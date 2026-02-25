США пояснили, чому не підтримали резолюцію ООН про мир в Україні
США утрималися під час голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію на підтримку миру в Україні. Кіт Келлог розкритикував це рішення.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Голосування
У резолюції ООН закликала до негайного припинення вогню, підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України, а також підкреслювала важливість Статуту ООН у роковини повномасштабного вторгнення РФ.
107 держав підтримали документ, проти - 12, зокрема Росія, 51 країна утрималася.
Що сказав Келлог?
"Голосування ООН щодо міцного миру в Україні, а ми утрималися. Хто б міг подумати. Це не ділова угода - це війна", - зазначив він.
Реакція
Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс пояснила, що резолюція "містить формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру".
За її словами, США все ще працюють над тим, щоб припинити війну.
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є така забава в США - завжди допомагати рузкім - то нашу зброю туди передадуть, то гуманітарку їм підкинуть
Так чому утрималися від підтримки, гаранти хренові?
Трамп уже давно "рамси сплутав", і, (як висловився "таварищ Саахов", у комедії "Кавказская пленница"), "спутал собственный карман, с гасударственным...". Тобто, почав просувать сіменйні інтереси, за рахунок власної держави...
Спробуємо догадатися, що то за "формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру".
Ще раз!
У резолюції ООН закликала до негайного припинення вогню (1), підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України (2), а також підкреслювала важливість Статуту ООН у роковини повномасштабного вторгнення РФ (3).
Тобто США УТРИМАЛИСЯ тому, що РЕЗОЛЮЦІЯ підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України ?
Голосування в ООН щодо міцного миру в Україні, а ми утрималися. Хто б міг подумати. Російська Федерація була проти проголошення. Хіба чотирьох років війни недостатньо? Хіба зниклих безвісти дітей, обстрілів міст та вбивств невинних людей недостатньо? Це не ділова угода - це війна - https://x.com/generalkellogg/status/2026361650236784824 Кіт Келлог
Ще 3 роки керівництва Краснова-ТАКО і США буде Буркіна - Фасо.
Вистачить побачити як воно приймає путлєра і, наприклад, Дуду чи цілу когорту презів зі свого пісділа.
З таким підходом, можна всі 4 роки трампа адвокатувати росію. Не знаю, хімічну зброю чи навіть ядерку можна виправдати, а ****. "Переговори ж"
Він і раду миру видумав, щоб самому рулити. І освятив його - заснув на засіданні. Скоро насере.
А трампівські сша -- пітараси. Приєдналися до Габону, Лаосу і Ботсвани.
Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс пояснила, що резолюція "містить формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру".
За її словами, США все ще працюють над тим, щоб припинити війну. Джерело: https://censor.net/ua/n3602306
Ви самі своїми руками знищили свій імідж лідера демократичного світу і захисника свободи.
Тапер тільки НА--ХУЙ.