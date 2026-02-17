Уражено ворожий вертоліт Ка-27 та три пункти управління БпЛА, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України продовжують уражати важливі військові цілі противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Уражено корабельний вертоліт Ка-27

Так, у ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українськими воїнами уражено ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль.

Інші ураження

Окрім того, 16 лютого 2026 року уражено три пункти управління БпЛА ворога:

у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);

у районі Анатоліївки (Курська область, рф);

у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російського агресора", - додали у Генштабі.

