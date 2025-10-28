Россия "дружественным огнем" сбила 17 собственных самолетов и вертолетов с начала войны, - росСМИ. ИНФОГРАФИКА
Накануне российские пропагандистские каналы заявили о потере ударного вертолета Ка-52 вместе с экипажем. "Дружественный огонь" произошел во время отражения атаки украинских беспилотников на территорию России.
Об этом пишет российское издание The Insider, передает Цензор.НЕТ.
Россияне сбили свой Ка-52
По данным нескольких Z-каналов, скорее всего, это произошло из-за "дружественного огня". Экипаж вертолета погиб. Один из российских ресурсов уточнил, что Ка-52 перепутали с беспилотником, и российский истребитель открыл по нему огонь.
Общие потери авиации РФ от "дружественного огня"
Как подсчитал The Insider, это как минимум 17-я известная потеря российской авиации от "дружественного огня" с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Из них Россия потеряла:
- 12 самолетов (в том числе четыре Су-35, три Су-34, два А-50, а также Су-27, Су-30 и Ил-22);
- пять вертолетов - два Ка-52, Ка-29, Ми-24 и Ми-8.
