УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13967 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки
1 573 3

Уражено район зосередження ракетного підрозділу РФ, логістичні об’єкти та пункти управління противника, - Генштаб

уражено дивізіон

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уражено район зосередження ракетного дивізіону

Так, 23 лютого у районі населеного пункту Гвардійське (ТОТ АР Крим) уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (має на озброєнні БРК "Бастіон").

Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено два ворожі сторожові кораблі, літаки Бе-12 в Криму та РСЗВ "Торнадо-С" у Запорізькій області, - Генштаб. ФОТО

Інші успішні ураження

  • Також, у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ "Юг".
  • Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.
  • А у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Також читайте: Ракетами "Фламінго" уражено "Воткинський завод", де РФ виробляє балістичні ракети, - Генштаб

"Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій", - додали у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (8429) Крим (14088) Удари по РФ (988)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, 23 лютого у районі населеного пункту Гвардійське (ТОТ АР Крим) уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (має на озброєнні БРК "Бастіон").

Ого! "Бастіони" ми ще не прикурювали. Ну це просто свято якесь )))
показати весь коментар
23.02.2026 12:43 Відповісти
До речі, це ДУЖЕ знакова подія. З цих бастіонів кацапня останнім часом активно обстрілює ракетами "циркон" українські міста.

показати весь коментар
23.02.2026 15:11 Відповісти
А яким чином, Покровка в глибокому тилу, виявилася окупованою?
показати весь коментар
23.02.2026 14:00 Відповісти
 
 