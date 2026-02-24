Зеленський вирішуватиме, хто представлятиме Європу на переговорах, - Стубб

Європейські представники мають долучитися до мирних перемовин щодо України.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Європа платить за війну. І вже це дає нам певне право, певний голос. Але як би й хто б нас представляв - це має бути скоординовано. І, звісно, пан президент Зеленський це буде вирішувати", - заявив Стубб.

Перемовини можуть відбутися протягом 10 днів

Тристоронні мирні перемовини між Україною, США та РФ можуть відбутися протягом 10 днів. Про це Зеленський заявив під час засідання "Коаліції охочих" у Києві. Глава держави акцентував на ролі Європи в них.

"Європа нам потрібна в перемовинах. Ми робимо те, що можемо, щоб залучити європейців у цей процес. Розраховуємо на ваше лідерство в усьому цьому перемовному процесі", - зазначив Зеленський.

Треба зосередитись на питанні територій, - Віткофф

Що ж стосується зустрічі лідерів, то за словами спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, на цих перемовинах слід зосередитися на питанні територій.

"Зустріч президентів охопила б гарантії безпеки, але, можливо, найголовніше, вона охопила б територію. І тому ми глибоко віримо в це, і якщо це може статися, а я сподіваюся, що це станеться, тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою угодою", - сказав він.

Що передувало?

