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Новини Генеральна Асамблея ООН Роковини повномасштабної війни
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США пояснили, чому не підтримали резолюцію ООН про мир в Україні

Голосування в ООН про Україну: Чому США утрималися?

США утрималися під час голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію на підтримку миру в Україні. Кіт Келлог розкритикував це рішення.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Голосування

У резолюції ООН закликала до негайного припинення вогню, підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України, а також підкреслювала важливість Статуту ООН у роковини повномасштабного вторгнення РФ.

107 держав підтримали документ, проти - 12, зокрема Росія, 51 країна утрималася.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку України

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликали Україну утримуватися від ударів по Новоросійську, - Стефанішина

Що сказав Келлог?

"Голосування ООН щодо міцного миру в Україні, а ми утрималися. Хто б міг подумати. Це не ділова угода - це війна", - зазначив він.

Келлог критикує голосування США в ООН

Реакція

Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс пояснила, що резолюція "містить формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру".

За її словами, США все ще працюють над тим, щоб припинити війну.

Читайте: Келлог заявив, що пішов з адміністрації Трампа, щоб вільніше коментувати війну РФ проти України

Автор: 

ООН (3505) США (26673) Келлог Кіт (259)
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Топ коментарі
+52
Трамп такий самий злочинець як і Путін.
Так чому утрималися від підтримки, гаранти хренові?
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25.02.2026 09:12 Відповісти
+48
США "працюють" щоб Україна віддала свої території путіну,бо трамп"йому вірить"
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25.02.2026 09:13 Відповісти
+38
БО ******* ЧМОКАТИ В ПУЙЛА....от і все

є така забава в США - завжди допомагати рузкім - то нашу зброю туди передадуть, то гуманітарку їм підкинуть
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25.02.2026 09:12 Відповісти
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БО ******* ЧМОКАТИ В ПУЙЛА....от і все

є така забава в США - завжди допомагати рузкім - то нашу зброю туди передадуть, то гуманітарку їм підкинуть
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25.02.2026 09:12 Відповісти
Що там можна чмоеати у чубатого фріка? Обісцяне, обісране, та й відсохло вже давно! 😁
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25.02.2026 09:20 Відповісти
Літій окупованих територіях спішать добувати,поки китайці не зайшли....
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25.02.2026 14:19 Відповісти
Трамп такий самий злочинець як і Путін.
Так чому утрималися від підтримки, гаранти хренові?
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25.02.2026 09:12 Відповісти
Тому що в резолюції мова про суверенітет і територіальну цілісність України, а Будапештські гаранти ризикують отримати від України фінансовий (на трильйон з хвостиком дол США) позов в Міжнародний суд за збитки від недотримання гарантами (партнерами пов'язаними Договором про нерозповсюдження ЯЗ) своїх спільних зобов'язань, якщо не змусять Україну добровільно, заради миру погодитись на територіальні поступки. Нічєго лічного, только дєньгі.
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25.02.2026 19:43 Відповісти
США "працюють" щоб Україна віддала свої території путіну,бо трамп"йому вірить"
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25.02.2026 09:13 Відповісти
сша,кндр,іран,росія,куба,бульбостан,китай,і решта дебілів планетарного масштабу.......
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25.02.2026 09:14 Відповісти
США працюють на *****. І навіть не приховують цього.
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25.02.2026 09:15 Відповісти
Ось консерва та i вiдкрилась.
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25.02.2026 09:17 Відповісти
Не США а трамбос. Старий хворий на голову нарцис тільки думає про гроші і велич.
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25.02.2026 09:17 Відповісти
Знайомий і абсолютно відірваний від реальності наратив. Так само як війну проти нас ведуть не кацапи, а путін. Звичайні американці в переважній більшості сприймають свою державу як імперію, яка керує світом. Тому Трамп як і ***** лише виконує бажання свого електорату.
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25.02.2026 09:27 Відповісти
Ну, так уже -ж, "вилізає шило з мішка" - на Алясці Путын поманив віслюка Трампа, "морквиною" - пообіцяв участь у розробці родовищ корисних копалин (включаючи нафту і рідкоземельні метали), особисто для його рідні...
Трамп уже давно "рамси сплутав", і, (як висловився "таварищ Саахов", у комедії "Кавказская пленница"), "спутал собственный карман, с гасударственным...". Тобто, почав просувать сіменйні інтереси, за рахунок власної держави...
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25.02.2026 10:58 Відповісти
аби не було ескалації
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25.02.2026 09:18 Відповісти
недовго залишилося до моменту, коли рудий приєднається до ***** та оголосить війну Україні
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25.02.2026 09:20 Відповісти
Ну США не проголосували проти як рік тому, в лише утрималися. Це вже прогрес. Ха ха
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25.02.2026 09:21 Відповісти
Резолюція "містить формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру". - Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс.

Спробуємо догадатися, що то за "формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру".

