Поражен вражеский вертолет Ка-27 и три пункта управления БПЛА, - Генштаб

Поражен вертолет

Подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать важные военные цели противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражен корабельный вертолет Ка-27

Так, в ночь на 17 февраля в районе н.п. Камышли (ОТО Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Зафиксировано попадание в цель.

Другие поражения

Кроме того, 16 февраля 2026 года поражены три пункта управления БПЛА врага:

в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);

в районе Анатольевки (Курская область, РФ);

в районе н.п. Затишье (ВОТ Запорожской области).

Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацией и беспилотными подразделениями российского агрессора", - добавили в Генштабе.

Генштаб ВС (5263) Гуляйполе (157) Крым (2918) Запорожская область (2153) вертолёт (259) Пологовский район (327) Удары по РФ (712)
У "безсмертній" чорнобаївській ескадрільї поповнення.
показать весь комментарий
17.02.2026 13:23 Ответить
На палубі крейсера «москва» базувався вертоліт Ка-27. Тепер на тій палубі може базуватися одразу два гелікоптера....
Правда, тепер на підводному крейцері...
показать весь комментарий
17.02.2026 14:01 Ответить
а завтра у зведені Генштабу буде додатковий пепелац?
показать весь комментарий
17.02.2026 13:41 Ответить
якщо "чорний тюльпан" спробує забрати 200-х і перевезти самкам на болота "груз 200", то і додатковий пепелац може бути і не один!
показать весь комментарий
17.02.2026 14:04 Ответить
Добра новина ! давненько гелікоптерів не знищували.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:37 Ответить
 
 