3 367 28

США хотят завершить войну до 4 июля - Украина поддерживает такую инициативу, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него является новой информация о желании США заключить мирное соглашение о завершении российской войны до 4 июля 2026 года, но Киев это поддерживает.

Об этом он сказал во время саммита "Украина - страны Северной Европы и Балтии", информирует Цензор.НЕТ.

Реакция президента на намерение США

"Что касается 4 июля. То я могу только поддержать это. Для меня это новая информация. Хотя информация быстро меняется", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина всегда поддерживала быстрое завершение конфликта, но не на условиях передачи части территорий России.

"Там не говорится, что фаст-трек связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий. Мы сегодня встречаемся целый день, то есть до 4 июля я с этой информацией не знаком. В любом случае, во время переговоров в Абу-Даби, а также в Швейцарии, стороны Украины и Америки поднимали вопрос, что есть желание и видение со стороны США закончить эту войну как можно быстрее", - добавил президент.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир США война в Украине
+13
Все, що хоче Трамп, а фактично Путлер, Зеленський завжди підтримує. Непогано зачепили через справу Міндіча-Єрмака, ось і доводиться стрибати перед Трампом як заєць.
24.02.2026 21:00 Ответить
+8
На все погоджується - лише б гарантії "чебурек" привіз після 26-го....
24.02.2026 21:00 Ответить
+5
Оце так трампусині 24 години перетворюються на місяці й роки.

