Россияне сбили собственный самолет при отражении атаки дронов над Крымом, - Плетенчук
Во временно оккупированном Крыму российская противовоздушная оборона сбила собственный военный самолет при попытке отразить атаку беспилотников.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Апострофа", передает Цензор.НЕТ.
"Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они сегодня над Крымом. Борьба продолжается. В Крыму сейчас собирают всю информацию", - отметил Плетенчук.
По его словам, после ночных ударов по полуострову вспыхнул пожар на еще одной российской нефтебазе.
Напомним, в ночь на 17 октября временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе, принадлежащей ООО "Кедр" - владельцу крупнейшей сети АЗС на полуострове ATAN.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
яке збиття? ще й червону доріжку у небі розстелять