Поражены районы сосредоточения живой силы РФ, узел связи и пункт управления БПЛА на ВОТ

Силы обороны нанесли удары по районам сосредоточения живой силы российских оккупантов, узлу связи и пункту управления БПЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В ночь на 16 февраля в районе н.п. Калиновка (ВОТ Запорожской области) поражен район сосредоточения живой силы противника.

15 февраля был поражен узел связи врага в районе Новопавловки (ВОТ Донецкой области).

Читайте также: РЛС "Небо-У", районы сосредоточения операторов БПЛА и склад РФ поражены на ВОТ, - Генштаб

Под ударом Сил обороны также сосредоточение живой силы противника в районе н.п. Березовое (ВОТ Днепропетровской области).

Поражен пункт управления БПЛА оккупантов в районе н.п. Затишье (ВОТ Донецкой области).

В настоящее время потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Читайте также: Поражен нефтяной терминал в Краснодарском крае и ЗРГК "Панцирь-С1" в Крыму, - Генштаб