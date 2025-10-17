Росіяни збили власний літак під час відбиття атаки дронів над Кримом, - Плетенчук
У тимчасово окупованому Криму російська протиповітряна оборона збила власний військовий літак під час спроби відбити атаку безпілотників.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Апострофа", передає Цензор.НЕТ.
"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію", - зазначив Плетенчук.
За його словами, після нічних ударів по півострову спалахнула пожежа на ще одній російській нафтобазі.
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, що належить ТОВ "Кедр" - власнику найбільшої мережі АЗС на півострові ATAN.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
яке збиття? ще й червону доріжку у небі розстелять