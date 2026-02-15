РУС
Поражен нефтяной терминал в Краснодарском крае и ЗРГК "Панцирь-С1" в Крыму, - Генштаб

Поражен терминал РФ

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по важным военным и стратегическим объектам врага в глубине его территории и на ВОТ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражение нефтяного терминала

В частности, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе поселка Волна (Краснодарский край, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар.

Масштабы ущерба уточняются.

Поражен "Панцирь-С1" в Крыму

 Кроме того, в районе поселка Кача (ВОТ АР Крым) успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника.

Другие успешные поражения

Также за минувшие сутки нанесены удары по объектам захватчиков на других направлениях.

  • В частности, в районе Вольного (ВОТ Донецкой области) поражено ремонтная часть из состава одной из артиллерийских бригад ВС РФ. 
  • В районе Любимовки (ВОТ Запорожской области) зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов.

Потери противника и нанесенный врагу ущерб уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат системную работу по истощению боевых возможностей врага и разрушению его военной инфраструктуры до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - отмечают в Генштабе.

Генштаб ВС (1763) Крым (2113) Удары по РФ (769) Краснодарский край РФ (24)
навішали на Панцирь всяку хрень і він не може сам себе захистити
15.02.2026 13:27 Ответить
"Панцирь-1" готували до "вчорашньої війни"... Тобто, для боротьби з пілотованою авіацією... Але не з БПЛА...
15.02.2026 13:34 Ответить
Толстопузые генералы всегда готовятся к прошлой войне
15.02.2026 16:18 Ответить
Худі лейтенанти - теж... Бо до тієї війни їх готують товстопузі генерали...
15.02.2026 16:50 Ответить
 
 