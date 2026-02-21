Ракетами "Фламінго" уражено "Воткинський завод", де РФ виробляє балістичні ракети, - Генштаб
У ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару ВПК та логістики противника, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по Воткинському заводу
Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються.
"Воткинський завод" має такі функції: виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".
Уражено Нєфтєгорський газопереробний завод
Також, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони уражено Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області рф, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби уточнюються.
Інші успішні ураження
- Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад пально-мастильних матеріалів противника (м. Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА (в районі н.п. Нова Каракуба).
- А у н.п Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України послідовно знижують логістичні та виробничі можливості агресора, позбавляючи його ресурсів для продовження війни", - наголошують у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ламайте мені "образ пророка" далі, товаріщі, нє останавлівайтєсь.
Повітряна тривога пролунала у Казані, де в місцевому аеропорту затримали 50 рейсів, а також в Альметьєвську та Елабузі.
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20260221-tatarstan-opinivsya-pid-atakoyu-droniv-u-nizczi-mist-prolunali-vibuhi/ У Татарстані пролунали вибухи через атаку дронів.
Опубліковані фото свідчать, що йдеться про дрони, схожі на російські Шахеди, а цілі атак поки невідомі.
Наразі не відомо, що було ціллю атаки дронів. Водночас голова Альметьєвського району Гюзель Хабутдінова повідомляє, що зафіксовано спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти. "Сили протиповітряної оборони та засоби РЕБ працюють у посиленому режимі. Загроза нейтралізується", - написала вона. А голова Єлабузького району Рустем Нурієв повідомив, що над територією району "було успішно збито ворожі безпілотні літальні апарати". І жертв та руйнувань немає. Наскільки це відповідає дійсності - невідомо.
Про вибухи та прольоти дронів, зокрема, повідомляли мешканці житлових будинків на проспекті Заріпова. Судячи з аналізу ASTRA, в тій частині міста, зокрема, знаходяться цистерни з паливом та Альмет'євський завод Радіоприлад.
А біля Елабуги є завод, де виробляють російські дрони, зокрема Шахеди.
Але чомусь мені здається що не позначиться.
Також, у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.
Вони всі успішні удари по військових об'єктах на території рашки тепер будуть подавати, як застосування "Вовиного Фламінго"?
А як буде "водь" якщо це жінка ? Водка ?