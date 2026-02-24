Зустріч Зеленського і Путіна повинна зосередитися на питанні територій, - Віткофф

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф вірить у потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним, що має охопити, зокрема, питання територій та гарантій безпеки.

Про це він заявив у форматі онлайн на зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука 24 лютого 2026 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Є кілька концепцій питання територій

Віткофф повідомив, що під час попередніх перемовин делегації намагалися вирішити всі ніші питання, а лідерам залишити питання територій:

"Зустріч президентів охопила б гарантії безпеки, але, можливо, найголовніше, вона охопила б територію. І тому ми глибоко віримо в це, і якщо це може статися, а я сподіваюся, що це станеться, тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою угодою", - сказав він.

Спецпосланець Трампа додав, що поки зарано говорити про тристоронню угоду, однак делегації продовжують плідно працювати.

Що передувало?

Раніше спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.

Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.

Він також заявив, що питання територій, які не вдається узгодити на рівні технічних груп на мирних переговорах, потрібно вирішувати на особистій зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

