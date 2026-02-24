США не намагаються нав’язати Україні умови миру, - Віткофф

Сполучені Штати не намагаються нав’язати Україні умови миру.

Про це повідомив спецпосланець США Стів Віткофф під час виступу на заході YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до річниці вторгнення РФ.

Він нагадав, що Вашингтон не є стороною конфлікту і бачить себе лише як посередника.

"Тож жодного разу ми не зверталися до українців, до їхнього керівництва, і не намагалися нав'язати якусь точку зору. Ми уважно слухали керівництво України, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити, який існує політичний простір для вирішення питання про територію…" — заявив Віткофф.

Він додав, що досягненням є відновлення каналів зв’язку між Києвом і Москвою.

Прогрес у перемовинах

"Ми досягли більшого прогресу за останні вісім чи дев'ять тижнів, ніж за останні чотири роки", — підкреслив спецпосланець США.

За його словами, мета переговорів — продовжити діалог між сторонами і шукати дипломатичні шляхи вирішення конфлікту, зберігаючи при цьому роль України як головного учасника процесу.

Питання територій

Раніше Стів Віткофф заявив, що вірить у потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним, що має охопити, зокрема, питання територій та гарантій безпеки.

"Зустріч президентів охопила б гарантії безпеки, але, можливо, найголовніше, вона охопила б територію. І тому ми глибоко віримо в це, і якщо це може статися, а я сподіваюся, що це станеться, тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою угодою", - сказав він.

Спецпосланець Трампа додав, що поки зарано говорити про тристоронню угоду, однак делегації продовжують плідно працювати.

Ця війна закінчиться або окупацією України, або створенням Україною ядерної зброї.
24.02.2026 23:10 Відповісти
. Та, да, за рахунок України.
" любой капріз за ваш счєт.."
24.02.2026 23:22 Відповісти
Она просто знает, что он п"здит. Это уже давно стало понятно. Когда обнаружилось, что он то не понял предложение рф, то не правильно понял, его все неправильно поняли. Ну ещё есть вариант, что он деб&л. Но суть то дела это не меняет.
25.02.2026 00:48 Відповісти
США мабуть єдина країна яка хоче завершення війни в Україні
24.02.2026 23:10 Відповісти
і поступитися ерефії в її домаганні...
24.02.2026 23:16 Відповісти
24.02.2026 23:22 Відповісти
Чувак англiйською мовою каже "нi, ми не нав'язуємо Українi нiякiх умов". Але панi Iстомiна знає щось що не знає Уiткофф.
25.02.2026 00:24 Відповісти
25.02.2026 00:48 Відповісти
Питання, кого підтримують сша, ще потребує якихось тлумачень? Цікаво.
25.02.2026 07:03 Відповісти
25.02.2026 11:02 Відповісти
Сполучені Штати не намагаються нав'язати Україні умови миру. Джерело: https://censor.net/ua/n3602274.тоді постає закономірне питання-"а накуя потрібна американська присутність на так званих "мирних переговорах" які тягнуться поки що без кінця....???
25.02.2026 11:03 Відповісти
Ти сам то зрозумів шо питаєш?🤣
25.02.2026 17:15 Відповісти
Ти ж не "ДОГАНЯЄШ" .ЩО США НА ТАК ЗВАНИХ "МИРНИХ ПЕРЕГОВОРАХ".ПРОБУЮТЬ НАВЯЗАТИ УКРАЇНІ ЧАСТКОВУ РАШИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ.ЗГІДНО ПЛАНІВ КУЙЛА.....
25.02.2026 17:40 Відповісти
Де ти таке взяв?? Чи хто крім тебе це знає?? Джерело інформації можна???
25.02.2026 17:43 Відповісти
шукай інформацію будеш знати де її взяти...Якщо не знаєш Ти .то не придумуй в своїй "черепній коробці" , що не знає ніхто... (((https://ukrmedia.news/politics/zelenskyy-ssha-rf-vyvedennya-zsu-donbas/#
26.02.2026 10:37 Відповісти
Зеленський перший хто не хоче закінчення війни..
І яка йому віра??він бреше як дихає
27.02.2026 17:33 Відповісти
Ні не єдина. Британія теж бажає завершення війни. Фінляндія й ще багато країн.
25.02.2026 01:32 Відповісти
Кацапсяча пропаганда перейшла на роботу за принципом "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой".

