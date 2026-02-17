Уражено ворожий вертоліт Ка-27 та три пункти управління БпЛА, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України продовжують уражати важливі військові цілі противника.

Уражено корабельний вертоліт Ка-27

Так, у ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українськими воїнами уражено ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль.

Інші ураження

Окрім того, 16 лютого 2026 року уражено три пункти управління БпЛА ворога:

  • у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);
  • у районі Анатоліївки (Курська область, рф);
  • у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російського агресора", - додали у Генштабі.

У "безсмертній" чорнобаївській ескадрільї поповнення.
17.02.2026 13:23 Відповісти
На палубі крейсера «москва» базувався вертоліт Ка-27. Тепер на тій палубі може базуватися одразу два гелікоптера....
Правда, тепер на підводному крейцері...
17.02.2026 14:01 Відповісти
а завтра у зведені Генштабу буде додатковий пепелац?
17.02.2026 13:41 Відповісти
якщо "чорний тюльпан" спробує забрати 200-х і перевезти самкам на болота "груз 200", то і додатковий пепелац може бути і не один!
17.02.2026 14:04 Відповісти
Добра новина ! давненько гелікоптерів не знищували.
17.02.2026 14:37 Відповісти
 
 