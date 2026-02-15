Уражено нафтовий термінал у Краснодарському краї та ЗРГК "Панцирь-С1" у Криму, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових та стратегічних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Ураження нафтового терміналу

Зокрема, підтверджено ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" в районі селища Волна, (Краснодарський край, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу.

Масштаби збитків уточнюються.

Уражено "Панцирь-С1" у Криму

Крім того, у районі селища Кача (ТОТ АР Крим) успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника.

Інші успішні ураження

Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках.

Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад зс рф.

У районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.

Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються.

"Сили оборони України продовжать системну роботу над виснаженням бойових спроможностей ворога і руйнуванням його військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.

