Новости Атака дронов на регионы РФ
6 076 39

Ракеты "Фламинго" поразили "Воткинский завод", где РФ производит баллистические ракеты, - Генштаб

удар по рф

В ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар по ВПК и логистике противника, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по Воткинскому заводу

Поражено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются.

"Воткинский завод" выполняет следующие функции: производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод

Также, по предварительной информации, подразделениями Сил обороны поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ, задействованный в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы уточняются.

Другие успешные поражения

  • Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад горюче-смазочных материалов противника (г. Донецк) и мастерская по производству и обслуживанию БПЛА (в районе н.п. Новая Каракуба).
  • А в н.п. Пологи (ТОТ Запорожской области) Силы обороны нанесли удар по складу материально-технических средств оккупантов.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины последовательно снижают логистические и производственные возможности агрессора, лишая его ресурсов для продолжения войны", - отмечают в Генштабе.

+10
Зараз нема сенсу кричати чи вони є, чи їх нема. Це все буде очевидно з наступних ударів. Крилата ракета, яка летить на тисячі кілометрів - це неймовірний біль для раїсі. Просто подивимось чи це нова реальність, або просто балачки.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:00 Ответить
+10
За дорученням з ОПи, Генштаб запевняє українське суспільство, що Фламінго не тільки літає, а й влучає.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:07 Ответить
+9
Вже й Фламінго проявляються
показать весь комментарий
21.02.2026 15:58 Ответить
Зараз тут напишуть, що то через недопалок купа старих покришок загорілась.
показать весь комментарий
21.02.2026 15:58 Ответить
Твоє всевідання пророче...)
показать весь комментарий
21.02.2026 16:16 Ответить
Скрізь увижають віщі очі...)
показать весь комментарий
21.02.2026 16:17 Ответить
А не здогадуєтесь, що це трошки навпаки працює?
Ламайте мені "образ пророка" далі, товаріщі, нє останавлівайтєсь.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:36 Ответить
Агєнті крімля)
показать весь комментарий
21.02.2026 17:02 Ответить
Якійсь https://t.me/akovalenko1989/10431 «Шахеди» сьогодні зранку атакують російський Татарстан. В місцевих пабліках повідомляють про вибухи.
Повітряна тривога пролунала у Казані, де в місцевому аеропорту затримали 50 рейсів, а також в Альметьєвську та Елабузі.
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20260221-tatarstan-opinivsya-pid-atakoyu-droniv-u-nizczi-mist-prolunali-vibuhi/ У Татарстані пролунали вибухи через атаку дронів.
Опубліковані фото свідчать, що йдеться про дрони, схожі на російські Шахеди, а цілі атак поки невідомі.
Наразі не відомо, що було ціллю атаки дронів. Водночас голова Альметьєвського району Гюзель Хабутдінова повідомляє, що зафіксовано спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти. "Сили протиповітряної оборони та засоби РЕБ працюють у посиленому режимі. Загроза нейтралізується", - написала вона. А голова Єлабузького району Рустем Нурієв повідомив, що над територією району "було успішно збито ворожі безпілотні літальні апарати". І жертв та руйнувань немає. Наскільки це відповідає дійсності - невідомо.
Про вибухи та прольоти дронів, зокрема, повідомляли мешканці житлових будинків на проспекті Заріпова. Судячи з аналізу ASTRA, в тій частині міста, зокрема, знаходяться цистерни з паливом та Альмет'євський завод Радіоприлад.
А біля Елабуги є завод, де виробляють російські дрони, зокрема Шахеди.
показать весь комментарий
21.02.2026 15:59 Ответить
якщо кацапи в пабліках з Воткінську щось викладатитмуть про прильоти, тоді можливо що чимось ми туди таки дістали, а якщо ні то чергова брехня.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:03 Ответить
А ще краще якщо це позначиться на кількості балістики що летить по Україні.
Але чомусь мені здається що не позначиться.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:17 Ответить
підприємтво кцпт будуть никати..Обладнання будуть перевозити..Потрібно х...ярити і розбивати його
показать весь комментарий
21.02.2026 16:03 Ответить
Эти дакаазатильства - ни дааказатильства! Хачу видеть настааящие даказатильства!
показать весь комментарий
21.02.2026 16:52 Ответить
І взагалі це не ми. Настамнемає.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:30 Ответить
"У ніч на 21 лютого, на ТОТ українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються.

