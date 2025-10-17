Росіяни збили власний літак під час відбиття атаки дронів над Кримом, - Плетенчук

У тимчасово окупованому Криму російська протиповітряна оборона збила власний військовий літак під час спроби відбити атаку безпілотників.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Апострофа", передає Цензор.НЕТ.

"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію", - зазначив Плетенчук.

За його словами, після нічних ударів по півострову спалахнула пожежа на ще одній російській нафтобазі.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, що належить ТОВ "Кедр" - власнику найбільшої мережі АЗС на півострові ATAN.

