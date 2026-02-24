США хотят завершить войну до 4 июля - Украина поддерживает такую инициативу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него является новой информация о желании США заключить мирное соглашение о завершении российской войны до 4 июля 2026 года, но Киев это поддерживает.

Об этом он сказал во время саммита "Украина - страны Северной Европы и Балтии".

Реакция президента на намерение США

"Что касается 4 июля. То я могу только поддержать это. Для меня это новая информация. Хотя информация быстро меняется", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина всегда поддерживала быстрое завершение конфликта, но не на условиях передачи части территорий России.

"Там не говорится, что фаст-трек связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий. Мы сегодня встречаемся целый день, то есть до 4 июля я с этой информацией не знаком. В любом случае, во время переговоров в Абу-Даби, а также в Швейцарии, стороны Украины и Америки поднимали вопрос, что есть желание и видение со стороны США закончить эту войну как можно быстрее", - добавил президент.

Что предшествовало?

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственных собеседников написало, что президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до 4 июля –– ко Дню Независимости Штатов. Официального подтверждения этому не было.

Издание CNN сообщало, что Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ.