Ще раз!
У резолюції ООН закликала до негайного припинення вогню (1), підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України (2), а також підкреслювала важливість Статуту ООН у роковини повномасштабного вторгнення РФ (3).

Тобто США УТРИМАЛИСЯ тому, що РЕЗОЛЮЦІЯ підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України ?
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25.02.2026 09:22 Відповісти
Проклятим трампістам територіальна цілісність та суверенітет України -як кістка в горлі. Їм треба пошвидше "закінчити війну" виключно за рахунок України та барижити з кацапами. Просто рафінована сволота зараз при владі в США.
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25.02.2026 09:29 Відповісти
Саме так. З урахування претензій рудого на розширення США (Канада, Гренландія, може Куба - байдуже, головне щоб був 51-й штат) про яку територіальну цілісність і суверенітет якоїсь держави може йти мова? Який там ООН зі своїм статутом, якщо є "рада миру" очлювана самим важливим імбіцилом світу? Світовий порядок руйнується у нас на очах: )(уйло таки відкрив скриньку Пандори.
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25.02.2026 11:54 Відповісти
Чому не вставили переклад допису Келлога ?
Голосування в ООН щодо міцного миру в Україні, а ми утрималися. Хто б міг подумати. Російська Федерація була проти проголошення. Хіба чотирьох років війни недостатньо? Хіба зниклих безвісти дітей, обстрілів міст та вбивств невинних людей недостатньо? Це не ділова угода - це війна - https://x.com/generalkellogg/status/2026361650236784824 Кіт Келлог
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25.02.2026 09:24 Відповісти
Зверніть увагу як голосувала білорусь, так...нагадування щоб не будувати ілюзій
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25.02.2026 09:24 Відповісти
сша не підтримали резолюцію ООН про мир в Україні, а кто б сумнівався!?
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25.02.2026 09:25 Відповісти
Тому що гівнюки.
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25.02.2026 09:25 Відповісти
Не хочем драконити кацапів - переговори - які ні до чого не приведуть без тиску США на рашку
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25.02.2026 09:26 Відповісти
Коротше кажучи, зробили спробу "відмазаться"... Бо реальних аргументів, для виправданнчя зрадницької політики Трампа - НЕМАЄ...
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25.02.2026 09:26 Відповісти
своєму другу ***** рудий не зраджує ніколи
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25.02.2026 09:35 Відповісти
США безупинно скочується до рівня навіть не Аргентини, а Буркіна-Фасо.
Ще 3 роки керівництва Краснова-ТАКО і США буде Буркіна - Фасо.

Вистачить побачити як воно приймає путлєра і, наприклад, Дуду чи цілу когорту презів зі свого пісділа.


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25.02.2026 09:33 Відповісти
ДЕБІЛИ.....З них користі як з цапа молока!!!
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25.02.2026 09:40 Відповісти
Трамп пдр курвославний як і пдр *****...
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25.02.2026 09:52 Відповісти
Так буває, коли народ, незалежно якої країни, вибирають популістів, брехунів і тупих бариг. Дзеркальне відображення України.
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25.02.2026 09:52 Відповісти
Просто такі часи......
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25.02.2026 14:21 Відповісти
Скільки ж в ООН членів-підарасі.....!
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25.02.2026 09:56 Відповісти
резолюція містить формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів

З таким підходом, можна всі 4 роки трампа адвокатувати росію. Не знаю, хімічну зброю чи навіть ядерку можна виправдати, а ****. "Переговори ж"
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25.02.2026 09:57 Відповісти
Бордельний лев переконаний, що це тільки його тема, і всіх відсікає.
Він і раду миру видумав, щоб самому рулити. І освятив його - заснув на засіданні. Скоро насере.
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25.02.2026 09:58 Відповісти
Так вже ж. Правда, на іншому засіданні, але наклав прямо під камерами журналістів!
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25.02.2026 10:54 Відповісти
"...відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру". А як на мене то переговори мають базуватися на базі міжнародного права, а не хотєлкам двох старих дідів, один з яких вижив з розуму, а інший народжений терорист. Вони ж примушують Україну віддати свої території?
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25.02.2026 10:01 Відповісти
Ну от і побачили хто не хоче реального миру. Ще риже американське падло звинувачує Україну що ми не хочемо миру. До кого ще не дійшло що Тромб хоче не міру, а хоче здати Україну Х'уйлу, притому повністю. . Рашисти відкрито про це говорять, що хочуть шляхом переговорів захипити Україну бо військовим шляхом в низ не дуже виходить. І всі заяви Тромба і Віткофа тільки і про те, що Україна повинна віддати рашистам території, а потім мовляв Україна буде як до війни разом з Сосією дружити, їздити один до одного і торгувати. Тобто повністю повернеться під контроль Сосії
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25.02.2026 10:02 Відповісти
Як я і казав, всі ці переговори принесли тільки ще більше горя і війни і вони на руку тільки московському режиму. Замітьте як Європа і сша не вводить проти Сосії ні санкції, не дають Україні зброю, спираючись на переговори, мовляв, щоб їм не зашкодити. А тепер представте що буде не приведи господи Україна підпише якусь мірну угоду з рашистами. Тоді Україну чекає не мір і процвітання, а суцільний Ад. Проти України введуть ембарго на зброю і повністю відріжуть від Європи, ще й почнуть вводити санкції проти України і українців за вимогою Х'уйла і його васалів типу орбанів, фіців і інших яких з кожним роком буде більше. І все це будуть робити зі словами, аби не зірвати мір і не провокувати Х'уйла на нову війну.
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25.02.2026 10:14 Відповісти
У Трампа як і в Голобородька менталитет бариги, він не просто хоче здати Україну пуйлу, а зоробити собі, своїй родині і оточенню таких самих мільярди доларів США. Але він знає, що щось американське чіпати не можна, бо буде тюрма. Хоче торгувати чужим, в цьому випадку українським в надії, що нас проковтне Кацакпстан і не дуде суб'єкта міжнародного права. Впевнений, що це для нього і його шайки не пройде без відповіді. Американська феміда поставить на своє місце дідуся без мізків, а його оточення буде ходити по судах, бо всі їх рішення, як і введені мита Верховний Суд США сказував. Всьому свій час.
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25.02.2026 10:22 Відповісти
Ісраель цього разу не сплохував. Молодці.

