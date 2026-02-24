США не намагаються нав’язати Україні умови миру, - Віткофф

Сполучені Штати не намагаються нав’язати Україні умови миру.

Про це повідомив спецпосланець США Стів Віткофф під час виступу на заході YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до річниці вторгнення РФ.

Він нагадав, що Вашингтон не є стороною конфлікту і бачить себе лише як посередника.

"Тож жодного разу ми не зверталися до українців, до їхнього керівництва, і не намагалися нав'язати якусь точку зору. Ми уважно слухали керівництво України, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити, який існує політичний простір для вирішення питання про територію…" — заявив Віткофф.

Він додав, що досягненням є відновлення каналів зв’язку між Києвом і Москвою.

Прогрес у перемовинах

"Ми досягли більшого прогресу за останні вісім чи дев'ять тижнів, ніж за останні чотири роки", — підкреслив спецпосланець США.

За його словами, мета переговорів — продовжити діалог між сторонами і шукати дипломатичні шляхи вирішення конфлікту, зберігаючи при цьому роль України як головного учасника процесу.

Питання територій

Раніше Стів Віткофф заявив, що вірить у потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним, що має охопити, зокрема, питання територій та гарантій безпеки.

"Зустріч президентів охопила б гарантії безпеки, але, можливо, найголовніше, вона охопила б територію. І тому ми глибоко віримо в це, і якщо це може статися, а я сподіваюся, що це станеться, тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою угодою", - сказав він.

Спецпосланець Трампа додав, що поки зарано говорити про тристоронню угоду, однак делегації продовжують плідно працювати.

Що передувало?

Раніше спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.

Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.

Він також заявив, що питання територій, які не вдається узгодити на рівні технічних груп на мирних переговорах, потрібно вирішувати на особистій зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

