Дроны СБУ атаковали узел подачи нефти в "Дружбу" в Татарстане, - источники. ВИДЕО

В ночь на 23 февраля дроны СБУ атаковали НПС "Калейкино" в Татарстане, который является важным узлом транспортировки российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Станция "Калейкино" расположена вблизи города Альметьевск (республика Татарстан).

Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, смешивает ее перед отправкой на экспорт.

Объект является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".

На станции прогремело 6 взрывов, после чего возник масштабный пожар - горят резервуары с нефтью.

Расстояние от границ Украины до НПС - более 1 200 км.

Читайте также: Поражен район сосредоточения ракетного подразделения РФ, логистические объекты и пункты управления противника, - Генштаб

Что предшествовало?

Ранее российские соцсети сообщали об атаке на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино".

Читайте: Ракеты "Фламинго" поразили "Воткинский завод", где РФ производит баллистические ракеты, - Генштаб