США пояснили, чому не підтримали резолюцію ООН про мир в Україні

США утрималися під час голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію на підтримку миру в Україні. Кіт Келлог розкритикував це рішення.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Голосування

У резолюції ООН закликала до негайного припинення вогню, підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України, а також підкреслювала важливість Статуту ООН у роковини повномасштабного вторгнення РФ.

107 держав підтримали документ, проти - 12, зокрема Росія, 51 країна утрималася.

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Що сказав Келлог?

"Голосування ООН щодо міцного миру в Україні, а ми утрималися. Хто б міг подумати. Це не ділова угода - це війна", - зазначив він.

Реакція

Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс пояснила, що резолюція "містить формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру".

За її словами, США все ще працюють над тим, щоб припинити війну.

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