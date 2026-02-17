Поражен вражеский вертолет Ка-27 и три пункта управления БПЛА, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать важные военные цели противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Поражен корабельный вертолет Ка-27
Так, в ночь на 17 февраля в районе н.п. Камышли (ОТО Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Зафиксировано попадание в цель.
Другие поражения
Кроме того, 16 февраля 2026 года поражены три пункта управления БПЛА врага:
в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);
в районе Анатольевки (Курская область, РФ);
в районе н.п. Затишье (ВОТ Запорожской области).
Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацией и беспилотными подразделениями российского агрессора", - добавили в Генштабе.
