Россияне сбили собственный самолет при отражении атаки дронов над Крымом, - Плетенчук

самолет,россия

Во временно оккупированном Крыму российская противовоздушная оборона сбила собственный военный самолет при попытке отразить атаку беспилотников.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Апострофа", передает Цензор.НЕТ.

"Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они сегодня над Крымом. Борьба продолжается. В Крыму сейчас собирают всю информацию", - отметил Плетенчук.

По его словам, после ночных ударов по полуострову вспыхнул пожар на еще одной российской нефтебазе.

Напомним, в ночь на 17 октября временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе, принадлежащей ООО "Кедр" - владельцу крупнейшей сети АЗС на полуострове ATAN.

Крым (26505) самолет (3715) Плетенчук Дмитрий (185)
+4
А "пафтаріть" можуть?
17.10.2025 11:19 Ответить
+4
У фтарой армії світу найкраща ППО!
17.10.2025 11:23 Ответить
+2
Нехай валять далі
17.10.2025 11:23 Ответить
звісно. ще й не раз
17.10.2025 11:25 Ответить
третього світу..
17.10.2025 11:37 Ответить
Є шанс, що і літак пуцина над Будапештом зіб'ють ті ж кацапи, чи самі угри. 😊
17.10.2025 11:27 Ответить
Цікаво, яка європейська падла той літак пропустить?
17.10.2025 11:30 Ответить
Напевне та, яка готує збиття літака?
17.10.2025 11:36 Ответить
вони сруться міги та сушки чіпати, а тут - саме *****
яке збиття? ще й червону доріжку у небі розстелять
17.10.2025 11:41 Ответить
орбан, сійярто, фіцо, пелегріні, а за наказом рудого донні - уся польська гвардія
17.10.2025 11:39 Ответить
Серби...
17.10.2025 11:40 Ответить
Оператору наведення - сто грамм за збитий!
17.10.2025 11:28 Ответить
17.10.2025 11:29 Ответить
Так він же «тяжєлєє воздуха», задорнов їх навчав!?!?
17.10.2025 11:31 Ответить
 
 