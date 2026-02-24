США не пытаются навязать Украине условия мира, - Уиткофф

Соединенные Штаты не пытаются навязать Украине условия мира.

Об этом сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф во время выступления на мероприятии YES Meeting, организованном Фондом Виктора Пинчука к годовщине вторжения РФ.

Он напомнил, что Вашингтон не является стороной конфликта и видит себя только как посредника.

"Поэтому ни разу мы не обращались к украинцам, к их руководству, и не пытались навязать какую-то точку зрения. Мы внимательно слушали руководство Украины, что они могут сделать, что они не могут сделать, какое существует политическое пространство для решения вопроса о территории..." - заявил Уиткофф.

Он добавил, что достижением является восстановление каналов связи между Киевом и Москвой.

Прогресс в переговорах

"Мы достигли большего прогресса за последние восемь или девять недель, чем за последние четыре года", - подчеркнул спецпосланник США.

По его словам, цель переговоров - продолжить диалог между сторонами и искать дипломатические пути решения конфликта, сохраняя при этом роль Украины как главного участника процесса.

Вопрос территорий

Ранее Стив Уиткофф заявил, что верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна охватить, в частности, вопросы территорий и гарантий безопасности.

"Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. И поэтому мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершимся каким-то трехсторонним соглашением", - сказал он.

Спецпосланник Трампа добавил, что пока рано говорить о трехстороннем соглашении, однако делегации продолжают плодотворно работать.

Что предшествовало?

Ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.

Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.

Он также заявил, что вопросы территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп на мирных переговорах, нужно решать на личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

