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Новини Удари по РФ
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США закликали Україну утримуватися від ударів по Новоросійську, - Стефанішина

США просять Україну не бити по Новоросійську: що відомо?

Білий дім попередив Україну, що її удари по російському порту Новоросійськ нібито вплинули на американські економічні інтереси.

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Подробиці

За її словами, США сказали, що українські удари по Новоросійську "вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан".

"І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, атак на американські інтереси", - зазначила Стефанішина.

Посол розповіла, що отримала "демарш" від Держдепу США щодо цієї ситуації.

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Водночас, зауважила дипломат, Штати не пропонували Україні загалом утримуватися від атаки на російську військову та енергетичну інфраструктури.

"Це було пов'язано з тим, що американські економічні інтереси там постраждали. Ми взяли це до відома", - додала вона.

За словами Стефанішиної, у посланні від Держдепу зазначається, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

"Мені було дуже, дуже прикро, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми ніколи не досягли ситуації, коли ми могли б зробити те саме", - пояснила вона.

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Тиск на РФ

Посол закликала американських законодавців ухвалити законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, оскільки затримка його ухвалення розглядається як перемога для Москви.

"Якщо ми зможемо накласти більше санкцій і чинити більший тиск на Росію, вона не зможе вийти з переговорів", - підсумувала вона.

Дивіться: Дрони СБУ атакували вузол подачі нафти до "Дружби" у Татарстані, - джерела. ВIДЕО

Автор: 

