УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7548 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки
2 835 4

Уражено нафтовий термінал у Краснодарському краї та ЗРГК "Панцирь-С1" у Криму, - Генштаб

уражено термінал рф

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових та стратегічних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ураження нафтового терміналу

Зокрема, підтверджено ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" в районі селища Волна, (Краснодарський край, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу.

Масштаби збитків уточнюються.

Уражено "Панцирь-С1" у Криму

 Крім того, у районі селища Кача (ТОТ АР Крим) успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 24-ї ОМБр кількома пострілами збив російський БпЛА "Молнія". ВIДЕО

Інші успішні ураження

Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках.

  • Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад зс рф. 
  • У районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.

Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються.

"Сили оборони України продовжать системну роботу над виснаженням бойових спроможностей ворога і руйнуванням його військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.

Також дивіться: Прикордонники "Сталевого кордону" знищили САУ та гармату Д-30 окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8384) Крим (14079) Удари по РФ (962) Краснодарський край РФ (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навішали на Панцирь всяку хрень і він не може сам себе захистити
показати весь коментар
15.02.2026 13:27 Відповісти
"Панцирь-1" готували до "вчорашньої війни"... Тобто, для боротьби з пілотованою авіацією... Але не з БПЛА...
показати весь коментар
15.02.2026 13:34 Відповісти
Толстопузые генералы всегда готовятся к прошлой войне
показати весь коментар
15.02.2026 16:18 Відповісти
Худі лейтенанти - теж... Бо до тієї війни їх готують товстопузі генерали...
показати весь коментар
15.02.2026 16:50 Відповісти
 
 