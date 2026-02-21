Поражены два вражеских сторожевых корабля, самолеты Бе-12 в Крыму и РСЗО "Торнадо-С" на Запорожье, - Генштаб. ФОТО

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и технике российского агрессора на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поражены два сторожевых корабля

В частности, в ночь на 21 февраля, на ВОТ украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракеты "Фламинго" поразили "Воткинский завод", где РФ производит баллистические ракеты, - Генштаб

Поражены самолеты

Также, в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12.

Поражена система залпового огня "Торнадо-С"

Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" противника.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.







Читайте: Поражены пункты управления, склады и районы сосредоточения россиян на оккупированных территориях, - Генштаб

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия", - отмечают в Генштабе.