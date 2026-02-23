Поражен район сосредоточения ракетного подразделения РФ, логистические объекты и пункты управления противника, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и логистике российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины.

Поражен район сосредоточения ракетного дивизиона

Так, 23 февраля в районе населенного пункта Гвардейское (ВОТ АР Крым) поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (имеет на вооружении БРК "Бастион").

Зафиксированы поражения целей. Потери врага уточняются.

Другие успешные поражения

Также, в районе населенного пункта Нижняя Крынка (ВОТ Донецкой области), поражен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск "Юг".

Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка той же области, поражен склад материально-технических средств оккупантов.

А в районе населенного пункта Покровка (ВОТ Николаевской области) поражен пункт управления БПЛА десантно-штурмового полка врага.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают системно разрушать военную инфраструктуру оккупантов, лишая их возможностей для ведения наступательных действий", - добавили в Генштабе.