Ворожі боти вперто повторюють короткі наративи пропаганди, наприклад, що капітуляція - то мир.

Так, трамп хоче "миру" капітуляції України, але ти помиляєшся, що він "єдиний". Такого самого "миру" (капітуляції України) хоче і хазяїн трампа путін, і шістки путіна - фіцо, орбан, бабіш, ле пен і ще купа подібного лайна.
25.02.2026 06:48 Відповісти
24.02.2026 23:10 Відповісти
Та Європа перша буде проти
24.02.2026 23:13 Відповісти
європа не буде проти, а якщо будуть - завжди можна з ними домовитися і розмістити їх спостерігачів, щоб держави європи знали, що наша ЯЗ не є загрозою для них.
24.02.2026 23:19 Відповісти
24.02.2026 23:23 Відповісти
Про ядерну зброю, то це Ви підігруєте заявам московитів, які лякають США, що ми робимо ядерну бомбу?
24.02.2026 23:42 Відповісти
Просто вказую на факт. русню може зупинити лише ризик знищення їх імперії, лише ядерна зброя має необхідну для цього потужність.
24.02.2026 23:50 Відповісти
А тепер дай відповідь самому собі на просте питання. Україна створила ядерку і поставила кацапам ультиматум - припинити злочинну війну і забратись, інакше спалимо москву і пітер.

А кацапи відповідають - "у нас ядерних ракет в десятки разів більше, ви спалите нам москву і пітер, а ми спалимо вас усіх".
Тут військовозобов'язані бігають і відбиваються від звичайної мобілізації, бо бояться отримати поранення чи загинути на фронті. А чи погодяться вони вдарити по парі великих кацапських міст, щоб потім згоріти в ядерному попелі? Та всі ці громадяни в перших рядах закликатимуть українську владу "закінчити війну", як зараз сотні кацапсячих ботів закликають по всьому українському телеграму.
25.02.2026 06:58 Відповісти
Добре ,що ти не бігаєш, в спокійно пісюльки з дивана строчеш🤣🤣🤣
25.02.2026 09:22 Відповісти
В тому-то і справа, що оту імперію війною не знищити - вона дуже велика теріторіально, є де сховатися. А ось економічно її вдавити до часткового чи навіть повного розвалу вдавалося не раз і не два.
Але це треба робити усім одномоментно і швидко, а не так, як зараз: тут ми ще трошечки поторгуємо, а там ми трошечки почекаємо, щоб встигли пристосуватися, а ще трошечки підгодуємо, бо ми ж гуманісти...
Ракову пухлину треба лікувати швидко та радікально. І так - це боляче, і нудно, і страшно. Але з лагідним лікуванням є велика можливість взагалі не вижити, бо мета пухлини - зжерти все!
25.02.2026 10:21 Відповісти
Якраз на ту імперію вистачить всього дві ракети з хорошою потужністю
25.02.2026 19:52 Відповісти
Хто буде питати ухилянтів? Якщо буде необхідність нанести ядерний удар по найбільших містах рф, це зроблять без їх бажання.
25.02.2026 14:23 Відповісти
Ядерна зброя на сьогодні - це повна маячня. Хоча б подумайте: для збагачення урану мало мати сам уран (Україна його має), потрібні оті колони, центрифуги - тобто немаленька площа того виробництва. А ще потрібні носії ядерної зброї (які в нас колись відібрали та порізали).
А в умовах війни та повної прострілюваності України рашці навіть не потрібно задавати нам ядерного удару - достатньо націлити копійчаний шахед на місце збагачування чи місце зберігання готових боєголовок... Ще й винуватими не стануть: "Упс! Несподіваночка! Та хто ж знал? Ну самі винні!"
Тому і міфи про передачу Україні ядерки від Франції чи Британії - то лише міфи. Бо на сьогодні це небезпечно у першу чергу для самої України!
25.02.2026 10:11 Відповісти
>Ядерна зброя на сьогодні - це повна маячня.

