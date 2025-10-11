Z-каналы жалуются на потерю вертолета Ка-52: ликвидированы два пилота

Z-каналы сообщают о потере российского вертолета Ка-52 с экипажем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Как отмечается, 2 пилота - "двухсотые".





Официального подтверждения этой информации пока нет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