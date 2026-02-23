Дрони СБУ атакували вузол подачі нафти до "Дружби" у Татарстані, - джерела. ВIДЕО

У ніч на 23 лютого дрони СБУ атакували НПС "Калейкіно" в Татарстані, що є важливим вузлом транспортування російської нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Станція "Калейкіно" розташована поблизу міста Альметьєвськ (республіка Татарстан).

Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, змішує її перед відправкою на експорт.

Об'єкт є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба".

На станції пролунало 6 вибухів, після чого виникла масштабна пожежа - палають резервуари з нафтою.

Відстань від кордонів України до НПС - понад 1 200 км.

Також читайте: Уражено район зосередження ракетного підрозділу РФ, логістичні об’єкти та пункти управління противника, - Генштаб

Що передувало?

Раніше російські соцмережі повідомляли про атаку на нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно".

Читайте: Ракетами "Фламінго" уражено "Воткинський завод", де РФ виробляє балістичні ракети, - Генштаб