Z-канали скаржаться на втрату вертольота Ка-52: ліквідовано двох пілотів
Z-канали повідомляють про втрату російського вертольота Ка-52 з екіпажем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Як зазначається, 2 пілоти - "двохсоті".
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