Також, у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:31 Ответить
Це долетіти ті Фламінго, котрі були на відео нічних запусків (чогось кудись) місяць тому?

Вони всі успішні удари по військових об'єктах на території рашки тепер будуть подавати, як застосування "Вовиного Фламінго"?
показать весь комментарий
21.02.2026 16:33 Ответить
Це і є супер застосування)Так їх,хлопці!
показать весь комментарий
21.02.2026 16:35 Ответить
Артилерія підбила, а "Фламінго" ж треба якось легалізувати, ніби вони є!
показать весь комментарий
21.02.2026 16:38 Ответить
Наша арта вже до Удмуртії достає? Нічого собі.
показать весь комментарий
21.02.2026 17:06 Ответить
Ну не дронами ж і ракетами туди бити!
показать весь комментарий
21.02.2026 17:24 Ответить
Треба дочекатись супутникових знімків результату прильоту, чи велика діра в даху чи просто шифер побили.
показать весь комментарий
21.02.2026 16:59 Ответить
Гарно у них шифер горить.
показать весь комментарий
21.02.2026 17:05 Ответить
Недавно фламіндічі "уразили" інфраструктуру на полігоні капустин яр,а з підтвердженням за допомогою супутникових знімків, вийшла халепа.Те ж саме стосується усіх "уражених"фламіндічами об'єктів - супутникових фото нема і не буде.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:02 Ответить
Мене цікавить Москва. Думаю, ми переможемо психолгічно, а НПЗ та заводи то все до жопи.
показать весь комментарий
21.02.2026 17:06 Ответить
На Москву потрібна балістика, крилаті ракети мають небагато шансів туди прорватись.
показать весь комментарий
21.02.2026 20:49 Ответить
Турбо Потужна Потужність
показать весь комментарий
21.02.2026 17:15 Ответить
Якщо буде 1000 балістичних ракет, то буде мірний план. Но це не про зеленського. Він розрушив ракетну програму.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:10 Ответить
Нарешті Фламінго з'явились. Десь у Криму зимували?
показать весь комментарий
21.02.2026 18:21 Ответить
У "Фламінго" був суттєвий недолік - через відсутність детальних 3d-карт місцевості на рашці його система навігації не дозволяла літати на висоті 50 метрів, як у томагавків. А на висоті 150+ метрів він був легкою ціллю для кацапських ППО-шників. Можливо таки вдалося десь роздобути ці карти. Якщо це так, то кацапів чекає весела "двіжуха"
показать весь комментарий
21.02.2026 20:48 Ответить
Такі карти, як я розумію, треба оновлювати регулярно, практично у реальному часі - побудували будинок навіть у 5 поверхів - і у нього Фламінго врізається (може, комусь і приємно, але краще якийсь заводик уразити).
показать весь комментарий
21.02.2026 20:57 Ответить
Ні. Якщо брати за межу 50 метрів, то навіть 12 поверхів не дотягне. 16 поверхів - десь на межі (беру на поверх 3 метри - 2 м на вистоту до стелі в квартирі плюс до 1 м на міжповерхові перекриття). Врізатись почне, мабуть, починаючи з 24-го поверху.
показать весь комментарий
21.02.2026 21:00 Ответить
Господи помилуй! Воткинський завод! Це ж від кацапського слова "водка"! Що ж тепер зі скрепою робити???!!!
показать весь комментарий
21.02.2026 19:19 Ответить
Мало хто знає , що є така національність "водь". Погугліть.
А як буде "водь" якщо це жінка ? Водка ?
показать весь комментарий
21.02.2026 19:43 Ответить
 
 