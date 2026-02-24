УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7806 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 380 29

Зеленський вирішуватиме, хто представлятиме Європу на переговорах, - Стубб

Александр Стубб про переговори

Європейські представники мають долучитися до мирних перемовин щодо України. 

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Європа платить за війну. І вже це дає нам певне право, певний голос. Але як би й хто б нас представляв - це має бути скоординовано. І, звісно, пан президент Зеленський це буде вирішувати", - заявив Стубб. 

Перемовини можуть відбутися протягом 10 днів

Тристоронні мирні перемовини між Україною, США та РФ можуть відбутися протягом 10 днів. Про це Зеленський заявив під час засідання "Коаліції охочих" у Києві. Глава держави акцентував на ролі Європи в них. 

"Європа нам потрібна в перемовинах. Ми робимо те, що можемо, щоб залучити європейців у цей процес. Розраховуємо на ваше лідерство в усьому цьому перемовному процесі", - зазначив Зеленський. 

Треба зосередитись на питанні територій, - Віткофф

Що ж стосується зустрічі лідерів, то за словами спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, на цих перемовинах слід зосередитися на питанні територій.

"Зустріч президентів охопила б гарантії безпеки, але, можливо, найголовніше, вона охопила б територію. І тому ми глибоко віримо в це, і якщо це може статися, а я сподіваюся, що це станеться, тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою угодою", - сказав він.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія передасть Україні повноцінну теплову електростанцію у новому пакеті допомоги

Автор: 

Зеленський Володимир (27895) перемовини (3796) Євросоюз (15153) Стубб Александр (206)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Хто життям,хто грошима,але платить
показати весь коментар
24.02.2026 22:01 Відповісти
+2
Оце вірно.. Паскуди сплавили сюди весь свій 50 річний металолом а самі отримали від сша новітню техніку
показати весь коментар
24.02.2026 22:06 Відповісти
+2
А в Європі є перемовники рівня Чебурека та мармозетки Арахамії?
показати весь коментар
24.02.2026 22:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європа платить за війну. ?????????
показати весь коментар
24.02.2026 21:59 Відповісти
Хто життям,хто грошима,але платить
показати весь коментар
24.02.2026 22:01 Відповісти
обіцяє платити. колись. якщо Орбан та Фіско дозволять
показати весь коментар
24.02.2026 22:02 Відповісти
Оце вірно.. Паскуди сплавили сюди весь свій 50 річний металолом а самі отримали від сша новітню техніку
показати весь коментар
24.02.2026 22:06 Відповісти
Шо ти тут мусолиш, дохтур диванних наук? Де б уже були рашисти, якби не європейська допомога? Де ви *** беретесь, срані хвілосохви.
показати весь коментар
24.02.2026 22:18 Відповісти
Мадам ти отой свій жаргон Великої Окружної забувай..в цивілізованій країні ж живеш
показати весь коментар
24.02.2026 22:26 Відповісти
з району Сохо 🤣🤣
показати весь коментар
24.02.2026 22:49 Відповісти
Скоріш Троя, або Борщага
показати весь коментар
25.02.2026 06:10 Відповісти
Ти вже багато заплатив? Може більше, ніж Європа?
показати весь коментар
24.02.2026 22:19 Відповісти
Как по мне, лучшие переговорщик Кличко старший. Ласковый взгляд, проникновенная речь, и кулак размером с херсонский арбуз. Путин любит такие аргументы
показати весь коментар
24.02.2026 22:20 Відповісти
Да какая разница.
показати весь коментар
24.02.2026 22:00 Відповісти
Він натяків не розуміє. Тільки арешт нерухомості і активів.
показати весь коментар
24.02.2026 22:02 Відповісти
А в Європі є перемовники рівня Чебурека та мармозетки Арахамії?
показати весь коментар
24.02.2026 22:07 Відповісти
Ніхто з слабаками не буде домовлятись .а Європа показала себе не тільки слабкою але і нікчемною
показати весь коментар
24.02.2026 22:12 Відповісти
Переливають з пустого в порожнє
показати весь коментар
24.02.2026 22:14 Відповісти
Невже Орбана і Фіцо призначить?
показати весь коментар
24.02.2026 22:14 Відповісти
Арахамію,кого ще.
показати весь коментар
24.02.2026 22:17 Відповісти
так Абхазія не входить в ЄС...
показати весь коментар
24.02.2026 22:18 Відповісти
А Володі великий покуй
показати весь коментар
24.02.2026 22:22 Відповісти
володі із валізою?
чи володі без валізи?
показати весь коментар
24.02.2026 22:26 Відповісти
"Європа нам потрібна в перемовинах. Ми робимо те, що можемо, щоб залучити європейців у цей процес. Розраховуємо на ваше лідерство в усьому цьому перемовному процесі", - зазначив Зеленський. цей "зелений аферист" недавно в Давосі .хіба що обсирав Європу. Міняється.як хамелеон
показати весь коментар
24.02.2026 22:17 Відповісти
Я от думаю, що треба призначити тренершу, що зараз послом у Болгарії працює. цЕ ТА, що цюцюрки обсмоктувати жінок вчила.
показати весь коментар
24.02.2026 22:47 Відповісти
Європейці з малку привчені обсмоктувати..
показати весь коментар
24.02.2026 22:50 Відповісти
Ну ну. Х..... Ні з ким не буде вести переговорів, особливо з Європою. Тільки капітулірен України, інакше Акела промахнувся.
показати весь коментар
25.02.2026 04:25 Відповісти
Падіння такого ж душевнохворого як Х.... Хрущова настало після двох його особистих провалів - карибської кризи і розстрілу в Новочеркаську. Це горе-істрики твердять що через кризу продовольства. Деякі члени політбюро згадували, що навіть їм не було відомо про завезення на Кубу ядерки і екзекуцію в Новочеркаську. Воронов на пленумі прямо сказав, що держава ще не оговталась від війни а він майже втягув у третю. А про Новочеркаськ заявив, що навіть Гітлер не розстрілював власний народ. Практику він пройшов у Венгрії у 1956 році. Архіви свідчать, що процес та вироки головним учасникам повстання керувались особисто Хрущовим. Подання направлялось групою ЦК в складі Сєрова,Руденка,Малєнкова а після погодження в Хрущова Андроповим вручалось Кадару. Розстріляно було біля 800 осіб. Всі вони перебували в тюрмах на території УРСР та Мос Кви. В 1964 цей психічний стан Хрущова оголосили волюнтаризмом. І таки повернулись до колективного керівництва. Правда до 1976 року.
показати весь коментар
25.02.2026 04:51 Відповісти
Європа платить за війну. І вже це дає нам певне право, певний голос Джерело: https://censor.net/ua/n3602266 - хто дівчині платить, той її і танцює?
показати весь коментар
25.02.2026 06:12 Відповісти
 
 