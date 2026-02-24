РУС
1 785 39

Встреча Зеленского и Путина должна сосредоточиться на вопросе территорий, - Уиткофф

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна охватить, в частности, вопросы территорий и гарантий безопасности.

Об этом он заявил в формате онлайн на встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука 24 февраля 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Есть несколько концепций вопроса территорий

Уиткофф сообщил, что во время предварительных переговоров делегации пытались решить все остальные вопросы, а лидерам оставить вопрос территорий:

"Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. И поэтому мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершим каким-то трехсторонним соглашением", - сказал он.

Спецпосланник Трампа добавил, что пока рано говорить о трехстороннем соглашении, однако делегации продолжают плодотворно работать.

Что предшествовало?

+13
З духом ОМАНУ, як у Трампа з духом АНКОРІДЖУ ?
А файли а-ля тіпу Епштейна , але з Єрмаком імєюцца?
24.02.2026 21:42 Ответить
+12
Що за питання територiй? Воно закрiплено мiжнародними конвенцiями за Украiною.
24.02.2026 21:43 Ответить
+7
Та віддайте вже їм ту Аляску...
24.02.2026 21:46 Ответить
24.02.2026 21:42 Ответить
Адже член сім"ї нехай й не зареєстрований , рулить Україною - ето другоє, ніж у Клінтон з Монікою ...
24.02.2026 21:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oR2lxT971Hw&t=2s https://www.youtube.com/watch?v=oR2lxT971Hw&t=
Генерал КРИВОНОС: Я ЗЛИВ ПАЛИВО З ТРЬОХ ЛІТАКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Він хотів ТІКАТИ? Усі документи ЗНИЩЕНО
24.02.2026 21:50 Ответить
Сподіваюсь генерал Кривонос тепер усвідомлює тяжкість свого вчинку і шкоду заподіяну Україні.
24.02.2026 22:00 Ответить
Але перекрити для країни у вогні втечу преза було ніким
Той усьор Яника з відмовою йти до ЄС та не підписанням угоди , був у мирний ще час ... Та й то вилився КРИМНЕНАШИМ
А з цим уйбчним парламентом - хто б приймав рішення КАБАНЧУК?
24.02.2026 22:05 Ответить
Наша відповідь на тиск США та путіна - мобілізація молоді. Не може бути ніякого питання українських територій! Українці не торгують своєю землею!
25.02.2026 05:47 Ответить
Гарне риторичне запитання Генерала Кривоноса - у чому була стратегічність чотирирядової ВЕЛИКОКРАДІВНИЦЬКОЇ дороги на Чорнобиль - зі стратегічно з"Їденими мільярдами з бюджету розбудови на ракетобудівництво часів Порошенкко ?

Стратегічноважлива для просування військових рашки - відповідь генерала
24.02.2026 22:14 Ответить
віткОФФ-- за "рускім корабльом"!
24.02.2026 21:56 Ответить
курську область будуть обмінювати?
24.02.2026 21:42 Ответить
Як і обіцяв
24.02.2026 21:43 Ответить
...паклав життя кращих воїнів спецвййськ -захисників - ******
24.02.2026 21:47 Ответить
24.02.2026 21:43 Ответить
Території? Які території? Поле для гольфу у Маро Лаго?
24.02.2026 21:44 Ответить
...на брєвьончату баньку на валдає.

донні, це гарний pies dill, нада брать !

.
24.02.2026 23:25 Ответить
Президент України може "здавати" території України??? Комусь....? В аренду?
24.02.2026 21:45 Ответить
Та віддайте вже їм ту Аляску...
24.02.2026 21:46 Ответить
https://youtu.be/kMsGWheAhEc?t=67
24.02.2026 21:48 Ответить
А от міг би навісти на себе ящик динаміту і підірвати разом з лаптєфюрером. Це ж скільки було б свят в один день.
24.02.2026 21:50 Ответить
Яке небуть обговорення з кацапами територій це зрада, стаття і довічне! Що воно верзе, обкурене?
24.02.2026 21:51 Ответить
... "дорожка була" перед...!
24.02.2026 21:55 Ответить
Ну з Х'уйлом можна говорити тільки про територію 0.5м*1.5м. Поруч і для Віткофа і його шизоїдного рижого дебіла можна пару метрів території виділити
24.02.2026 21:52 Ответить
Три грядки поряд дешевше, ніж 3 грядки на відстані...
24.02.2026 21:54 Ответить
Да хоч в одну вертикальну трубу всіх трьох, стоячи, вниз головою, прямо на кордоні з Сосією, щоб в сраку можна було прикордонний стовпчик вставити
24.02.2026 22:10 Ответить
Світовий порядок, що будувався понад 70 років після Другої світової війни, тріщить по швах.
Трамп і Путін поводяться як два павіани з червоними дупами - один мастить свою кремом для засмаги,
інший ходить нею в свій свій чемоданчик - і вони вирішили, що всі міжнародні домовленості, система безпеки,
баланс сил та цивілізовані норми не мають значення.
Тепер світ повертається у свою природну, звірячу форму, де править не міжнародне право, а право сильного і тупого!
24.02.2026 21:53 Ответить
А що, хтось наділив нашого Осла повноваженнями царя?
Я не в курсі. Чи де про це прочитати?
24.02.2026 21:55 Ответить
всё что могли отдать уже отдали .ничего не менять .ждать когда мир задавит рф.
24.02.2026 21:57 Ответить
От тільки поради чи може це вказівка від бариг з америки нам не вистарчало!!!
24.02.2026 21:57 Ответить
Про території України вітьков,трамп та *****,та всі невігласи,які мріють своїми вологими мріями,нехай домовляються про це в ООН.
24.02.2026 22:02 Ответить
Я думаю метр а два можна виділити не тільки хйлу але й вітьку зятьку і трампону, десь в районі рудого лісу
24.02.2026 22:02 Ответить
Якщо сша і Сосія хочуть перекреслити міжнародні угоди, міжнародні закони і зобов'язання а також статути ООН, то про які далі перемовини, угоди і зміни територій можна взагалі вести мову? Чи згідно яким законам і статутам будуть намальовані нові кордони у угоди? Сша і Сосія не визнають кордони України тоді і ми не визнаємо їхні кордони і конституції і всі ті писульки що вони намалюють на туалетному папері гівном з памперсу Тромба. І якщо в світі вже замість законів вводиться право сильного тоді нехай кацапи і америкоси не верещать якщо їх будуть по всьому світу різати і відбирати їхні гаманці чи гвалтувати. І я даже не представляю як після того америкоси збираються в Україні вести якийсь бізнес чи добувати якісь копалини
24.02.2026 22:07 Ответить
А може віток пішов ти далеко Аляска кацапам віддай
24.02.2026 22:09 Ответить
США ворог України
24.02.2026 22:17 Ответить
Пішов нахер разом з ******.
24.02.2026 22:18 Ответить
Можемо рф уступити частину Каліфорнії
24.02.2026 22:25 Ответить
Тобто гарантії буде теж расія надавати ???

Тобто гарантії буде теж расія надавати ???
24.02.2026 22:42 Ответить
Оцей торгаш- вихідець з кагалу тільки і бачить якісь шматки, якісь 'території' які можна вкрасти, як і Путін.
24.02.2026 22:48 Ответить
Путін погодиться на зустріч з Зеленскім тільки, якщо тбуде підписання капітуляції України. І більше йому кварталіст нах не потрібен.
24.02.2026 23:10 Ответить
Вьтька з дуба впав....він шо не дивився відосікі *****,де той сказав прямими текстом ,що їм не потрібні чужі території ....
25.02.2026 06:01 Ответить
 
 