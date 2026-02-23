Дрони СБУ атакували вузол подачі нафти до "Дружби" у Татарстані, - джерела. ВIДЕО
У ніч на 23 лютого дрони СБУ атакували НПС "Калейкіно" в Татарстані, що є важливим вузлом транспортування російської нафти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Подробиці
Станція "Калейкіно" розташована поблизу міста Альметьєвськ (республіка Татарстан).
Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, змішує її перед відправкою на експорт.
Об'єкт є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба".
На станції пролунало 6 вибухів, після чого виникла масштабна пожежа - палають резервуари з нафтою.
Відстань від кордонів України до НПС - понад 1 200 км.
Що передувало?
- Раніше російські соцмережі повідомляли про атаку на нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно".
Кацапи восхітілісь😀
ЧємбєрлєнукОрбану.
Ну, це обов'язково обсмокчуть як "ви самі, хохли, спровоціровалі!".
Взаглі-то пошкодження тепер на території росії, нехай вона і лагодить.