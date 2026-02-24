США хотят завершить войну до 4 июля - Украина поддерживает такую инициативу, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него является новой информация о желании США заключить мирное соглашение о завершении российской войны до 4 июля 2026 года, но Киев это поддерживает.
Об этом он сказал во время саммита "Украина - страны Северной Европы и Балтии", информирует Цензор.НЕТ.
Реакция президента на намерение США
"Что касается 4 июля. То я могу только поддержать это. Для меня это новая информация. Хотя информация быстро меняется", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина всегда поддерживала быстрое завершение конфликта, но не на условиях передачи части территорий России.
"Там не говорится, что фаст-трек связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий. Мы сегодня встречаемся целый день, то есть до 4 июля я с этой информацией не знаком. В любом случае, во время переговоров в Абу-Даби, а также в Швейцарии, стороны Украины и Америки поднимали вопрос, что есть желание и видение со стороны США закончить эту войну как можно быстрее", - добавил президент.
Что предшествовало?
- Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственных собеседников написало, что президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до 4 июля –– ко Дню Независимости Штатов. Официального подтверждения этому не было.
- Издание CNN сообщало, что Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нікого не нагадує?
По-перше : Масштаб оборони ворога. Росіяни набудували ..ліній Суровікіна'' на сотні кілометрів із мінними полями глибиною в кілометри - їх неможливо проковтнути за одну обідню перерву. По друге: Логістичне пекло: Навіть якщо Захід дасть усю техніку світу завтра, її освоєння, доставка до нуля та злагодження підрозділів займає місяці, а не тижні.
По трете: Ресурсний голод. Дефіцит снарядів і техніки не зникає від ,,підтримки ініціатив'' і гучних заяв. Залізо приїжджає в окопи значно повільніше, ніж народжуються цитати в офісах.
В четверте: Фактор ..м'яса'': Агресор готовий спалювати по тисячі солдатів на день заради чергової посадки - таку інерційну машину смерті неможливо зупинити ..хотєлками'' до американського свята.....
По п'яте :Відсутність стратегічного зламу. Станом на зараз жодна зі сторін не має такої переваги, яка б дозволила за 120 днів примусити іншу сторону до повної капітуляції без дива.....
І головний підсумок цього цирку: Війна - це не тендер на будівництво дороги, де можна підрихтувати дати до приїзду комісії. Це кров, метал і час. Заявляти про закінчення війни 4 липня - це все одно що обіцяти підлітку вилікувати його перелом за три хвилини, бо тому ,,так дуже хочеться встигнути на дискотеку''.Це не просто дитячий садок, це цинічне ігнорування реальної ціни кожного кілометра, яку платять ті, хто сидить у багнюці, а не перед мікрофоном......