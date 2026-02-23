Уражено район зосередження ракетного підрозділу РФ, логістичні об’єкти та пункти управління противника, - Генштаб
Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістиці російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генерального штабу ЗСУ.
Уражено район зосередження ракетного дивізіону
Так, 23 лютого у районі населеного пункту Гвардійське (ТОТ АР Крим) уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (має на озброєнні БРК "Бастіон").
Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються.
Інші успішні ураження
- Також, у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ "Юг".
- Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.
- А у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій", - додали у Генштабі.
Ого! "Бастіони" ми ще не прикурювали. Ну це просто свято якесь )))