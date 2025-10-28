Росія "дружнім вогнем" збила 17 власних літаків та вертольотів з початку війни, - росЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Напередодні російські пропагандистські канали заявили про втрату ударного вертольота Ка-52 разом з екіпажем. "Дружній вогонь" стався під час відбиття атаки українських безпілотників на територію Росії.

Про це пише російське видання The Insider, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни збили свій Ка-52

За даними кількох Z-каналів, найімовірніше, це сталось через "дружній вогонь". Екіпаж вертольота загинув. Один із російських ресурсів уточнив, що Ка-52 переплутали з безпілотником, і російський винищувач відкрив по ньому вогонь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни збили власний літак під час відбиття атаки дронів над Кримом, - Плетенчук

Загальні втрати авіації РФ від "дружнього вогню"

Як підрахував The Insider, це щонайменше 17-та відома втрата російської авіації від "дружнього вогню" з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

З них Росія втратила:

12 літаків (зокрема чотири Су-35, три Су-34, два А-50, а також Су-27, Су-30 та Іл-22);

п’ять вертольотів — два Ка-52, Ка-29, Мі-24 і Мі-8.

Читайте також: Z-канали скаржаться на втрату вертольота Ка-52: ліквідовано двох пілотів