Уиткофф о переговорах с россией
США не пытаются навязать Украине условия мира, - Уиткофф

Виткофф заявил, что США не пытаются навязать мир Украине

Соединенные Штаты не пытаются навязать Украине условия мира.

Об этом сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф во время выступления на мероприятии YES Meeting, организованном Фондом Виктора Пинчука к годовщине вторжения РФ.

Он напомнил, что Вашингтон не является стороной конфликта и видит себя только как посредника.

"Поэтому ни разу мы не обращались к украинцам, к их руководству, и не пытались навязать какую-то точку зрения. Мы внимательно слушали руководство Украины, что они могут сделать, что они не могут сделать, какое существует политическое пространство для решения вопроса о территории..." - заявил Уиткофф.

Он добавил, что достижением является восстановление каналов связи между Киевом и Москвой.

Прогресс в переговорах

"Мы достигли большего прогресса за последние восемь или девять недель, чем за последние четыре года", - подчеркнул спецпосланник США.

По его словам, цель переговоров - продолжить диалог между сторонами и искать дипломатические пути решения конфликта, сохраняя при этом роль Украины как главного участника процесса.

Вопрос территорий

Ранее Стив Уиткофф заявил, что верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна охватить, в частности, вопросы территорий и гарантий безопасности.

"Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. И поэтому мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершимся каким-то трехсторонним соглашением", - сказал он.

Спецпосланник Трампа добавил, что пока рано говорить о трехстороннем соглашении, однако делегации продолжают плодотворно работать.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+7
Ця війна закінчиться або окупацією України, або створенням Україною ядерної зброї.
24.02.2026 23:10 Ответить
+5
. Та, да, за рахунок України.
" любой капріз за ваш счєт.."
24.02.2026 23:22 Ответить
+4
Не бреши, застройщик !

.
24.02.2026 23:13 Ответить
США мабуть єдина країна яка хоче завершення війни в Україні
24.02.2026 23:10 Ответить
і поступитися ерефії в її домаганні...
24.02.2026 23:16 Ответить
. Та, да, за рахунок України.
" любой капріз за ваш счєт.."
24.02.2026 23:22 Ответить
Чувак англiйською мовою каже "нi, ми не нав'язуємо Українi нiякiх умов". Але панi Iстомiна знає щось що не знає Уiткофф.
25.02.2026 00:24 Ответить
Она просто знает, что он п"здит. Это уже давно стало понятно. Когда обнаружилось, что он то не понял предложение рф, то не правильно понял, его все неправильно поняли. Ну ещё есть вариант, что он деб&л. Но суть то дела это не меняет.
25.02.2026 00:48 Ответить
Питання, кого підтримують сша, ще потребує якихось тлумачень? Цікаво.
25.02.2026 07:03 Ответить
Ні не єдина. Британія теж бажає завершення війни. Фінляндія й ще багато країн.
показать весь комментарий
Кацапсяча пропаганда перейшла на роботу за принципом "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой".

Ворожі боти вперто повторюють короткі наративи пропаганди, наприклад, що капітуляція - то мир.

Так, трамп хоче "миру" капітуляції України, але ти помиляєшся, що він "єдиний". Такого самого "миру" (капітуляції України) хоче і хазяїн трампа путін, і шістки путіна - фіцо, орбан, бабіш, ле пен і ще купа подібного лайна.
25.02.2026 06:48 Ответить
Ця війна закінчиться або окупацією України, або створенням Україною ядерної зброї.
24.02.2026 23:10 Ответить
Та Європа перша буде проти
24.02.2026 23:13 Ответить
європа не буде проти, а якщо будуть - завжди можна з ними домовитися і розмістити їх спостерігачів, щоб держави європи знали, що наша ЯЗ не є загрозою для них.
24.02.2026 23:19 Ответить
24.02.2026 23:23 Ответить
Про ядерну зброю, то це Ви підігруєте заявам московитів, які лякають США, що ми робимо ядерну бомбу?
24.02.2026 23:42 Ответить
Просто вказую на факт. русню може зупинити лише ризик знищення їх імперії, лише ядерна зброя має необхідну для цього потужність.
24.02.2026 23:50 Ответить
А тепер дай відповідь самому собі на просте питання. Україна створила ядерку і поставила кацапам ультиматум - припинити злочинну війну і забратись, інакше спалимо москву і пітер.

