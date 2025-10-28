1 239 6
Росія "дружнім вогнем" збила 17 власних літаків та вертольотів з початку війни, - росЗМІ. ІНФОГРАФІКА
Напередодні російські пропагандистські канали заявили про втрату ударного вертольота Ка-52 разом з екіпажем. "Дружній вогонь" стався під час відбиття атаки українських безпілотників на територію Росії.
Про це пише російське видання The Insider, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни збили свій Ка-52
За даними кількох Z-каналів, найімовірніше, це сталось через "дружній вогонь". Екіпаж вертольота загинув. Один із російських ресурсів уточнив, що Ка-52 переплутали з безпілотником, і російський винищувач відкрив по ньому вогонь.
Загальні втрати авіації РФ від "дружнього вогню"
Як підрахував The Insider, це щонайменше 17-та відома втрата російської авіації від "дружнього вогню" з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
З них Росія втратила:
- 12 літаків (зокрема чотири Су-35, три Су-34, два А-50, а також Су-27, Су-30 та Іл-22);
- п’ять вертольотів — два Ка-52, Ка-29, Мі-24 і Мі-8.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
