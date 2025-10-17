УКР
Росіяни збили власний літак під час відбиття атаки дронів над Кримом, - Плетенчук

У тимчасово окупованому Криму російська протиповітряна оборона збила власний військовий літак під час спроби відбити атаку безпілотників.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Апострофа", передає Цензор.НЕТ.

"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію", - зазначив Плетенчук.

За його словами, після нічних ударів по півострову спалахнула пожежа на ще одній російській нафтобазі.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, що належить ТОВ "Кедр" - власнику найбільшої мережі АЗС на півострові ATAN.

Крим (14281) літак (3054) Плетенчук Дмитро (190)
+21
А "пафтаріть" можуть?
17.10.2025 11:19 Відповісти
17.10.2025 11:19 Відповісти
+16
У фтарой армії світу найкраща ППО!
17.10.2025 11:23 Відповісти
17.10.2025 11:23 Відповісти
+15
17.10.2025 11:29 Відповісти
17.10.2025 11:29 Відповісти
А "пафтаріть" можуть?
17.10.2025 11:19 Відповісти
17.10.2025 11:19 Відповісти
звісно. ще й не раз
17.10.2025 11:25 Відповісти
17.10.2025 11:25 Відповісти
У фтарой армії світу найкраща ППО!
17.10.2025 11:23 Відповісти
17.10.2025 11:23 Відповісти
третього світу..
17.10.2025 11:37 Відповісти
17.10.2025 11:37 Відповісти
Нехай валять далі
17.10.2025 11:23 Відповісти
17.10.2025 11:23 Відповісти
Є шанс, що і літак пуцина над Будапештом зіб'ють ті ж кацапи, чи самі угри. 😊
17.10.2025 11:27 Відповісти
17.10.2025 11:27 Відповісти
Цікаво, яка європейська падла той літак пропустить?
17.10.2025 11:30 Відповісти
17.10.2025 11:30 Відповісти
Напевне та, яка готує збиття літака?
17.10.2025 11:36 Відповісти
17.10.2025 11:36 Відповісти
вони сруться міги та сушки чіпати, а тут - саме *****
яке збиття? ще й червону доріжку у небі розстелять
17.10.2025 11:41 Відповісти
17.10.2025 11:41 Відповісти
орбан, сійярто, фіцо, пелегріні, а за наказом рудого донні - уся польська гвардія
17.10.2025 11:39 Відповісти
17.10.2025 11:39 Відповісти
Це тобі фсбшніки таку методичку скинули
17.10.2025 11:48 Відповісти
17.10.2025 11:48 Відповісти
досвід анкоріджу
17.10.2025 11:50 Відповісти
17.10.2025 11:50 Відповісти
та ще й оце на таку думку наводить

17.10.2025 12:00 Відповісти
17.10.2025 12:00 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3580204/fitso-pidtrymav-zustrich-trampa-ta-putina-v-budapeshti#comment_9ef89435-6476-4270-a4ad-a54fc7147acb
17.10.2025 12:40 Відповісти
17.10.2025 12:40 Відповісти
Серби...
17.10.2025 11:40 Відповісти
17.10.2025 11:40 Відповісти
Оператору наведення - сто грамм за збитий!
17.10.2025 11:28 Відповісти
17.10.2025 11:28 Відповісти
17.10.2025 11:29 Відповісти
17.10.2025 11:29 Відповісти
Так він же «тяжєлєє воздуха», задорнов їх навчав!?!?
17.10.2025 11:31 Відповісти
17.10.2025 11:31 Відповісти
Я ❤️ кримське певео.
17.10.2025 11:52 Відповісти
17.10.2025 11:52 Відповісти
17.10.2025 11:58 Відповісти
17.10.2025 11:58 Відповісти
Еще бы узнать что летчики не выжили
17.10.2025 12:03 Відповісти
17.10.2025 12:03 Відповісти
Молодці! Так тримати! Бий своїх щоб чужі боялись...
17.10.2025 12:03 Відповісти
17.10.2025 12:03 Відповісти
17.10.2025 12:14 Відповісти
17.10.2025 12:14 Відповісти
Думки кацапського літуна, під час пікірування до землі "Наверное, трахать жену командира зенитно-ракетного дивизинона было не лучшей идеей..."
17.10.2025 12:58 Відповісти
17.10.2025 12:58 Відповісти
 
 