Уражено два ворожі сторожові кораблі, літаки Бе-12 в Криму та РСЗВ "Торнадо-С" у Запорізькій області, - Генштаб. ФОТО

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і техніці російськогого агресора на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Уражено два сторожові кораблі

Так, у ніч на 21 лютого, на ТОТ українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються.

Уражено літаки

Також, у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12.

Уражено систему залпового вогню "Торнадо-С"

Крім того, у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області, підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" противника.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.







"Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії", - наголошують у Генштабі.