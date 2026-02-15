Поражен нефтяной терминал в Краснодарском крае и ЗРГК "Панцирь-С1" в Крыму, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по важным военным и стратегическим объектам врага в глубине его территории и на ВОТ.
Поражение нефтяного терминала
В частности, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе поселка Волна (Краснодарский край, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар.
Масштабы ущерба уточняются.
Поражен "Панцирь-С1" в Крыму
Кроме того, в районе поселка Кача (ВОТ АР Крым) успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника.
Другие успешные поражения
Также за минувшие сутки нанесены удары по объектам захватчиков на других направлениях.
- В частности, в районе Вольного (ВОТ Донецкой области) поражено ремонтная часть из состава одной из артиллерийских бригад ВС РФ.
- В районе Любимовки (ВОТ Запорожской области) зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов.
Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются.
"Силы обороны Украины продолжат системную работу по истощению боевых возможностей врага и разрушению его военной инфраструктуры до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - отмечают в Генштабе.
