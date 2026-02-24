РУС
Зеленский будет решать, кто будет представлять Европу на переговорах, - Стубб

Александр Стубб о переговорах

Европейские представители должны присоединиться к мирным переговорам по Украине. 

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Европа платит за войну. И уже это дает нам определенное право, определенный голос. Но как бы и кто бы нас представлял - это должно быть скоординировано. И, конечно, господин президент Зеленский это будет решать", - заявил Стубб. 

Переговоры могут состояться в течение 10 дней

Трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться в течение 10 дней. Об этом Зеленский заявил во время заседания "Коалиции желающих" в Киеве. Глава государства акцентировал на роли Европы в них. 

"Европа нам нужна в переговорах. Мы делаем то, что можем, чтобы привлечь европейцев в этот процесс. Рассчитываем на ваше лидерство во всем этом переговорном процессе", - отметил Зеленский. 

Надо сосредоточиться на вопросе территорий, - Уиткофф

Что же касается встречи лидеров, то, по словам специального представителя президента США Стива Уиткоффа, на этих переговорах следует сосредоточиться на вопросе территорий.

"Встреча президентов охватила бы гарантии безопасности, но, возможно, самое главное, она охватила бы территорию. И поэтому мы глубоко верим в это, и если это может произойти, а я надеюсь, что это произойдет, тогда, возможно, мы завершимся каким-то трехсторонним соглашением", - сказал он.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир переговоры Евросоюз Стубб Александр
+2
Хто життям,хто грошима,але платить
24.02.2026 22:01 Ответить
+2
Оце вірно.. Паскуди сплавили сюди весь свій 50 річний металолом а самі отримали від сша новітню техніку
24.02.2026 22:06 Ответить
+2
А в Європі є перемовники рівня Чебурека та мармозетки Арахамії?
24.02.2026 22:07 Ответить
Комментировать
Європа платить за війну. ?????????
24.02.2026 21:59 Ответить
Хто життям,хто грошима,але платить
24.02.2026 22:01 Ответить
обіцяє платити. колись. якщо Орбан та Фіско дозволять
24.02.2026 22:02 Ответить
Оце вірно.. Паскуди сплавили сюди весь свій 50 річний металолом а самі отримали від сша новітню техніку
24.02.2026 22:06 Ответить
Шо ти тут мусолиш, дохтур диванних наук? Де б уже були рашисти, якби не європейська допомога? Де ви *** беретесь, срані хвілосохви.
24.02.2026 22:18 Ответить
Мадам ти отой свій жаргон Великої Окружної забувай..в цивілізованій країні ж живеш
24.02.2026 22:26 Ответить
з району Сохо 🤣🤣
24.02.2026 22:49 Ответить
Скоріш Троя, або Борщага
25.02.2026 06:10 Ответить
Ти вже багато заплатив? Може більше, ніж Європа?
24.02.2026 22:19 Ответить
Как по мне, лучшие переговорщик Кличко старший. Ласковый взгляд, проникновенная речь, и кулак размером с херсонский арбуз. Путин любит такие аргументы
24.02.2026 22:20 Ответить
Да какая разница.
24.02.2026 22:00 Ответить
Він натяків не розуміє. Тільки арешт нерухомості і активів.
24.02.2026 22:02 Ответить
А в Європі є перемовники рівня Чебурека та мармозетки Арахамії?
24.02.2026 22:07 Ответить
Ніхто з слабаками не буде домовлятись .а Європа показала себе не тільки слабкою але і нікчемною
24.02.2026 22:12 Ответить
Переливають з пустого в порожнє
24.02.2026 22:14 Ответить
Невже Орбана і Фіцо призначить?
24.02.2026 22:14 Ответить
Арахамію,кого ще.
24.02.2026 22:17 Ответить
так Абхазія не входить в ЄС...
24.02.2026 22:18 Ответить
А Володі великий покуй
24.02.2026 22:22 Ответить
володі із валізою?
чи володі без валізи?
24.02.2026 22:26 Ответить
"Європа нам потрібна в перемовинах. Ми робимо те, що можемо, щоб залучити європейців у цей процес. Розраховуємо на ваше лідерство в усьому цьому перемовному процесі", - зазначив Зеленський. цей "зелений аферист" недавно в Давосі .хіба що обсирав Європу. Міняється.як хамелеон
24.02.2026 22:17 Ответить
Я от думаю, що треба призначити тренершу, що зараз послом у Болгарії працює. цЕ ТА, що цюцюрки обсмоктувати жінок вчила.
24.02.2026 22:47 Ответить
Європейці з малку привчені обсмоктувати..
24.02.2026 22:50 Ответить
Ну ну. Х..... Ні з ким не буде вести переговорів, особливо з Європою. Тільки капітулірен України, інакше Акела промахнувся.
25.02.2026 04:25 Ответить
Падіння такого ж душевнохворого як Х.... Хрущова настало після двох його особистих провалів - карибської кризи і розстрілу в Новочеркаську. Це горе-істрики твердять що через кризу продовольства. Деякі члени політбюро згадували, що навіть їм не було відомо про завезення на Кубу ядерки і екзекуцію в Новочеркаську. Воронов на пленумі прямо сказав, що держава ще не оговталась від війни а він майже втягув у третю. А про Новочеркаськ заявив, що навіть Гітлер не розстрілював власний народ. Практику він пройшов у Венгрії у 1956 році. Архіви свідчать, що процес та вироки головним учасникам повстання керувались особисто Хрущовим. Подання направлялось групою ЦК в складі Сєрова,Руденка,Малєнкова а після погодження в Хрущова Андроповим вручалось Кадару. Розстріляно було біля 800 осіб. Всі вони перебували в тюрмах на території УРСР та Мос Кви. В 1964 цей психічний стан Хрущова оголосили волюнтаризмом. І таки повернулись до колективного керівництва. Правда до 1976 року.
25.02.2026 04:51 Ответить
Європа платить за війну. І вже це дає нам певне право, певний голос Джерело: https://censor.net/ua/n3602266 - хто дівчині платить, той її і танцює?
25.02.2026 06:12 Ответить
 
 