Умєров завтра зустрінеться із Віткоффом та Кушнером, нові перемовини з РФ можливі на початку березня, - Зеленський

Голова української делегації Рустем Умєров завтра проведе двосторонню зустріч з американськими переговорниками, зокрема з спецпредставником Стівом Віткоффом, радником Джаредом Кушнером, а також із міністром економіки Скотом Бессентом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Ключові теми переговорів

За його словами, ключові теми переговорів - пакет відновлення України та підготовка до тристоронньої зустрічі за участі Росії, яка, за оцінкою української сторони, може відбутися на початку березня.

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Окремо Умєров обговорюватиме питання обміну, щодо якого президент поставив окреме завдання.

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