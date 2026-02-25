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Новини Мирні перемовини
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Умєров завтра зустрінеться із Віткоффом та Кушнером, нові перемовини з РФ можливі на початку березня, - Зеленський

умєров зустрінеться з делегацією США

Голова української делегації Рустем Умєров завтра проведе двосторонню зустріч з американськими переговорниками, зокрема з спецпредставником Стівом Віткоффом, радником Джаредом Кушнером, а також із міністром економіки Скотом Бессентом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Ключові теми переговорів

За його словами, ключові теми переговорів - пакет відновлення України та підготовка до тристоронньої зустрічі за участі Росії, яка, за оцінкою української сторони, може відбутися на початку березня.

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Окремо Умєров обговорюватиме питання обміну, щодо якого президент поставив окреме завдання.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Кушнер Джаред (71) Умєров Рустем (902) Бессент Скот (111) Віткофф Стів (315)
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Топ коментарі
+9
Скільки можна переливати з порожнього у порожнє?
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25.02.2026 11:39 Відповісти
+5
Нехай перед зустріччю перегляне виступ заступниці міністра оборони України Мар'яни Беца на засіданні Ради Безпеки ООН, яка наголосила, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси з Росією. Щоб потім не червоніти ... і не прикидатися дурником!
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25.02.2026 11:42 Відповісти
+3
Даа, встречи с Витьком и зятьком это конечно история для очень многих юмористических номеров...
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25.02.2026 12:06 Відповісти
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Скільки можна переливати з порожнього у порожнє?
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25.02.2026 11:39 Відповісти
але ж на посуд в процесі переливу щось налипає. з того і жиють)...
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25.02.2026 12:00 Відповісти
Нехай перед зустріччю перегляне виступ заступниці міністра оборони України Мар'яни Беца на засіданні Ради Безпеки ООН, яка наголосила, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси з Росією. Щоб потім не червоніти ... і не прикидатися дурником!
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25.02.2026 11:42 Відповісти
"Що ім знав, то ім си і довідав"
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25.02.2026 11:45 Відповісти
Ось там на полі для гольфу у Майамі Умеров і постоіть с клюшками?
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25.02.2026 12:03 Відповісти
Даа, встречи с Витьком и зятьком это конечно история для очень многих юмористических номеров...
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25.02.2026 12:06 Відповісти
віткоф без червоної ікри буде непродуктивним
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25.02.2026 12:09 Відповісти
Кабачкої...
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25.02.2026 12:17 Відповісти
тоді два відра
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25.02.2026 16:29 Відповісти
коли вже цей цирк закінчиться? послати б нахер кушнера, вітькова.

чому росіяни можуть послати келога, а ми легітимізуємо проросійських корисних ідіотів? 8 чи 9 разів ці підори їздили до москви, домовлялись за оборудки. Сумарно - це вже триває 13 місяців. Це дало 0.0% результату.

у тромба немає карт
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25.02.2026 12:10 Відповісти
У Трампа є зброя і ППО, а в України нічого немає. Якщо послати Трампа, залишимось зовсім без зброї
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25.02.2026 12:25 Відповісти
Приберить вже УМЕРОВА з голови делегації
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25.02.2026 12:11 Відповісти
Голобородько хоче затягнути українців на свої понти, слідкувати за діями його корупціонера за кордоном. Сенсація, мародер Умеров буде продавати те, що ще не продали мародерам із США - родині і бізнес-партнерам Трампа. Головне, що вони пообіцяли Голобородьку не розповідати про його злочини і скільки він разом зі своєю кодлою вкрали американської допомоги.
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25.02.2026 12:24 Відповісти
Кто такий твій Голобородько?
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25.02.2026 12:26 Відповісти
А з чого Ви взяли, що Голобородько мій? Для наріду зелене болото на чолі з Бенею, пінчуком, Фірташом, Новінським, Боголюбовим, оточенням Яника допомогли створити фільм про Голобородько, якого вибрав нарід 73% (з тих, хто прийшов на вибори) і він зараз має булаву, просрочені 2 роки і грає роль його героя фільму. Тільки їздить він не на лісапєдє, а на крутих тачках і переобладнаному літаку за сотні мільйлонів доларів США. То він наріду втирав про лісапєд і про простого пар\нька. А за 7 років створив мафіозну групу на етнічній основі, яка грабує бідну країну і гроші вивозить в общаке і "двушками" своїм друзям на москву.
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25.02.2026 12:34 Відповісти
Мені не подобається, що інтереси України представляють корумповані - сепари - шахраї та аферисти.
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25.02.2026 12:35 Відповісти
Це після того як сща в ООН відкинули пропозицію миру в Україні? Ніяких переговорів з цими тварюками поки сша офіційно не заявить про визнання територіальної цілісності і суверенітету України. Бо всі ці переговори виходить тільки для просування підтримки окупантів і окупації України
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25.02.2026 12:40 Відповісти
До того ж перед будь якими переговорами сторони повинні визначитись і заявити чи поважають вони міжнародно визнані кордони, міжнароді закони, статути ООН і міжнародні угоди які вже були прийняті раніше. Чи сща і Сосія вже керуються якимись іншими людоїдськими і вовчими законами? Бо перед будь якими переговорами потрібно визначитись від чого відштовхуватись і з ким сідати за стіл. Бо якщо один сідає за стіл їсти, а інший по своїй звичці вилазить на стіл посрати то з такого застілля не вийде нічого крім блювання
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25.02.2026 12:45 Відповісти
пісділо трампа буде тягтись аж до виборів у Конгрес. Потім різко зійде нанівець.
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25.02.2026 12:51 Відповісти
Я не довіряю цим особам які від мого імені домовляються про моє майбутнє.
Подивіться тільки на ці морди
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25.02.2026 13:04 Відповісти
Умеров- це ворог народу, він не може бути переговорником від України, який поставляв на фронт за народні кошти браковані міни і дрони в результаті чого країна понесла велики не вимушені втрати як в людський життях так і в територіях, крім того мільярди долларів були прераховані за кордом начибто за зброю у відповідь не надано не зброї не повернуто коштів.
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25.02.2026 13:28 Відповісти
Два суперУблюдка будуть "вирішувати" долю України Може досить "торгувати" нами цим "зеленим виродкам"
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25.02.2026 13:33 Відповісти
Скільки ще той іноземець умєров буде подорожувати по закордонам за гроші Українських платників податків
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25.02.2026 13:36 Відповісти
Праведник наш, Боневтік Бонездавович Бонезнав. Але про таємні перемовини з кацапами чомусь мовчить. Умєров, з Арахамією про зустріч з Мединським поза офіційними перемовинами, теж мовчать.
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25.02.2026 16:29 Відповісти
 
 