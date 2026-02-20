РУС
Поражены пункты управления, склады и районы сосредоточения россиян на оккупированных территориях, - Генштаб

Удары по оккупантам на ТОТ

В рамках системных и планомерных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по критически важным объектам врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

ВОТ Запорожской области

Сразу несколько целей было поражено на временно оккупированных территориях Запорожской области. В частности, под удары попали:

  • пункт управления БПЛА в районе Златополя,
  • склад материально-технических средств (р-н н.п. Богдановка),
  • ремонтная база оккупантов в районе Розовки.

Также украинские воины наносили удары по району сосредоточения живой силы противника вблизи Степногорска.

ВОТ Херсонщины

В районе Любимовки и на Тендровской косе, что на территории временно оккупированной Херсонщины, поражены командно-наблюдательный пункт и сосредоточение живой силы агрессора.

ВОТ Крыма и Луганщины

Также Силы обороны поразили два склада материально-технических средств:

  • один - в районе Лобанового (ОТО АР Крым),
  • другой - в районе Можняковки на временно оккупированной Луганщине.

В Генштабе отмечают, что потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают методично истощать боевые возможности агрессора и разрушать его военный потенциал", - отмечается в сообщении.

