Поражены два вражеских сторожевых корабля, самолеты Бе-12 в Крыму и РСЗО "Торнадо-С" на Запорожье, - Генштаб. ФОТО
Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и технике российского агрессора на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Поражены два сторожевых корабля
В частности, в ночь на 21 февраля, на ВОТ украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются.
Поражены самолеты
Также, в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12.
Поражена система залпового огня "Торнадо-С"
Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" противника.
Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия", - отмечают в Генштабе.
