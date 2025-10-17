Россияне сбили собственный самолет при отражении атаки дронов над Крымом, - Плетенчук

Во временно оккупированном Крыму российская противовоздушная оборона сбила собственный военный самолет при попытке отразить атаку беспилотников.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Апострофа", передает Цензор.НЕТ.

"Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они сегодня над Крымом. Борьба продолжается. В Крыму сейчас собирают всю информацию", - отметил Плетенчук.

По его словам, после ночных ударов по полуострову вспыхнул пожар на еще одной российской нефтебазе.

Напомним, в ночь на 17 октября временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе, принадлежащей ООО "Кедр" - владельцу крупнейшей сети АЗС на полуострове ATAN.

