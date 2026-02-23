6 582 19

Дрони СБУ атакували вузол подачі нафти до "Дружби" у Татарстані, - джерела. ВIДЕО

У ніч на 23 лютого дрони СБУ атакували НПС "Калейкіно" в Татарстані, що є важливим вузлом транспортування російської нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Подробиці

Станція "Калейкіно" розташована поблизу міста Альметьєвськ (республіка Татарстан).

Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, змішує її перед відправкою на експорт.

Об'єкт є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба".

На станції пролунало 6 вибухів, після чого виникла масштабна пожежа - палають резервуари з нафтою.

Відстань від кордонів України до НПС - понад 1 200 км.

Топ коментарі
+18
2 європейських жаби будуть істерити, щоб ми те калекіно відремонтували, бо усе нам перекриють. Чи будуть на ***** наїзжати щоб воно відремонтувало ? Адже це на теріторії болот )
23.02.2026 16:24 Відповісти
+12
там еще больше разгораеться..3 резервуар пошел в расход...но комментов здесь будут мало говноедным местным зрадойобам такие новости не по душе,как серпом по яйцам,не поволать ******* за выбити шибки и лиху долю долю
23.02.2026 16:17 Відповісти
+8
Оце серйозний удар сесть і шана хто спланував і виконав удари це не бочки палити чи скло бити
23.02.2026 16:17 Відповісти
шо опять ?!
23.02.2026 16:01 Відповісти
Вибили з назви букву й ?
23.02.2026 16:06 Відповісти
Гарно димить🤣
Кацапи восхітілісь😀
23.02.2026 16:17 Відповісти
23.02.2026 17:48 Відповісти
будешь висеть на столбе на Хрещатике вместе с зельоной шоблой, подгундосовик?
23.02.2026 18:25 Відповісти
"Калейкіно" ==> "Калекіно"
23.02.2026 16:21 Відповісти
Наш отвєт Чємбєрлєну кОрбану.
Ну, це обов'язково обсмокчуть як "ви самі, хохли, спровоціровалі!".
Взаглі-то пошкодження тепер на території росії, нехай вона і лагодить.
23.02.2026 16:25 Відповісти
От не треба тут. Це не СБУ. Настамнемає
23.02.2026 16:27 Відповісти
То кацапи самі підпалили.
23.02.2026 16:30 Відповісти
У фіцойобиків інХВаркт...
23.02.2026 17:16 Відповісти
Ми з кацапами з двох сторін Дружбу будемо ремонтувати.
23.02.2026 17:20 Відповісти
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". Джерело: https://censor.net/n3602002
23.02.2026 17:59 Відповісти
Вже час вводити обмежені контингенти в Словаччину і Угорщину! Їм не звикати! Заодне і креит разблокується
23.02.2026 18:27 Відповісти
Ну і *******, так і далі треба продовжувати!
23.02.2026 18:22 Відповісти
Хто знає, на скільки кубів там резервуари, куди вʼєбало?🙂
23.02.2026 22:12 Відповісти
От 20 до 50 тысяч куб.
23.02.2026 23:31 Відповісти
 
 