це не так

>оча б подумайте: для збагачення урану мало мати сам уран (Україна його має), потрібні оті колони, центрифуги - тобто немаленька площа того виробництва.

ядерну зброю можна зробити без збагачення урану, на плутонії.

>А ще потрібні носії ядерної зброї

фламінго + дрони

>достатньо націлити копійчаний шахед на місце збагачування чи місце зберігання готових боєголовок

це місце може (і має) бути під землею
25.02.2026 14:24 Відповісти
Вітька Офф займався б продажем- купівлею і затулив пельку
24.02.2026 23:13 Відповісти
Не бреши, застройщик !

.
24.02.2026 23:13 Відповісти
Хіба йде мова про мир? ГЕ-ШЕ-ФТ для банди вітькзятьків імені Трампа й про забезпечення безпеки подальшого життя для РИГОМАФІЇЇ імЗЕЛЕНЬСКОГО
24.02.2026 23:15 Відповісти
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=729e5fe2c5f39cf7db6996084e9368384b2b95537ff27f4d687e2f0e15e49cf5JmltdHM9MTc3MTg5MTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9wb2x6YS50b2RheXRpbWVzLnJ1L2FydGljbGVzL2dlc2hlZnQtY2h0by1ldG8tdGFrb2UtdS1ldnJlZXYuaHRtbA&ntb=1 Слово "гешефт" происходит от немецкого "Geschäft" и имеет еврейское происхождение. Оно обозначает коммерческое дело или сделку, часто с оттенком неодобрительности или иронии. В еврейской культуре "гешефт" может означать мелкое выгодное предприятие или спекуляцию, и его также используют как в разговорной речи, так и в литературе.
24.02.2026 23:24 Відповісти
Пані, трохи поправлю. Ніякої іронії там нема. Я деякий час був власником та директором підприємства у Німеччині, і у доках я так і звучав - гешефтфюрер ))

Тобто, гешефт - то підприємство, без усякого підтексту. Підприємство, бізнес.
24.02.2026 23:53 Відповісти
Тільки одне питання до цього брехуна? Який результат від зустрічей, які йдут протягом 8 місяців? Хоча б один результат... Його немає і бути не може. Україна саме під тиском Трампа приймає участь у цьому цирку, бо раптом Трамп образиться. Все на догоду цього рудого павіана. І це ганьба для нас. А цьому недолугому модератору перемовин, ріелтору за суміцнитством краще стулити свою погану пельку, бо від цієї огидної пики та промов вже нудить. Шоб ти здохло, падло.
24.02.2026 23:25 Відповісти
Якщо дійсно Україна перейде до одержання розвідданих з іншого джерела (а вже є перші навіть не ластівки, а цілі гуси!) та постачання європейської і виготовлення власної зброї якось устаканиться, то Штати стануть більше не цікаві (навіть і зараз вони все менш корисні - зброю майже не продають, та ще й різні умови ставлять, розвідданим з їхньою сьогоднішньою розвідкою не дуже можна вірити, залишилися хіба Старлінки, але і ті залежать від настрою хворої людини) на трумпа та його вітьків-зятьків можна буде не звертати уваги. Взагалі. Просто вилучити їх із питання, як лушпиння.
Тоді залишиться проблемой тільки одно - щоб ображений трумп не став допомагати х*йлу знищити Україну фізично.
25.02.2026 10:35 Відповісти
Адміністрація Трампа, як наша ОПа - банда шахраїв, невігласів-сраколизів, і просто зрадників.
24.02.2026 23:33 Відповісти
нам усім здалося.
24.02.2026 23:39 Відповісти
пісдільник бреше.
25.02.2026 00:58 Відповісти
Та. Ти. Шо!
25.02.2026 01:31 Відповісти
США не намагаються нав'язати
Ніт!!!
США вже на-пол-лягають...
... і у Трампа схоже скоро розпочнеться істерика
25.02.2026 04:01 Відповісти
Це ми можемо казати, а не ти, падло, чи примушують нас до миру чи ні
25.02.2026 08:03 Відповісти
нахабне брехло , таке ж як і злочинесь Трамп
25.02.2026 08:23 Відповісти
 
 