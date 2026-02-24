США не пытаются навязать Украине условия мира, - Уиткофф
Соединенные Штаты не пытаются навязать Украине условия мира.
Об этом сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф во время выступления на мероприятии YES Meeting, организованном Фондом Виктора Пинчука к годовщине вторжения РФ.
Он напомнил, что Вашингтон не является стороной конфликта и видит себя только как посредника.
"Поэтому ни разу мы не обращались к украинцам, к их руководству, и не пытались навязать какую-то точку зрения. Мы внимательно слушали руководство Украины, что они могут сделать, что они не могут сделать, какое существует политическое пространство для решения вопроса о территории..." - заявил Уиткофф.
Он добавил, что достижением является восстановление каналов связи между Киевом и Москвой.
Прогресс в переговорах
"Мы достигли большего прогресса за последние восемь или девять недель, чем за последние четыре года", - подчеркнул спецпосланник США.
По его словам, цель переговоров - продолжить диалог между сторонами и искать дипломатические пути решения конфликта, сохраняя при этом роль Украины как главного участника процесса.
Вопрос территорий
Ранее Стив Уиткофф заявил, что верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна охватить, в частности, вопросы территорий и гарантий безопасности.
"Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. И поэтому мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершимся каким-то трехсторонним соглашением", - сказал он.
Спецпосланник Трампа добавил, что пока рано говорить о трехстороннем соглашении, однако делегации продолжают плодотворно работать.
Что предшествовало?
- Ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.
- Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.
- Он также заявил, что вопросы территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп на мирных переговорах, нужно решать на личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
" любой капріз за ваш счєт.."
Ворожі боти вперто повторюють короткі наративи пропаганди, наприклад, що капітуляція - то мир.
Так, трамп хоче
"миру"капітуляції України, але ти помиляєшся, що він "єдиний". Такого самого "миру" (капітуляції України) хоче і хазяїн трампа путін, і шістки путіна - фіцо, орбан, бабіш, ле пен і ще купа подібного лайна.
А кацапи відповідають - "у нас ядерних ракет в десятки разів більше, ви спалите нам москву і пітер, а ми спалимо вас усіх".
Тут військовозобов'язані бігають і відбиваються від звичайної мобілізації, бо бояться отримати поранення чи загинути на фронті. А чи погодяться вони вдарити по парі великих кацапських міст, щоб потім згоріти в ядерному попелі? Та всі ці громадяни в перших рядах закликатимуть українську владу "закінчити війну", як зараз сотні кацапсячих ботів закликають по всьому українському телеграму.
.
Тобто, гешефт - то підприємство, без усякого підтексту. Підприємство, бізнес.
Ніт!!!
США вже на-пол-лягають...
... і у Трампа схоже скоро розпочнеться істерика