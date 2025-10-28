УКР
Новини Росіяни збили свій літак
1 239 6

Росія "дружнім вогнем" збила 17 власних літаків та вертольотів з початку війни, - росЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Напередодні російські пропагандистські канали заявили про втрату ударного вертольота Ка-52 разом з екіпажем. "Дружній вогонь" стався під час відбиття атаки українських безпілотників на територію Росії.

Про це пише російське видання The Insider, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни збили свій Ка-52

За даними кількох Z-каналів, найімовірніше, це сталось через "дружній вогонь". Екіпаж вертольота загинув. Один із російських ресурсів уточнив, що Ка-52 переплутали з безпілотником, і російський винищувач відкрив по ньому вогонь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни збили власний літак під час відбиття атаки дронів над Кримом, - Плетенчук

Загальні втрати авіації РФ від "дружнього вогню"

Як підрахував The Insider, це щонайменше 17-та відома втрата російської авіації від "дружнього вогню" з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

З них Росія втратила:

  • 12 літаків (зокрема чотири Су-35, три Су-34, два А-50, а також Су-27, Су-30 та Іл-22);
  • п’ять вертольотів — два Ка-52, Ка-29, Мі-24 і Мі-8.

Читайте також: Z-канали скаржаться на втрату вертольота Ка-52: ліквідовано двох пілотів

РФ збила власний вертоліт Ка-52. Це 17 випадок від початку війни

Автор: 

авіація (4294) росія (68691) літак (3070) вертоліт (903)
Було б весело, якби Україна не змагалася у цій справі з руснею
28.10.2025 17:20 Відповісти
Футболисты тоже забивают иногда в свои ворота
Дело - то житейское...
28.10.2025 17:33 Відповісти
Так, звичайно... А тепер уявіть собі комбіновану атаку шахедів і балістичних ракет на столицю. По балістиці працюють Петріоти, а по шахедам F-16, вертушки і мобільні групи.... І так-кожен день... Я думаю, все зрозуміло...
28.10.2025 19:08 Відповісти
Я просто похлопаю ахахах ..!

28.10.2025 17:46 Відповісти
А почему пепелацы не отвечают по ПеВеО? Доколе???
28.10.2025 18:27 Відповісти
Ага, вірю, особливо про оті два А-50 - їх так збили "свої", що вони перестали взагалі підлітати за сотні км до ЛБЗ.
28.10.2025 19:29 Відповісти
 
 