А кацапи відповідають - "у нас ядерних ракет в десятки разів більше, ви спалите нам москву і пітер, а ми спалимо вас усіх".
Тут військовозобов'язані бігають і відбиваються від звичайної мобілізації, бо бояться отримати поранення чи загинути на фронті. А чи погодяться вони вдарити по парі великих кацапських міст, щоб потім згоріти в ядерному попелі? Та всі ці громадяни в перших рядах закликатимуть українську владу "закінчити війну", як зараз сотні кацапсячих ботів закликають по всьому українському телеграму.
25.02.2026 06:58 Ответить
Вітька Офф займався б продажем- купівлею і затулив пельку
24.02.2026 23:13 Ответить
Не бреши, застройщик !

.
24.02.2026 23:13 Ответить
Хіба йде мова про мир? ГЕ-ШЕ-ФТ для банди вітькзятьків імені Трампа й про забезпечення безпеки подальшого життя для РИГОМАФІЇЇ імЗЕЛЕНЬСКОГО
24.02.2026 23:15 Ответить
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=729e5fe2c5f39cf7db6996084e9368384b2b95537ff27f4d687e2f0e15e49cf5JmltdHM9MTc3MTg5MTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9wb2x6YS50b2RheXRpbWVzLnJ1L2FydGljbGVzL2dlc2hlZnQtY2h0by1ldG8tdGFrb2UtdS1ldnJlZXYuaHRtbA&ntb=1 Слово "гешефт" происходит от немецкого "Geschäft" и имеет еврейское происхождение. Оно обозначает коммерческое дело или сделку, часто с оттенком неодобрительности или иронии. В еврейской культуре "гешефт" может означать мелкое выгодное предприятие или спекуляцию, и его также используют как в разговорной речи, так и в литературе.
24.02.2026 23:24 Ответить
Пані, трохи поправлю. Ніякої іронії там нема. Я деякий час був власником та директором підприємства у Німеччині, і у доках я так і звучав - гешефтфюрер ))

Тобто, гешефт - то підприємство, без усякого підтексту. Підприємство, бізнес.
24.02.2026 23:53 Ответить
Тільки одне питання до цього брехуна? Який результат від зустрічей, які йдут протягом 8 місяців? Хоча б один результат... Його немає і бути не може. Україна саме під тиском Трампа приймає участь у цьому цирку, бо раптом Трамп образиться. Все на догоду цього рудого павіана. І це ганьба для нас. А цьому недолугому модератору перемовин, ріелтору за суміцнитством краще стулити свою погану пельку, бо від цієї огидної пики та промов вже нудить. Шоб ти здохло, падло.
24.02.2026 23:25 Ответить
Адміністрація Трампа, як наша ОПа - банда шахраїв, невігласів-сраколизів, і просто зрадників.
24.02.2026 23:33 Ответить
нам усім здалося.
24.02.2026 23:39 Ответить
пісдільник бреше.
25.02.2026 00:58 Ответить
Та. Ти. Шо!
25.02.2026 01:31 Ответить
США не намагаються нав'язати
Ніт!!!
США вже на-пол-лягають...
... і у Трампа схоже скоро розпочнеться істерика
25.02.2026 04:01 Ответить
Це ми можемо казати, а не ти, падло, чи примушують нас до миру чи ні
25.02.2026 08:03 Ответить
нахабне брехло , таке ж як і злочинесь Трамп
25.02.2026 08:23 Ответить
 
 