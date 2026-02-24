Встреча Зеленского и Путина должна сосредоточиться на вопросе территорий, - Уиткофф
Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна охватить, в частности, вопросы территорий и гарантий безопасности.
Об этом он заявил в формате онлайн на встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука 24 февраля 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Есть несколько концепций вопроса территорий
Уиткофф сообщил, что во время предварительных переговоров делегации пытались решить все остальные вопросы, а лидерам оставить вопрос территорий:
"Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. И поэтому мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершим каким-то трехсторонним соглашением", - сказал он.
Спецпосланник Трампа добавил, что пока рано говорить о трехстороннем соглашении, однако делегации продолжают плодотворно работать.
Что предшествовало?
- Ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.
- Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.
- Он также заявил, что вопросы территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп на мирных переговорах, нужно решать на личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.
А файли а-ля тіпу Епштейна , але з Єрмаком імєюцца?
Генерал КРИВОНОС: Я ЗЛИВ ПАЛИВО З ТРЬОХ ЛІТАКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Він хотів ТІКАТИ? Усі документи ЗНИЩЕНО
Той усьор Яника з відмовою йти до ЄС та не підписанням угоди , був у мирний ще час ... Та й то вилився КРИМНЕНАШИМ
А з цим уйбчним парламентом - хто б приймав рішення КАБАНЧУК?
Стратегічноважлива для просування військових рашки - відповідь генерала
донні, це гарний pies dill, нада брать !
Трамп і Путін поводяться як два павіани з червоними дупами - один мастить свою кремом для засмаги,
інший ходить нею в свій свій чемоданчик - і вони вирішили, що всі міжнародні домовленості, система безпеки,
баланс сил та цивілізовані норми не мають значення.
Тепер світ повертається у свою природну, звірячу форму, де править не міжнародне право, а право сильного і тупого!
Я не в курсі. Чи де про це прочитати?
Тобто гарантії буде теж расія надавати ???