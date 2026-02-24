Зеленский будет решать, кто будет представлять Европу на переговорах, - Стубб

Европейские представители должны присоединиться к мирным переговорам по Украине.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Европа платит за войну. И уже это дает нам определенное право, определенный голос. Но как бы и кто бы нас представлял - это должно быть скоординировано. И, конечно, господин президент Зеленский это будет решать", - заявил Стубб.

Переговоры могут состояться в течение 10 дней

Трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться в течение 10 дней. Об этом Зеленский заявил во время заседания "Коалиции желающих" в Киеве. Глава государства акцентировал на роли Европы в них.

"Европа нам нужна в переговорах. Мы делаем то, что можем, чтобы привлечь европейцев в этот процесс. Рассчитываем на ваше лидерство во всем этом переговорном процессе", - отметил Зеленский.

Надо сосредоточиться на вопросе территорий, - Уиткофф

Что же касается встречи лидеров, то, по словам специального представителя президента США Стива Уиткоффа, на этих переговорах следует сосредоточиться на вопросе территорий.

"Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. И поэтому мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершимся каким-то трехсторонним соглашением", - сказал он.

Что предшествовало?

