Новости Россияне сбили свой самолет
589 3

Россия "дружественным огнем" сбила 17 собственных самолетов и вертолетов с начала войны, - росСМИ. ИНФОГРАФИКА

Накануне российские пропагандистские каналы заявили о потере ударного вертолета Ка-52 вместе с экипажем. "Дружественный огонь" произошел во время отражения атаки украинских беспилотников на территорию России.

Об этом пишет российское издание The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Россияне сбили свой Ка-52

По данным нескольких Z-каналов, скорее всего, это произошло из-за "дружественного огня". Экипаж вертолета погиб. Один из российских ресурсов уточнил, что Ка-52 перепутали с беспилотником, и российский истребитель открыл по нему огонь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне сбили собственный самолет во время отражения атаки дронов над Крымом, - Плетенчук

Общие потери авиации РФ от "дружественного огня"

Как подсчитал The Insider, это как минимум 17-я известная потеря российской авиации от "дружественного огня" с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Из них Россия потеряла:

  • 12 самолетов (в том числе четыре Су-35, три Су-34, два А-50, а также Су-27, Су-30 и Ил-22);
  • пять вертолетов - два Ка-52, Ка-29, Ми-24 и Ми-8.

Читайте также: Z-каналы жалуются на потерю вертолета Ка-52: ликвидированы два пилота

РФ сбила собственный вертолет Ка-52. Это 17 случай с начала войны

Автор: 

