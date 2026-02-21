Ракеты "Фламинго" поразили "Воткинский завод", где РФ производит баллистические ракеты, - Генштаб

В ночь на 21 февраля подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар по ВПК и логистике противника, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Удар по Воткинскому заводу

Поражено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются.

"Воткинский завод" выполняет следующие функции: производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А"; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод

Также, по предварительной информации, подразделениями Сил обороны поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ, задействованный в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы уточняются.

Другие успешные поражения

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад горюче-смазочных материалов противника (г. Донецк) и мастерская по производству и обслуживанию БПЛА (в районе н.п. Новая Каракуба).

А в н.п. Пологи (ТОТ Запорожской области) Силы обороны нанесли удар по складу материально-технических средств оккупантов.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины последовательно снижают логистические и производственные возможности агрессора, лишая его ресурсов для продолжения войны", - отмечают в Генштабе.