А трампівські сша -- пітараси. Приєдналися до Габону, Лаосу і Ботсвани.
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25.02.2026 10:15 Відповісти
Нет, просто США сегодня возглавляет старая, конченная мразь, место которой ни в Белом Доме а на электрическом стуле...
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25.02.2026 10:17 Відповісти
Гніль так і лізе з усіх щилин адміністрації Трампа.
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25.02.2026 10:18 Відповісти
"Тільки справжні миротворці не голосують за резолюцію на підтримку мира..."- повторював трамп та продовжував сьорбати щі.
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25.02.2026 10:19 Відповісти
Свобода або смерть...на жаль іншого не дано....сами тварини в "друзях"..... тільки зброя, зброя та ще раз зброя... Слава Україні !!!
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25.02.2026 10:23 Відповісти
У резолюції ООН закликала до негайного припинення вогню, підтверджувала суверенітет і територіальну цілісність України, а також підкреслювала важливість Статуту ООН у роковини повномасштабного вторгнення РФ.АЛЕ АМЕРИКАНСЬКІ ВОРОГИ УКРАЇНИ З ЦИМ НЕ ПОГОДЖУЮТЬСЯ.ЯК І НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ РАШИСТСЬКИЙ ВОРОГ УКРАЇНИ (

Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс пояснила, що резолюція "містить формулювання, яке, ймовірно, відволікатиме від поточних переговорів, а не підтримуватиме обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до міцного миру".

За її словами, США все ще працюють над тим, щоб припинити війну. Джерело: https://censor.net/ua/n3602306
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25.02.2026 10:31 Відповісти
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25.02.2026 10:32 Відповісти
У цьому - вина української дипломатії, і нічия більше.
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25.02.2026 10:33 Відповісти
... це СОРОМ, а не америка
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25.02.2026 10:39 Відповісти
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25.02.2026 10:44 Відповісти
Як же ми будемо топити за мир, що потім Дракоші не буде чого їсти?
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25.02.2026 10:50 Відповісти
Влада України повинна не мовчати а видворити всі посольства країн які проголосували проти суверенітету і територіальної цілісності України. Фактично це напад на Україну на стороні московського режиму. І не можна це попускати, бо це не просто слова. Посольства цих країн допомагають окупантам воювати проти України і наводити ракети і дрони по наших містах а також переховувати в себе диверсантів.
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25.02.2026 10:53 Відповісти
ПІШЛИ *****, КОНЧЕНІ ПІНДОСЬКІ УЙОБКИ.
Ви самі своїми руками знищили свій імідж лідера демократичного світу і захисника свободи.
Тапер тільки НА--ХУЙ.
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25.02.2026 11:06 Відповісти
ТРАМП це - найвеличніший гандонопідарас планети земля. ІДІТЬ *****. І нарешті хтось викличе лікаря цьому дибілу.
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25.02.2026 11:20 Відповісти
Всі хто не голосували за мир там буде війна всі хто утримався там буде війна
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25.02.2026 11:24 Відповісти
мир любою ціною. Ну то буде Трамп новітнім Чембреленом. Я все розумію, він дуже хоче росію схилити на свою строну у майбутній війні з Китаєм, а Україна лише заважає, але він ідіотіна не розуміє, шо цей крисьониш (та вони там усі такі) все рівно кине його, ще й у спину вдарить
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25.02.2026 11:26 Відповісти
У України немає союзників крім ЗСУ
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25.02.2026 12:21 Відповісти
 
 