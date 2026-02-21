Ракеты "Фламинго" поразили "Воткинский завод", где РФ производит баллистические ракеты, - Генштаб
В ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар по ВПК и логистике противника, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по Воткинскому заводу
Поражено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются.
"Воткинский завод" выполняет следующие функции: производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
Поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод
Также, по предварительной информации, подразделениями Сил обороны поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ, задействованный в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы уточняются.
Другие успешные поражения
- Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад горюче-смазочных материалов противника (г. Донецк) и мастерская по производству и обслуживанию БПЛА (в районе н.п. Новая Каракуба).
- А в н.п. Пологи (ТОТ Запорожской области) Силы обороны нанесли удар по складу материально-технических средств оккупантов.
Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины последовательно снижают логистические и производственные возможности агрессора, лишая его ресурсов для продолжения войны", - отмечают в Генштабе.
Повітряна тривога пролунала у Казані, де в місцевому аеропорту затримали 50 рейсів, а також в Альметьєвську та Елабузі.
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20260221-tatarstan-opinivsya-pid-atakoyu-droniv-u-nizczi-mist-prolunali-vibuhi/ У Татарстані пролунали вибухи через атаку дронів.
Опубліковані фото свідчать, що йдеться про дрони, схожі на російські Шахеди, а цілі атак поки невідомі.
Наразі не відомо, що було ціллю атаки дронів. Водночас голова Альметьєвського району Гюзель Хабутдінова повідомляє, що зафіксовано спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти. "Сили протиповітряної оборони та засоби РЕБ працюють у посиленому режимі. Загроза нейтралізується", - написала вона. А голова Єлабузького району Рустем Нурієв повідомив, що над територією району "було успішно збито ворожі безпілотні літальні апарати". І жертв та руйнувань немає. Наскільки це відповідає дійсності - невідомо.
Про вибухи та прольоти дронів, зокрема, повідомляли мешканці житлових будинків на проспекті Заріпова. Судячи з аналізу ASTRA, в тій частині міста, зокрема, знаходяться цистерни з паливом та Альмет'євський завод Радіоприлад.
А біля Елабуги є завод, де виробляють російські дрони, зокрема Шахеди.
Також, у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.
