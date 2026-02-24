Зеленський вирішуватиме, хто представлятиме Європу на переговорах, - Стубб
Європейські представники мають долучитися до мирних перемовин щодо України.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Європа платить за війну. І вже це дає нам певне право, певний голос. Але як би й хто б нас представляв - це має бути скоординовано. І, звісно, пан президент Зеленський це буде вирішувати", - заявив Стубб.
Перемовини можуть відбутися протягом 10 днів
Тристоронні мирні перемовини між Україною, США та РФ можуть відбутися протягом 10 днів. Про це Зеленський заявив під час засідання "Коаліції охочих" у Києві. Глава держави акцентував на ролі Європи в них.
"Європа нам потрібна в перемовинах. Ми робимо те, що можемо, щоб залучити європейців у цей процес. Розраховуємо на ваше лідерство в усьому цьому перемовному процесі", - зазначив Зеленський.
Треба зосередитись на питанні територій, - Віткофф
Що ж стосується зустрічі лідерів, то за словами спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, на цих перемовинах слід зосередитися на питанні територій.
"Зустріч президентів охопила б гарантії безпеки, але, можливо, найголовніше, вона охопила б територію. І тому ми глибоко віримо в це, і якщо це може статися, а я сподіваюся, що це станеться, тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою угодою", - сказав він.
Що передувало?
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
-
У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
