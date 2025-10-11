УКР
Z-канали скаржаться на втрату вертольота Ка-52: ліквідовано двох пілотів

Z-канали повідомляють про втрату російського вертольота Ка-52 з екіпажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали. 

Як зазначається, 2 пілоти - "двохсоті".

знищено гелікоптер рф
знищено гелікоптер рф

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

ліквідація (4495) вертоліт (902)
Йшли до успіху і все накрилось - це добре
11.10.2025 12:02 Відповісти
11.10.2025 12:04 Відповісти
Хоча "Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає", але дуже приємно
11.10.2025 12:05 Відповісти
Хоч офіційно, хоч неофіційно, але головне, що здохли!
11.10.2025 12:10 Відповісти
Так вдало кукурікнулися лопатоїди з пепелацем - у суботу зручно святкувати.
11.10.2025 12:20 Відповісти
Малувато буде!! *********, вимагають продовження свята роковин ******!
11.10.2025 12:28 Відповісти
 
 