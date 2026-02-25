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Умєров завтра зустрінеться із Віткоффом та Кушнером, нові перемовини з РФ можливі на початку березня, - Зеленський
Голова української делегації Рустем Умєров завтра проведе двосторонню зустріч з американськими переговорниками, зокрема з спецпредставником Стівом Віткоффом, радником Джаредом Кушнером, а також із міністром економіки Скотом Бессентом.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Ключові теми переговорів
За його словами, ключові теми переговорів - пакет відновлення України та підготовка до тристоронньої зустрічі за участі Росії, яка, за оцінкою української сторони, може відбутися на початку березня.
Окремо Умєров обговорюватиме питання обміну, щодо якого президент поставив окреме завдання.
Раніше ми повідомляли
- Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував зустріч із секретарем РНБО Рустемом Умєровим у Женеві найближчого четверга.
- Глава Офісу Президента Кирило Буданов припустив, що цього тижня може відбутися обмін полоненими між Україною та Росією.
Топ коментарі
+9 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар25.02.2026 11:39 Відповісти Посилання
+5 Luk Viktor
показати весь коментар25.02.2026 11:42 Відповісти Посилання
+3 Серый Вовк
показати весь коментар25.02.2026 12:06 Відповісти Посилання
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чому росіяни можуть послати келога, а ми легітимізуємо проросійських корисних ідіотів? 8 чи 9 разів ці підори їздили до москви, домовлялись за оборудки. Сумарно - це вже триває 13 місяців. Це дало 0.0% результату.
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