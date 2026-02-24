Зустріч Зеленського і Путіна повинна зосередитися на питанні територій, - Віткофф

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф вірить у потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним, що має охопити, зокрема, питання територій та гарантій безпеки.

Про це він заявив у форматі онлайн на зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука 24 лютого 2026 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Є кілька концепцій питання територій

Віткофф повідомив, що під час попередніх перемовин делегації намагалися вирішити всі ніші питання, а лідерам залишити питання територій:

"Зустріч президентів охопила б гарантії безпеки, але, можливо, найголовніше, вона охопила б територію. І тому ми глибоко віримо в це, і якщо це може статися, а я сподіваюся, що це станеться, тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою угодою", - сказав він.

Спецпосланець Трампа додав, що поки зарано говорити про тристоронню угоду, однак делегації продовжують плідно працювати.

Що передувало?

З духом ОМАНУ, як у Трампа з духом АНКОРІДЖУ ?
А файли а-ля тіпу Епштейна , але з Єрмаком імєюцца?
24.02.2026 21:42 Відповісти
Що за питання територiй? Воно закрiплено мiжнародними конвенцiями за Украiною.
24.02.2026 21:43 Відповісти
Ну з Х'уйлом можна говорити тільки про територію 0.5м*1.5м. Поруч і для Віткофа і його шизоїдного рижого дебіла можна пару метрів території виділити
24.02.2026 21:52 Відповісти
Адже член сім"ї нехай й не зареєстрований , рулить Україною - ето другоє, ніж у Клінтон з Монікою ...
https://www.youtube.com/watch?v=oR2lxT971Hw&t=2s
Генерал КРИВОНОС: Я ЗЛИВ ПАЛИВО З ТРЬОХ ЛІТАКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Він хотів ТІКАТИ? Усі документи ЗНИЩЕНО
Сподіваюсь генерал Кривонос тепер усвідомлює тяжкість свого вчинку і шкоду заподіяну Україні.
Але перекрити для країни у вогні втечу преза було ніким
Той усьор Яника з відмовою йти до ЄС та не підписанням угоди , був у мирний ще час ... Та й то вилився КРИМНЕНАШИМ
А з цим уйбчним парламентом - хто б приймав рішення КАБАНЧУК?
Наша відповідь на тиск США та путіна - мобілізація молоді. Не може бути ніякого питання українських територій! Українці не торгують своєю землею!
Гарне риторичне запитання Генерала Кривоноса - у чому була стратегічність чотирирядової ВЕЛИКОКРАДІВНИЦЬКОЇ дороги на Чорнобиль - зі стратегічно з"Їденими мільярдами з бюджету розбудови на ракетобудівництво часів Порошенкко ?

Стратегічноважлива для просування військових рашки - відповідь генерала
віткОФФ-- за "рускім корабльом"!
курську область будуть обмінювати?
Як і обіцяв
...паклав життя кращих воїнів спецвййськ -захисників - ******
Території? Які території? Поле для гольфу у Маро Лаго?
...на брєвьончату баньку на валдає.

донні, це гарний pies dill, нада брать !

Президент України може "здавати" території України??? Комусь....? В аренду?
Та віддайте вже їм ту Аляску...
А от міг би навісти на себе ящик динаміту і підірвати разом з лаптєфюрером. Це ж скільки було б свят в один день.
Яке небуть обговорення з кацапами територій це зрада, стаття і довічне! Що воно верзе, обкурене?
... "дорожка була" перед...!
Три грядки поряд дешевше, ніж 3 грядки на відстані...
Да хоч в одну вертикальну трубу всіх трьох, стоячи, вниз головою, прямо на кордоні з Сосією, щоб в сраку можна було прикордонний стовпчик вставити
Світовий порядок, що будувався понад 70 років після Другої світової війни, тріщить по швах.
Трамп і Путін поводяться як два павіани з червоними дупами - один мастить свою кремом для засмаги,
інший ходить нею в свій свій чемоданчик - і вони вирішили, що всі міжнародні домовленості, система безпеки,
баланс сил та цивілізовані норми не мають значення.
Тепер світ повертається у свою природну, звірячу форму, де править не міжнародне право, а право сильного і тупого!
А що, хтось наділив нашого Осла повноваженнями царя?
Я не в курсі. Чи де про це прочитати?
всё что могли отдать уже отдали .ничего не менять .ждать когда мир задавит рф.
От тільки поради чи може це вказівка від бариг з америки нам не вистарчало!!!
Про території України вітьков,трамп та *****,та всі невігласи,які мріють своїми вологими мріями,нехай домовляються про це в ООН.
Я думаю метр а два можна виділити не тільки хйлу але й вітьку зятьку і трампону, десь в районі рудого лісу
Якщо сша і Сосія хочуть перекреслити міжнародні угоди, міжнародні закони і зобов'язання а також статути ООН, то про які далі перемовини, угоди і зміни територій можна взагалі вести мову? Чи згідно яким законам і статутам будуть намальовані нові кордони у угоди? Сша і Сосія не визнають кордони України тоді і ми не визнаємо їхні кордони і конституції і всі ті писульки що вони намалюють на туалетному папері гівном з памперсу Тромба. І якщо в світі вже замість законів вводиться право сильного тоді нехай кацапи і америкоси не верещать якщо їх будуть по всьому світу різати і відбирати їхні гаманці чи гвалтувати. І я даже не представляю як після того америкоси збираються в Україні вести якийсь бізнес чи добувати якісь копалини
А може віток пішов ти далеко Аляска кацапам віддай
США ворог України
Пішов нахер разом з ******.
Можемо рф уступити частину Каліфорнії
що має охопити, зокрема, питання територій та гарантій безпеки

Тобто гарантії буде теж расія надавати ???
Оцей торгаш- вихідець з кагалу тільки і бачить якісь шматки, якісь 'території' які можна вкрасти, як і Путін.
Путін погодиться на зустріч з Зеленскім тільки, якщо тбуде підписання капітуляції України. І більше йому кварталіст нах не потрібен.
Вьтька з дуба впав....він шо не дивився відосікі *****,де той сказав прямими текстом ,що їм не потрібні чужі території ....
