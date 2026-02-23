Поражен район сосредоточения ракетного подразделения РФ, логистические объекты и пункты управления противника, - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и логистике российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генерального штаба ВСУ.
Поражен район сосредоточения ракетного дивизиона
Так, 23 февраля в районе населенного пункта Гвардейское (ВОТ АР Крым) поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (имеет на вооружении БРК "Бастион").
Зафиксированы поражения целей. Потери врага уточняются.
Другие успешные поражения
- Также, в районе населенного пункта Нижняя Крынка (ВОТ Донецкой области), поражен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск "Юг".
- Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка той же области, поражен склад материально-технических средств оккупантов.
- А в районе населенного пункта Покровка (ВОТ Николаевской области) поражен пункт управления БПЛА десантно-штурмового полка врага.
Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины продолжают системно разрушать военную инфраструктуру оккупантов, лишая их возможностей для ведения наступательных действий", - добавили в Генштабе.
Ого! "Бастіони" ми ще не прикурювали. Ну це просто свято якесь )))