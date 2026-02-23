РУС
Дроны СБУ атаковали узел подачи нефти в "Дружбу" в Татарстане, - источники. ВИДЕО

В ночь на 23 февраля дроны СБУ атаковали НПС "Калейкино" в Татарстане, который является важным узлом транспортировки российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Подробности

Станция "Калейкино" расположена вблизи города Альметьевск (республика Татарстан).

Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, смешивает ее перед отправкой на экспорт.

Объект является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".

На станции прогремело 6 взрывов, после чего возник масштабный пожар - горят резервуары с нефтью.

Расстояние от границ Украины до НПС - более 1 200 км.

Читайте также: Поражен район сосредоточения ракетного подразделения РФ, логистические объекты и пункты управления противника, - Генштаб

Что предшествовало?

Читайте: Ракеты "Фламинго" поразили "Воткинский завод", где РФ производит баллистические ракеты, - Генштаб

Автор: 

Топ комментарии
+17
2 європейських жаби будуть істерити, щоб ми те калекіно відремонтували, бо усе нам перекриють. Чи будуть на ***** наїзжати щоб воно відремонтувало ? Адже це на теріторії болот )
23.02.2026 16:24 Ответить
+12
там еще больше разгораеться..3 резервуар пошел в расход...но комментов здесь будут мало говноедным местным зрадойобам такие новости не по душе,как серпом по яйцам,не поволать ******* за выбити шибки и лиху долю долю
23.02.2026 16:17 Ответить
+8
Оце серйозний удар сесть і шана хто спланував і виконав удари це не бочки палити чи скло бити
23.02.2026 16:17 Ответить
шо опять ?!
23.02.2026 16:01 Ответить
Вибили з назви букву й ?
23.02.2026 16:06 Ответить
Гарно димить🤣
Кацапи восхітілісь😀
23.02.2026 16:17 Ответить
23.02.2026 17:48 Ответить
будешь висеть на столбе на Хрещатике вместе с зельоной шоблой, подгундосовик?
показать весь комментарий
23.02.2026 18:25 Ответить
"Калейкіно" ==> "Калекіно"
23.02.2026 16:21 Ответить
Наш отвєт Чємбєрлєну кОрбану.
Ну, це обов'язково обсмокчуть як "ви самі, хохли, спровоціровалі!".
Взаглі-то пошкодження тепер на території росії, нехай вона і лагодить.
23.02.2026 16:25 Ответить
От не треба тут. Це не СБУ. Настамнемає
23.02.2026 16:27 Ответить
То кацапи самі підпалили.
23.02.2026 16:30 Ответить
У фіцойобиків інХВаркт...
23.02.2026 17:16 Ответить
Ми з кацапами з двох сторін Дружбу будемо ремонтувати.
23.02.2026 17:20 Ответить
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". Джерело: https://censor.net/n3602002
23.02.2026 17:59 Ответить
Вже час вводити обмежені контингенти в Словаччину і Угорщину! Їм не звикати! Заодне і креит разблокується
23.02.2026 18:27 Ответить
Ну і *******, так і далі треба продовжувати!
23.02.2026 18:22 Ответить
Хто знає, на скільки кубів там резервуари, куди вʼєбало?🙂
23.02.2026 22:12 Ответить
От 20 до 50 тысяч куб.
23.02.2026 23:31 Ответить
 
 