Поражены районы сосредоточения живой силы РФ, узел связи и пункт управления БПЛА на ВОТ
Силы обороны нанесли удары по районам сосредоточения живой силы российских оккупантов, узлу связи и пункту управления БПЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В ночь на 16 февраля в районе н.п. Калиновка (ВОТ Запорожской области) поражен район сосредоточения живой силы противника.
15 февраля был поражен узел связи врага в районе Новопавловки (ВОТ Донецкой области).
Под ударом Сил обороны также сосредоточение живой силы противника в районе н.п. Березовое (ВОТ Днепропетровской области).
Поражен пункт управления БПЛА оккупантов в районе н.п. Затишье (ВОТ Донецкой области).
В настоящее время потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
