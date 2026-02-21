РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4484 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российского самолета
6 373 9

Поражены два вражеских сторожевых корабля, самолеты Бе-12 в Крыму и РСЗО "Торнадо-С" на Запорожье, - Генштаб. ФОТО

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и технике российского агрессора на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поражены два сторожевых корабля

В частности, в ночь на 21 февраля, на ВОТ украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракеты "Фламинго" поразили "Воткинский завод", где РФ производит баллистические ракеты, - Генштаб

Поражены самолеты

Также, в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12.

Поражена система залпового огня "Торнадо-С"

Кроме того, в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" противника.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Поражены цели врага
Поражены цели врага
Поражены цели врага

Читайте: Поражены пункты управления, склады и районы сосредоточения россиян на оккупированных территориях, - Генштаб

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия", - отмечают в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (5286) корабль (250) Крым (2923) самолет (725) Бахчисарайский район (2) Евпаторийский район (6) Инкерман (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"... на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12 ..." - ці літачки пішли полетіли по курсу крейцера "мацква"
показать весь комментарий
21.02.2026 16:34 Ответить
А то були НАШІ літаки... Один, чи два встигли втекти, а решта кацапам залишилися...
показать весь комментарий
21.02.2026 17:10 Ответить
Все, що могло злетіти навесні 2014 із аеродрому САКИ - злетіло... (пару Ка-27 залишилося літаючих, так як екіпажів підготовоених не було)
показать весь комментарий
21.02.2026 17:13 Ответить
Пригожин та захарченко, чекають від ****** на зустріч!!
показать весь комментарий
21.02.2026 16:39 Ответить
Героям слава!!!!!
показать весь комментарий
21.02.2026 16:39 Ответить
Дуже добрі новини. Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
21.02.2026 16:49 Ответить
Бе-12 самому новому 52 года.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:10 Ответить
Значить досвідчені. Тому більш цінніший.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:52 Ответить
Противокорабельные самолеты, лет 20 на ремонте стояли - самая ценная цель!
показать весь комментарий
21.02.2026 20:53 Ответить
 
 