо прослідкувати за Зе, майже все що робить, то робить з позиції актора зі сцени, це в нього не відібрати. Вечірні відосики тому яскравий приклад, а як він самозакоханнй себе знімав у авто за кермом авто, як топтав прапор України (сцена була побудована у кольорах прапора) на Майдані, та й ще багато іншого
показать весь комментарий
24.02.2026 11:32 Ответить
А як же "24 години"? Що трапилось?
показать весь комментарий
24.02.2026 11:12 Ответить
клав ***** на рудого та його дати великий болт
показать весь комментарий
24.02.2026 11:12 Ответить
Вже не до травень, вже до липня. Якого року?
показать весь комментарий
24.02.2026 11:14 Ответить
Доки якийсь з трьох віслюків здохне
показать весь комментарий
24.02.2026 11:15 Ответить
Трампу вірити не приходиться , так як його деменція
прогресує не нашу користь ,
а на користь кремлівському виродку !!
показать весь комментарий
24.02.2026 11:14 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 11:19 Ответить
Перекладаю: Трамп хоче дожати Україну на капітуляцію до початку проміжних виборів, перший дедлайн - 4 липня.
показать весь комментарий
24.02.2026 11:17 Ответить
Kiitos, että selitit kaiken.
показать весь комментарий
24.02.2026 11:27 Ответить
@ Трамп хоче укласти мирну угоду ...@

Для этого, Трампу, как минимум, надо осознать, кто виновник войны, кто на кого нападает и т.д.
И устранять источник проблемы, а не давить на жертву агрессии ...

Похоже что престарелый Президент пока еще не разобрался, в этом. Может уже плохо соображает ? И советники ему почему то не помогают...
показать весь комментарий
24.02.2026 11:18 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2026 11:20 Ответить
А ***** згодне?
показать весь комментарий
24.02.2026 11:22 Ответить
Якого року?
показать весь комментарий
24.02.2026 11:23 Ответить
Трамп хоче, Україна хоче, а ***** не хоче. То може справа всетаки в *****
показать весь комментарий
24.02.2026 11:24 Ответить
Ни о чем не договорились, но все хотят. Прогресс.
показать весь комментарий
24.02.2026 11:25 Ответить
У Трампа справжня "савецька" психологія - він все стапається прив"язать до пам"ятних дат... Кацапи - до з"їздів КПРС, і державних свят, і Трамп тим же займається - до 4 липня...
показать весь комментарий
24.02.2026 11:27 Ответить
Помаранчевий педофіл як завжди обісреться, війну через 24години він вже закінчив
показать весь комментарий
24.02.2026 11:31 Ответить
Збірна США після тріумфу на Олімпійських іграх відхилила запрошення Трампа взяти участь у його зверненні до нації
показать весь комментарий
24.02.2026 11:32 Ответить
Я - великий ХочуВухо!!!...
показать весь комментарий
24.02.2026 11:35 Ответить
Нехай нагадувалку в телефоні поставить:
"Перенести мир в Україні ще на кілька місяців".
показать весь комментарий
24.02.2026 11:39 Ответить
Як же може бути Мир до 4 липня це ж зразу вибори в Україні і кінець так званого президенства Зеленського - тоді тільки бородьба до останнього українця.
показать весь комментарий
24.02.2026 11:43 Ответить
Ой *****, як ти заїбав вже. Трампу конче потрібен успішний успіх до виборів в Конгресі, хоча щось. Але поки що його досягнення в тому що він зробив республіканців токсичною партію на декілька років. А деми схоже грають в довгу.
показать весь комментарий
24.02.2026 11:43 Ответить
Місце цього нарциса в психушкі, як воно вже за.....бало!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 11:50 Ответить
А ми хочем щоб Тромб зустрівся з кобзоном. Або хоча б з Епштейном
показать весь комментарий
24.02.2026 11:51 Ответить
"трампло" зробив із американської партії республіканців те ж саме.що "зе" із партією "зеленої рашистської слуги" в Україні.що видає одного і того ж КУЙЛА,ЯКИЙ Є ОРГАНІЗАТОРОМ ПОЗОРУ ,ЯК ДЛЯ УКРАЇНИ ТАК І ДЛЯ США3,ЧЕРЕЗ СВОЇ "КАРАСІВ"
показать весь комментарий
24.02.2026 11:57 Ответить
Хоче? Хай укладає.
показать весь комментарий
24.02.2026 12:00 Ответить
Перекладаю. Трамп хоче спонукати Україну до капітуляції росії до 4 липня.
показать весь комментарий
24.02.2026 12:03 Ответить
Трамп хоче укласти мир між Україною та РФ до 4 липня, - Bloomberg
У перекладі з лукаво-дипломатичного Трамп хоче продати Україну Путіну до... - дата може змінюватися, - торг продовжується між т. Пу і т. Трампом... А ще т. Сі теж хоче...

Потім той Трамп шоумент планетарного масштабу здатен з любого г*вна створити шоу. Это безумный, безумный, безумный, безумный... Трамп.

Трамп здатний навіть похорони, трагедію перетворити у спектакль - циганське весілля.

Єдиний порятунок що у Трампа сім п'ятниць на одну добу і склероз..
показать весь комментарий
24.02.2026 12:08 Ответить
перекладаю: чекаємо до 4 липня нових консолідованих дій від трампа, параші, угорщини, словаччини, чехії, а також активізацію проросійських сил по всьому світу.

з нобелівкою геній трамп пролетів, з тарифами зганьбився, лишається соломинка на міжнародному треку. Але клята Україна пручається. Де це бачено, щоб маленька країна пручалась двом величезним?
показать весь комментарий
24.02.2026 12:17 Ответить
Наскільки цинічна ця руда потвора! Влаштовувати шоу до свого дня незалежності, жодного дня не розуміючи, що Україна відстоює свою незалежність і більше того, закликати до поступок агресору, з яким він не приховує своїх дружніх стосунків? До речі про повну відсутність в нього емпатії писала Мері Трамп, його племінниця, доктор психіатрії.
показать весь комментарий
24.02.2026 12:23 Ответить
це для трампа бізнес і нічого більше. Х й йому на все його руде рило. Після проміжних виборів трампа білше не буде.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:24 Ответить
Ну то нехай забирається з України разом зі 700 тис озброєних москалів негайно, то тоді можливо буде щось обговорювати, а допоки хоч один озброєний москаль буде на нашій території - нема про що говорити ні з москалями, ні, тим більше, з недоумком трампом, якось так.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:50 Ответить
ТАК ОСЬ ЯК ТИ ВИГЛЯДАЄШ - 24-годинне ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ
показать весь комментарий
24.02.2026 14:11 Ответить
Ну просто магічний дедлайн ! Доня пообіцяв мир до 4 липня, бо, мабуть, вирішив, що геополітика - це як замовлення піци, яке має встигнути до початку феєрверків....Це дипломатія в стилі дитячого ,,просто хочу''... Але ж вже не дитина і мав би вже і розуміти , що щоб досягти миру, недостатньо просто хотіти і голосно думати про це в соцмережах - іноді треба щось робити.....
показать весь комментарий
24.02.2026 16:44 Ответить
 
 