США не намагаються нав’язати Україні умови миру, - Віткофф
Сполучені Штати не намагаються нав’язати Україні умови миру.
Про це повідомив спецпосланець США Стів Віткофф під час виступу на заході YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до річниці вторгнення РФ.
Він нагадав, що Вашингтон не є стороною конфлікту і бачить себе лише як посередника.
"Тож жодного разу ми не зверталися до українців, до їхнього керівництва, і не намагалися нав'язати якусь точку зору. Ми уважно слухали керівництво України, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити, який існує політичний простір для вирішення питання про територію…" — заявив Віткофф.
Він додав, що досягненням є відновлення каналів зв’язку між Києвом і Москвою.
Прогрес у перемовинах
"Ми досягли більшого прогресу за останні вісім чи дев'ять тижнів, ніж за останні чотири роки", — підкреслив спецпосланець США.
За його словами, мета переговорів — продовжити діалог між сторонами і шукати дипломатичні шляхи вирішення конфлікту, зберігаючи при цьому роль України як головного учасника процесу.
Питання територій
Раніше Стів Віткофф заявив, що вірить у потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним, що має охопити, зокрема, питання територій та гарантій безпеки.
"Зустріч президентів охопила б гарантії безпеки, але, можливо, найголовніше, вона охопила б територію. І тому ми глибоко віримо в це, і якщо це може статися, а я сподіваюся, що це станеться, тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою угодою", - сказав він.
Спецпосланець Трампа додав, що поки зарано говорити про тристоронню угоду, однак делегації продовжують плідно працювати.
Що передувало?
- Раніше спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.
- Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.
- Він також заявив, що питання територій, які не вдається узгодити на рівні технічних груп на мирних переговорах, потрібно вирішувати на особистій зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.
" любой капріз за ваш счєт.."
І яка йому віра??він бреше як дихає
Ворожі боти вперто повторюють короткі наративи пропаганди, наприклад, що капітуляція - то мир.
Так, трамп хоче
"миру"капітуляції України, але ти помиляєшся, що він "єдиний". Такого самого "миру" (капітуляції України) хоче і хазяїн трампа путін, і шістки путіна - фіцо, орбан, бабіш, ле пен і ще купа подібного лайна.
А кацапи відповідають - "у нас ядерних ракет в десятки разів більше, ви спалите нам москву і пітер, а ми спалимо вас усіх".
Тут військовозобов'язані бігають і відбиваються від звичайної мобілізації, бо бояться отримати поранення чи загинути на фронті. А чи погодяться вони вдарити по парі великих кацапських міст, щоб потім згоріти в ядерному попелі? Та всі ці громадяни в перших рядах закликатимуть українську владу "закінчити війну", як зараз сотні кацапсячих ботів закликають по всьому українському телеграму.
Але це треба робити усім одномоментно і швидко, а не так, як зараз: тут ми ще трошечки поторгуємо, а там ми трошечки почекаємо, щоб встигли пристосуватися, а ще трошечки підгодуємо, бо ми ж гуманісти...
Ракову пухлину треба лікувати швидко та радікально. І так - це боляче, і нудно, і страшно. Але з лагідним лікуванням є велика можливість взагалі не вижити, бо мета пухлини - зжерти все!
А в умовах війни та повної прострілюваності України рашці навіть не потрібно задавати нам ядерного удару - достатньо націлити копійчаний шахед на місце збагачування чи місце зберігання готових боєголовок... Ще й винуватими не стануть: "Упс! Несподіваночка! Та хто ж знал? Ну самі винні!"
Тому і міфи про передачу Україні ядерки від Франції чи Британії - то лише міфи. Бо на сьогодні це небезпечно у першу чергу для самої України!
це не так
>оча б подумайте: для збагачення урану мало мати сам уран (Україна його має), потрібні оті колони, центрифуги - тобто немаленька площа того виробництва.
ядерну зброю можна зробити без збагачення урану, на плутонії.
>А ще потрібні носії ядерної зброї
фламінго + дрони
>достатньо націлити копійчаний шахед на місце збагачування чи місце зберігання готових боєголовок
це місце може (і має) бути під землею
Тобто, гешефт - то підприємство, без усякого підтексту. Підприємство, бізнес.
Тоді залишиться проблемой тільки одно - щоб ображений трумп не став допомагати х*йлу знищити Україну фізично.
США вже на-пол-лягають...
... і у Трампа схоже скоро розпочнеться істерика