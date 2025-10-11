РУС
Z-каналы жалуются на потерю вертолета Ка-52: ликвидированы два пилота

Z-каналы сообщают о потере российского вертолета Ка-52 с экипажем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Как отмечается, 2 пилота - "двухсотые".

уничтожен вертолет РФ
уничтожен вертолет РФ

Официального подтверждения этой информации пока нет.

+17
11.10.2025 12:04
+14
Хоча "Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає", але дуже приємно
11.10.2025 12:05
+11
Йшли до успіху і все накрилось - це добре
11.10.2025 12:02
Йшли до успіху і все накрилось - це добре
11.10.2025 12:02
11.10.2025 12:04
Хоча "Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає", але дуже приємно
11.10.2025 12:05
Хоч офіційно, хоч неофіційно, але головне, що здохли!
11.10.2025 12:10
Так вдало кукурікнулися лопатоїди з пепелацем - у суботу зручно святкувати.
11.10.2025 12:20
Малувато буде!! *********, вимагають продовження свята роковин ******!
11.10.2025 12:28
Треба зтирати заклади, які навчають на пілотів..чи то геліеоптерів, чи то літаків..
11.10.2025 12:35
11.10.2025 12:59
канали..
скаржаться..
11.10.2025 13:09
Выжратая пилотами огненная вода это конечно не огневое воздействие ... но важен результат а он прекрасен...
11.10.2025 13:16
Ага, успехов им там.
11.10.2025 13:16
 
 