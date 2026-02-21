УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10186 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російського літака
7 208 9

Уражено два ворожі сторожові кораблі, літаки Бе-12 в Криму та РСЗВ "Торнадо-С" у Запорізькій області, - Генштаб. ФОТО

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і техніці російськогого агресора на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уражено два сторожові кораблі

Так, у ніч на 21 лютого, на ТОТ українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетами "Фламінго" уражено "Воткинський завод", де РФ виробляє балістичні ракети, - Генштаб

Уражено літаки

Також, у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

Уражено систему залпового вогню "Торнадо-С"

Крім того, у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області, підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" противника.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

уражено цілі ворога
уражено цілі ворога
уражено цілі ворога

Читайте: Уражено пункти управління, склади та райони зосередження росіян на окупованих територіях, - Генштаб

"Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії", - наголошують у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (8414) корабель (1656) Крим (14086) літак (3099) Бахчисарайський район (3) Євпаторійський район (8) Інкерман (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"... на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12 ..." - ці літачки пішли полетіли по курсу крейцера "мацква"
показати весь коментар
21.02.2026 16:34 Відповісти
А то були НАШІ літаки... Один, чи два встигли втекти, а решта кацапам залишилися...
показати весь коментар
21.02.2026 17:10 Відповісти
Все, що могло злетіти навесні 2014 із аеродрому САКИ - злетіло... (пару Ка-27 залишилося літаючих, так як екіпажів підготовоених не було)
показати весь коментар
21.02.2026 17:13 Відповісти
Пригожин та захарченко, чекають від ****** на зустріч!!
показати весь коментар
21.02.2026 16:39 Відповісти
Героям слава!!!!!
показати весь коментар
21.02.2026 16:39 Відповісти
Дуже добрі новини. Слава ЗСУ !
показати весь коментар
21.02.2026 16:49 Відповісти
Бе-12 самому новому 52 года.
показати весь коментар
21.02.2026 18:10 Відповісти
Значить досвідчені. Тому більш цінніший.
показати весь коментар
21.02.2026 18:52 Відповісти
Противокорабельные самолеты, лет 20 на ремонте стояли - самая ценная цель!
показати весь коментар
21.02.2026 20:53 Відповісти
 
 