Встреча Зеленского и Путина должна сосредоточиться на вопросе территорий, - Уиткофф

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна охватить, в частности, вопросы территорий и гарантий безопасности.

Об этом он заявил в формате онлайн на встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука 24 февраля 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Есть несколько концепций вопроса территорий

Уиткофф сообщил, что во время предварительных переговоров делегации пытались решить все остальные вопросы, а лидерам оставить вопрос территорий:

"Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. И поэтому мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершим каким-то трехсторонним соглашением", - сказал он.

Спецпосланник Трампа добавил, что пока рано говорить о трехстороннем соглашении, однако делегации продолжают плодотворно работать.

Что предшествовало?

Ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил, что саммит между Зеленским и Путиным может состояться уже через 3 недели. Трамп может присоединиться.

Владимир Зеленский считает, что проведение трехсторонней встречи является важным.

Он также заявил, что вопросы территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп на мирных переговорах, нужно решать на личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

