Новини Атака дронів на регіони РФ
7 174 44

Ракетами "Фламінго" уражено "Воткинський завод", де РФ виробляє балістичні ракети, - Генштаб

удар по рф

У ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару ВПК та логістики противника, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по Воткинському заводу

Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються.

"Воткинський завод" має такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

Уражено Нєфтєгорський газопереробний завод

Також, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони уражено Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області рф, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби уточнюються.

Інші успішні ураження

  • Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад пально-мастильних матеріалів противника (м. Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА (в районі н.п. Нова Каракуба).
  • А у н.п Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України послідовно знижують логістичні та виробничі можливості агресора, позбавляючи його ресурсів для продовження війни", - наголошують у Генштабі.

Генштаб ЗС (8414) Удари по РФ (979) ракета Фламінго (27)
Топ коментарі
+11
Зараз нема сенсу кричати чи вони є, чи їх нема. Це все буде очевидно з наступних ударів. Крилата ракета, яка летить на тисячі кілометрів - це неймовірний біль для раїсі. Просто подивимось чи це нова реальність, або просто балачки.
21.02.2026 16:00 Відповісти
+11
За дорученням з ОПи, Генштаб запевняє українське суспільство, що Фламінго не тільки літає, а й влучає.
21.02.2026 16:07 Відповісти
+9
Вже й Фламінго проявляються
21.02.2026 15:58 Відповісти
21.02.2026 15:58 Відповісти
Зараз тут напишуть, що то через недопалок купа старих покришок загорілась.
21.02.2026 15:58 Відповісти
Твоє всевідання пророче...)
21.02.2026 16:16 Відповісти
Скрізь увижають віщі очі...)
21.02.2026 16:17 Відповісти
А не здогадуєтесь, що це трошки навпаки працює?
Ламайте мені "образ пророка" далі, товаріщі, нє останавлівайтєсь.
21.02.2026 16:36 Відповісти
Агєнті крімля)
21.02.2026 17:02 Відповісти
Якійсь https://t.me/akovalenko1989/10431 «Шахеди» сьогодні зранку атакують російський Татарстан. В місцевих пабліках повідомляють про вибухи.
Повітряна тривога пролунала у Казані, де в місцевому аеропорту затримали 50 рейсів, а також в Альметьєвську та Елабузі.
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20260221-tatarstan-opinivsya-pid-atakoyu-droniv-u-nizczi-mist-prolunali-vibuhi/ У Татарстані пролунали вибухи через атаку дронів.
Опубліковані фото свідчать, що йдеться про дрони, схожі на російські Шахеди, а цілі атак поки невідомі.
Наразі не відомо, що було ціллю атаки дронів. Водночас голова Альметьєвського району Гюзель Хабутдінова повідомляє, що зафіксовано спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти. "Сили протиповітряної оборони та засоби РЕБ працюють у посиленому режимі. Загроза нейтралізується", - написала вона. А голова Єлабузького району Рустем Нурієв повідомив, що над територією району "було успішно збито ворожі безпілотні літальні апарати". І жертв та руйнувань немає. Наскільки це відповідає дійсності - невідомо.
Про вибухи та прольоти дронів, зокрема, повідомляли мешканці житлових будинків на проспекті Заріпова. Судячи з аналізу ASTRA, в тій частині міста, зокрема, знаходяться цистерни з паливом та Альмет'євський завод Радіоприлад.
А біля Елабуги є завод, де виробляють російські дрони, зокрема Шахеди.
21.02.2026 15:59 Відповісти
21.02.2026 16:00 Відповісти
якщо кацапи в пабліках з Воткінську щось викладатитмуть про прильоти, тоді можливо що чимось ми туди таки дістали, а якщо ні то чергова брехня.
21.02.2026 16:03 Відповісти
А ще краще якщо це позначиться на кількості балістики що летить по Україні.
Але чомусь мені здається що не позначиться.
21.02.2026 16:17 Відповісти
підприємтво кцпт будуть никати..Обладнання будуть перевозити..Потрібно х...ярити і розбивати його
21.02.2026 16:03 Відповісти
21.02.2026 16:07 Відповісти
Эти дакаазатильства - ни дааказатильства! Хачу видеть настааящие даказатильства!
21.02.2026 16:52 Відповісти
І взагалі це не ми. Настамнемає.
21.02.2026 16:30 Відповісти
"У ніч на 21 лютого, на ТОТ українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються.