США (26673) Стефанішина Ольга спецуповноважена (408) Удари по РФ (992) Новоросійськ (38)
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Топ коментарі
+52
США це союзники РФ. Це треба уже зрозуміти. Навіть якщо зникне Український етнос або скоротиться до 5 млн США від того буде ні холодно ні жарко
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25.02.2026 08:28 Відповісти
+47
А що таке, чому утриматись? А чому би не закликати рашку утриматись від ударів по Чорноморську, Одесі, Південному, Ізмаїлі?
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25.02.2026 08:32 Відповісти
+44
Трамп + путін= два мудака в квадраті 😡
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25.02.2026 08:25 Відповісти
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Їх взагалі не хвилюють американські компанії, ні в Україні, ні на кацапії! Їх хвилюють тільки особисті інтереси сім'ї трампа. А щодо російсько-української війни їх хвилює лише одне. Це щоб рашка не впала і не розвалилася. І це питання в них стоїть на рівні держ депа. А Україна їх взагалі не цікавить, виживе, чи зникне з політичної карти світу, це ні на що не вплине глобально. Ось про це я і казав. А ви звертаєте увагу на такі дрібниці як інтереси якихось пересічних американських компаній, доля яких нікого не цікавить, так само, як і доля України.
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25.02.2026 19:49 Відповісти
Роман Коваль, зрозуміло лише одне, що нічого ви так і не зрозуміли, про що я писала
І я не запереречує те, що Ви написали, але я писала зовсім про інше, а Ви інтепрпретували мною написане як Вам захотілось)
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26.02.2026 08:07 Відповісти
Роман Коваль де я взагалі писала за якусь помсту?
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25.02.2026 15:31 Відповісти
А но нам можна? Це така подяка за те, що ми захищаємо все НАТО?
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25.02.2026 13:58 Відповісти
Что бы сказали Рузвельту, если бы он требовал прекратить бомбежки нацисткой Германии, ибо это затрагивает американские экономические интересы?
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25.02.2026 13:59 Відповісти
А якщо раша цілеспрямовано нищить ам.бизнес в Україні... то це для тр нормально?
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25.02.2026 15:44 Відповісти
Капець, а по нам можна бити? Отака благодарність за те, що стоїмо за все НАТО живим щитом, щоб путлер не відкотив його до кордону 97-го року!
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25.02.2026 14:25 Відповісти
кремль еще не просил американцев помочь оружием (якобы для защиты американских бизнес-интересов) ?
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25.02.2026 14:44 Відповісти
Не підказуйте
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25.02.2026 15:36 Відповісти
Упс! Сорян. Мы больше не будем. Честное будапештское.
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25.02.2026 15:06 Відповісти
Піндоси, і цим все сказано вже давно.
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25.02.2026 16:25 Відповісти
До чого тут приазовсько причорноморські греки піндоси?
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25.02.2026 18:13 Відповісти
Нам треба зрозуміти що ніхто нам не допоможе якщо ми самі собі не допоможемо.
Америка показала себе сповна
Європа показала себе також.
Нам нема на кого надіятися.
Чорні сили як ззовні так і зсередини нас хочуть розірвати . То є вже зрозумілим фактом .
Ну що знову будемо вибирати менше зло чи вже в кінці кінців зможемо зрозуміти що зло не буває меншим . ЗЛО ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЗЛОМ
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25.02.2026 17:02 Відповісти
і схоже зло таки може перемогти. А це вже руйнує світоглядні основи людства
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26.02.2026 01:20 Відповісти
А по чому нам ще бити у відповідь на геноцид агресора? хай США скажуть в ООН, коли він бьє по ТЕЦ міст мільонників, по живим кварталам - нафтоперевалка і нафтоперегонка це цілком законні цілі вони є джерелом фінансування агресії, чи нам теж уподібнитися цім вбивцям і бити по жилим кварталам і ТЕЦ Белгорода і Курщини які не якого відношення до кремля не мають. Тому бити потрібно по військовій інфраструктурі і джерелу фінансування цієї інфраструктури а по ТЕЦ і жилим кварталам ні а у ***** і Трампа виявляється спільне бачення на ведення війни через геноцид.
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25.02.2026 17:55 Відповісти
Вітаємо у світі переможного абсурду, де американський гаманець офіційно став священною коровою, заради якої Україна має смиренно підставляти голову під російські ракети. .....Це ж справжній майстер-клас із геополітичного куколдизму: поки росія стирає з лиця землі українські порти та елеватори, Білий дім б'ється в істериці через своі ,,економічні інтереси'', бо, бачите, російська нафта в новоросійську пахне свободою і стабільними рейтингами демократів......Виходить, що українська кров - це припустимі витрати війни, а от ціна за галон бензину в Огайо - це вже екзистенційна загроза людству. Нам м'яко натякають: ,,Захищайтеся, хлопці, але якось так, щоб агресору не було боляче платити за нові ракети''. Це не просто подвійні стандарти, це дипломатичний канібалізм, де жертву просять не смикатися, щоб не зіпсувати апетит тому, хто її пожирає. Може, наступним кроком Вашингтон попросить ЗСУ заздалегідь узгоджувати список цілей з бухгалтерією кремля, щоб, не дай Боже, не постраждали дивіденди західних інвесторів? Це ж так зворушливо - спостерігати, як ,,лідер вільного світу'' перетворюється на охоронця російського експорту, аби тільки світовий ринок не здригнувся від того, що хтось реально дає здачі окупанту. Схоже, що зворушлива американська обіцянка ,,As long as it takes'' насправді означає ,,допоки це не заважає нам заробляти на стабільності ворога''.....
А які ще ,,святині'' агресора нам заборонять чіпати, щоб не засмутити світовий фондовий ринок?
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25.02.2026 17:58 Відповісти
Жодних офіційних заяв із цього приводу ніде немає. Усі джерела цієї інформації виходять лише з адміністрації президента України. Дехто на банковои видає свої інтереси за інтереси США.
За словами, посла США не пропонували Києву утримуватися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру в принципі
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25.02.2026 18:41 Відповісти
Давайте трампісти, розкажіть нам вкотре про змову Бідона з ******...
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25.02.2026 19:30 Відповісти
Американці призупинили допомогу, бо самим собі вже допомагати треба, без образ.
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25.02.2026 21:51 Відповісти
Може взагалі кацапів не чіпати? Нехай пруть прямо на Берлін і Париж?
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25.02.2026 18:52 Відповісти
так взагалі їх помилка була зайти в Україну, якби вони пішли на Захід через ********** то здобули б Берлін і Париж за кілька днів максимум тиждень, там ніхто в окопи не пішов би.
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26.02.2026 01:32 Відповісти
Тобто коли кацапія пи*дячить по американським підприємствам у нас - це на економічні інтереси штатів не впливає. ніякої стурбованості, закликів до ***** утриматися навіть думки не з'явилося. Мда, до якого всратого дна опустилися штати за цей рік, десятиліттями відмиватимуться і не відмиються...
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25.02.2026 19:21 Відповісти
грьобані харанти. Причому всі троє
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26.02.2026 01:26 Відповісти
Розповім дещо про "велич" США. Нещодавно заплановану військову операцію проти Ірану довелося згорнути бо під час виконання місії на флагманському авіаносці зламалася вакуумна каналізація і кілька тис.унітазів виявилися заблоковані військові були просто дезорієнтовані.
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26.02.2026 01:28 Відповісти
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