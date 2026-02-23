5 611 19
Дроны СБУ атаковали узел подачи нефти в "Дружбу" в Татарстане, - источники. ВИДЕО
В ночь на 23 февраля дроны СБУ атаковали НПС "Калейкино" в Татарстане, который является важным узлом транспортировки российской нефти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Подробности
Станция "Калейкино" расположена вблизи города Альметьевск (республика Татарстан).
Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, смешивает ее перед отправкой на экспорт.
Объект является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".
На станции прогремело 6 взрывов, после чего возник масштабный пожар - горят резервуары с нефтью.
Расстояние от границ Украины до НПС - более 1 200 км.
Что предшествовало?
- Ранее российские соцсети сообщали об атаке на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино".
Кацапи восхітілісь😀
ЧємбєрлєнукОрбану.
Ну, це обов'язково обсмокчуть як "ви самі, хохли, спровоціровалі!".
Взаглі-то пошкодження тепер на території росії, нехай вона і лагодить.