Також, у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.
21.02.2026 16:31 Відповісти
Це долетіти ті Фламінго, котрі були на відео нічних запусків (чогось кудись) місяць тому?

Вони всі успішні удари по військових об'єктах на території рашки тепер будуть подавати, як застосування "Вовиного Фламінго"?
21.02.2026 16:33 Відповісти
Саме так. Хоча москалі визнали, що це було щось з великим боєзарядом. Питання що. Крилата ракета, чи може балістична? Українськоо виробництва, чи іноземного?
23.02.2026 12:32 Відповісти
Це і є супер застосування)Так їх,хлопці!
21.02.2026 16:35 Відповісти
Артилерія підбила, а "Фламінго" ж треба якось легалізувати, ніби вони є!
21.02.2026 16:38 Відповісти
Наша арта вже до Удмуртії достає? Нічого собі.
21.02.2026 17:06 Відповісти
Ну не дронами ж і ракетами туди бити!
21.02.2026 17:24 Відповісти
Треба дочекатись супутникових знімків результату прильоту, чи велика діра в даху чи просто шифер побили.
21.02.2026 16:59 Відповісти
Гарно у них шифер горить.
21.02.2026 17:05 Відповісти
Недавно фламіндічі "уразили" інфраструктуру на полігоні капустин яр,а з підтвердженням за допомогою супутникових знімків, вийшла халепа.Те ж саме стосується усіх "уражених"фламіндічами об'єктів - супутникових фото нема і не буде.
21.02.2026 18:02 Відповісти
В цьому випадку ніби москалі визнали ракетний удар. Завод це не зупинило і ні на що стратегічно не вплинуло. Але сам факт удару є. Для потужного марахвону на тиждень піару
23.02.2026 12:35 Відповісти
Виходячи з "двушок на москву" я б не надто вірив заявам москалів.Для мене аргументом може бути виключно супутникові знімки,а цим у зелених проблема - не було ще жодного реального фото що підтвердили б влучання у ціль,зазвичай показують старти фламіндічів.
23.02.2026 16:27 Відповісти
Мене цікавить Москва. Думаю, ми переможемо психолгічно, а НПЗ та заводи то все до жопи.
21.02.2026 17:06 Відповісти
На Москву потрібна балістика, крилаті ракети мають небагато шансів туди прорватись.
21.02.2026 20:49 Відповісти
Турбо Потужна Потужність
21.02.2026 17:15 Відповісти
Якщо буде 1000 балістичних ракет, то буде мірний план. Но це не про зеленського. Він розрушив ракетну програму.
21.02.2026 18:10 Відповісти
Нарешті Фламінго з'явились. Десь у Криму зимували?
21.02.2026 18:21 Відповісти
У "Фламінго" був суттєвий недолік - через відсутність детальних 3d-карт місцевості на рашці його система навігації не дозволяла літати на висоті 50 метрів, як у томагавків. А на висоті 150+ метрів він був легкою ціллю для кацапських ППО-шників. Можливо таки вдалося десь роздобути ці карти. Якщо це так, то кацапів чекає весела "двіжуха"
21.02.2026 20:48 Відповісти
Такі карти, як я розумію, треба оновлювати регулярно, практично у реальному часі - побудували будинок навіть у 5 поверхів - і у нього Фламінго врізається (може, комусь і приємно, але краще якийсь заводик уразити).
21.02.2026 20:57 Відповісти
Ні. Якщо брати за межу 50 метрів, то навіть 12 поверхів не дотягне. 16 поверхів - десь на межі (беру на поверх 3 метри - 2 м на вистоту до стелі в квартирі плюс до 1 м на міжповерхові перекриття). Врізатись почне, мабуть, починаючи з 24-го поверху.
21.02.2026 21:00 Відповісти
Господи помилуй! Воткинський завод! Це ж від кацапського слова "водка"! Що ж тепер зі скрепою робити???!!!
21.02.2026 19:19 Відповісти
Мало хто знає , що є така національність "водь". Погугліть.
А як буде "водь" якщо це жінка ? Водка ?
21.02.2026 19:43 Відповісти
Ракетами "Фламінго" уражено "Воткинський завод", де РФ виробляє балістичні ракети (на правах реклами)
22.02.2026 11:58 Відповісти
Якщо це фламінго, то я папа римський. Уже в мережі гуляє фото з космосу. Дирка метра 1,5-2. Заявлено у іламінги 1150кг (тобто більше тонни) вибухівки. То при такій потужності там з того складу каменя на камені не мало залишитись.
23.02.2026 15:32 Відповісти
 
 