Нікого не нагадує?
24.02.2026 21:03 Ответить
Можна не підтримувати, але тоді рудий заборонить щось нам постачати навіть за гроші. Не все що робить Зеленський треба критикувати, бо тоді ті ж самі "венси" почнуть говорити, що народ не підтримує президента й хоче на будь-яких умовах миру. Вони дуже гарно вміють усе перекручувати.
25.02.2026 00:53 Ответить
4 липня - День Подяки
24.02.2026 21:01 Ответить
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)&action=edit&redlink=1 День подяки у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - це державне загальнонародне свято, яке щорічно святкують в останній четвер листопада;
24.02.2026 21:25 Ответить
Значить День Незалежності. Дякую що поправили мене і слідкуєте за моїми дописами.
24.02.2026 21:27 Ответить
ЧомУ не за 3 днi, як хотiла параша?
24.02.2026 21:20 Ответить
А що, США розпочали війну, що її закінчувать? Коли почалось, у 2014 році, США було вообще начхать. П.С. Фаст-трек.... Драфт,кластери.... а дайте мені таке слово, що елехторат офігів та ніхрена не зрозумів.... Человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни....
24.02.2026 21:21 Ответить
+++
Шо, апять? Давайте до 24-го Серпня
24.02.2026 21:22 Ответить
Краще до Пасхи
24.02.2026 21:41 Ответить
Трамп і Зеленський схожі в анонсіках.
24.02.2026 21:28 Ответить
24.02.2026 21:39 Ответить
Класс, а Я хочу миллиард долларов США до четвёртого марта.
24.02.2026 21:40 Ответить
Я не бачу щоб сща хотіли завершення війни. Навпаки, Тромб хоче здати Україну московським нацистам до 4 липня. Щоб потім Х'уйло міг зосередитись на новій війні вже з Європою. Інакше, Тромб дав би Україні потрібну кількість зброї для знищення рашистів і їхніх військових заводів які виробляють зброю для війни.
24.02.2026 21:50 Ответить
Я думаю, на їхнє 4 липня треба сказати в яку за.упу перетворилися найдемократичні шати
24.02.2026 22:05 Ответить
Взагалі-то США можуть завершити війну до 4 березня, перекинувши в Україну кілька авіакрил стратегічної авіації з ядерним озброєнням.
24.02.2026 22:32 Ответить
А США з ким воює,що хочуть закінчити війну?
24.02.2026 22:36 Ответить
І так .... Ласкаво Просимо знову до нашої затишної палати №6 !!! Де календар в очевидь закінчується 4 липня, а реальність - ще раніше. Справді, ну навіщо ці дріб'язкові стратегії, снаряди чи деокупація територій, коли є така ,,магія дат''? Тому, як бачимо фестиваль неадекватності у паралельному вимірі всесвітом рожевих поні продовжується! Вибір 4 липня (Дня незалежності США) виглядає як дуже поганий сценарій для голлівудського блокбастера, де головний герой просто натискає кнопку ,,мир''. Так просто ! Просто вражає і приголомшує рівень геополітичного аналізу цих дорослих дядьків, бо він тут приблизно такий самий, як у тоі дитини, що просить у Миколая принести їй справжнього і живого дракончика під ялинку.....Поки на фронті вирішується доля кожного метра землі, у високих кабінетах, схоже, йде змагання, хто вигадає гарнішу цифру для заголовків...... Але ж вони мабуть, забули путіну надіслати запрошення на це свято завершення війни, або він просто не користується американським календарем.....Ну невже цим дорослим дітям ще й досі не зрозуміло, що війни закінчуються не через підпис або під ,, бажання і ініціативою'', а через виснаження ресурсів, якого за чотири місяці досягти неможливо..... Від слова завсім.... Тому подібні заяви ' -це класичне дипломатичне плацебо і ,,годування сніданками'', щоб заспокоїти ,,елекХторат'', який вже давно перестав вірити в казки. Ну і якщо ми вже граємо таки в цю гру, то чому саме липень? Можна ж оголосити про перемогу сьогодні після обіду, одразу після кави. Результативність буде точно такою самою, зате зекономимо на папері для пресрелізів. Схоже таки , що в цьому ,,коктейлі'' з амбіцій та ігнорування реальності головним інгредієнтом є повна відсутність критичного мислення у тих, хто це озвучує,повторює і підтримує.....
24.02.2026 22:36 Ответить
Додам ще більш розширену порцію ,,холодного душу'' для тих, хто вірить у перемогу за розкладом. Додам лише до нашої комедії абсурду сувору реальність фронту, яка розбиває ці іхні рожеві окуляри на дрібні друзки. Щоб ,,завершити'' все за чотири місяці ,цим ,,скакунам на рожевих поні' потрібно ігнорувати основні закони фізики, логістики та здорового глузду:
По-перше : Масштаб оборони ворога. Росіяни набудували ..ліній Суровікіна'' на сотні кілометрів із мінними полями глибиною в кілометри - їх неможливо проковтнути за одну обідню перерву. По друге: Логістичне пекло: Навіть якщо Захід дасть усю техніку світу завтра, її освоєння, доставка до нуля та злагодження підрозділів займає місяці, а не тижні.
По трете: Ресурсний голод. Дефіцит снарядів і техніки не зникає від ,,підтримки ініціатив'' і гучних заяв. Залізо приїжджає в окопи значно повільніше, ніж народжуються цитати в офісах.
В четверте: Фактор ..м'яса'': Агресор готовий спалювати по тисячі солдатів на день заради чергової посадки - таку інерційну машину смерті неможливо зупинити ..хотєлками'' до американського свята.....
По п'яте :Відсутність стратегічного зламу. Станом на зараз жодна зі сторін не має такої переваги, яка б дозволила за 120 днів примусити іншу сторону до повної капітуляції без дива.....
І головний підсумок цього цирку: Війна - це не тендер на будівництво дороги, де можна підрихтувати дати до приїзду комісії. Це кров, метал і час. Заявляти про закінчення війни 4 липня - це все одно що обіцяти підлітку вилікувати його перелом за три хвилини, бо тому ,,так дуже хочеться встигнути на дискотеку''.Це не просто дитячий садок, це цинічне ігнорування реальної ціни кожного кілометра, яку платять ті, хто сидить у багнюці, а не перед мікрофоном......
24.02.2026 22:58 Ответить
''до третіх півнів, до третіх півнів' 4 мартобря, 3026 року, дурні.
24.02.2026 23:00 Ответить
Перемоги до дат! Совок з нього не вилізе ніколи.
24.02.2026 23:13 Ответить
А тронну залу, чи бальну залу побудував для церемонії?
25.02.2026 00:31 Ответить
Вже 4 роки їмо травневі шашлички. А Пуйло вже в 2019 році взяв Київ - більшість коломойських гнид при владі і в оточенні мають кацапські паспорти, і керують країною кацапськими методами.
25.02.2026 04:10 Ответить
ТРАМП ДАСТ ДИСКОМБОБУЛЯТОР !?)
25.02.2026 04:11 Ответить
Підтримує але тягне кота за яйця поки качають грошима
25.02.2026 05:11 Ответить
 
 