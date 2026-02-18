Поражена пусковая установка ЗРК С-300ВМ, пункты управления БпЛА и сосредоточение сил и средств РФ, - Генштаб

В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что атаковали Силы обороны?

Так, в ночь на 18 февраля 2026 года поражены:

в районе н.п. Трудовое (ВОТ Запорожской области) - район сосредоточения подразделения БПЛА противника;

в районе н.п. Токмак (ВОТ Запорожской области) - мастерскую БПЛА;

в районе н.п. Старомлиновка (ВОТ Донецкой области) - узел связи;

г. Донецк (ВОТ Донецкой области) - сосредоточение военной техники оккупантов.

ЗРК С-300ВМ и пункты управления БПЛА

Кроме того, по данным Генштаба, 17 февраля в районе Мариуполя (ВОТ Донецкой области) поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ.

Также в районе н.п. Сальное (Курская область, РФ) и в районе г. Родинское (ВОТ Донецкой области) поражены пункты управления БПЛА противника.

Отмечается, что потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, противовоздушную оборону и беспилотные подразделения российского агрессора", - добавили в Генштабе.