США закликали Україну утримуватися від ударів по Новоросійську, - Стефанішина
Білий дім попередив Україну, що її удари по російському порту Новоросійськ нібито вплинули на американські економічні інтереси.
Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Подробиці
За її словами, США сказали, що українські удари по Новоросійську "вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан".
"І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, атак на американські інтереси", - зазначила Стефанішина.
Посол розповіла, що отримала "демарш" від Держдепу США щодо цієї ситуації.
Водночас, зауважила дипломат, Штати не пропонували Україні загалом утримуватися від атаки на російську військову та енергетичну інфраструктури.
"Це було пов'язано з тим, що американські економічні інтереси там постраждали. Ми взяли це до відома", - додала вона.
За словами Стефанішиної, у посланні від Держдепу зазначається, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.
"Мені було дуже, дуже прикро, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми ніколи не досягли ситуації, коли ми могли б зробити те саме", - пояснила вона.
Тиск на РФ
Посол закликала американських законодавців ухвалити законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, оскільки затримка його ухвалення розглядається як перемога для Москви.
"Якщо ми зможемо накласти більше санкцій і чинити більший тиск на Росію, вона не зможе вийти з переговорів", - підсумувала вона.
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І я не запереречує те, що Ви написали, але я писала зовсім про інше, а Ви інтепрпретували мною написане як Вам захотілось)
Америка показала себе сповна
Європа показала себе також.
Нам нема на кого надіятися.
Чорні сили як ззовні так і зсередини нас хочуть розірвати . То є вже зрозумілим фактом .
Ну що знову будемо вибирати менше зло чи вже в кінці кінців зможемо зрозуміти що зло не буває меншим . ЗЛО ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЗЛОМ
А які ще ,,святині'' агресора нам заборонять чіпати, щоб не засмутити світовий фондовий ринок?
За словами, посла США не пропонували Києву утримуватися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру в принципі