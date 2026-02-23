РУС
Поражен район сосредоточения ракетного подразделения РФ, логистические объекты и пункты управления противника, - Генштаб

поражен дивизион

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и логистике российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Поражен район сосредоточения ракетного дивизиона

Так, 23 февраля в районе населенного пункта Гвардейское (ВОТ АР Крым) поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (имеет на вооружении БРК "Бастион").

Зафиксированы поражения целей. Потери врага уточняются.

Поражены два вражеских сторожевых корабля, самолеты Бе-12 в Крыму и РСЗО "Торнадо-С" на Запорожье, - Генштаб. ФОТО

Другие успешные поражения

  • Также, в районе населенного пункта Нижняя Крынка (ВОТ Донецкой области), поражен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск "Юг".
  • Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка той же области, поражен склад материально-технических средств оккупантов.
  • А в районе населенного пункта Покровка (ВОТ Николаевской области) поражен пункт управления БПЛА десантно-штурмового полка врага.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Ракеты "Фламинго" поразили "Воткинский завод", где РФ производит баллистические ракеты, - Генштаб

"Силы обороны Украины продолжают системно разрушать военную инфраструктуру оккупантов, лишая их возможностей для ведения наступательных действий", - добавили в Генштабе.

Генштаб ВС (5295) Крым (2928) Удары по РФ (723)
Так, 23 лютого у районі населеного пункту Гвардійське (ТОТ АР Крим) уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (має на озброєнні БРК "Бастіон").

Ого! "Бастіони" ми ще не прикурювали. Ну це просто свято якесь )))
23.02.2026 12:43 Ответить
До речі, це ДУЖЕ знакова подія. З цих бастіонів кацапня останнім часом активно обстрілює ракетами "циркон" українські міста.

23.02.2026 15:11 Ответить
А яким чином, Покровка в глибокому тилу, виявилася окупованою?
23.02.2026 14:00 Ответить
 
 