Уражено ворожий вертоліт Ка-27 та три пункти управління БпЛА, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України продовжують уражати важливі військові цілі противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Уражено корабельний вертоліт Ка-27
Так, у ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українськими воїнами уражено ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль.
Інші ураження
Окрім того, 16 лютого 2026 року уражено три пункти управління БпЛА ворога:
- у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);
- у районі Анатоліївки (Курська область, рф);
- у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російського агресора", - додали у Генштабі.
