Уражено район зосередження ракетного підрозділу РФ, логістичні об’єкти та пункти управління противника, - Генштаб

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Уражено район зосередження ракетного дивізіону

Так, 23 лютого у районі населеного пункту Гвардійське (ТОТ АР Крим) уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (має на озброєнні БРК "Бастіон").

Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються.

Інші успішні ураження

Також, у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ "Юг".

Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.

А у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій", - додали у Генштабі.