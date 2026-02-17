Поражен вражеский вертолет Ка-27 и три пункта управления БПЛА, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать важные военные цели противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поражен корабельный вертолет Ка-27

Так, в ночь на 17 февраля в районе н.п. Камышли (ОТО Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Зафиксировано попадание в цель.

Читайте также: Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Другие поражения

Кроме того, 16 февраля 2026 года поражены три пункта управления БПЛА врага:

в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);

в районе Анатольевки (Курская область, РФ);

в районе н.п. Затишье (ВОТ Запорожской области).

Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацией и беспилотными подразделениями российского агрессора", - добавили в Генштабе.

Смотрите также: Поражены три вражеских вертолета Ми-8 и РЛС 55Ж6У "Небо-У" в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО