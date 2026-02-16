Уражено райони зосередження живої сили РФ, вузол зв’язку та пункт управління БпЛА на ТОТ

Сили оборони уразили райони зосередження живої сили російських окупантів, вузол зв’язку та пункт управління БпЛА.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У ніч на 16 лютого в районі н.п. Калинівка (ТОТ Запорізької області), уражено район зосередження живої сили противника.

15 лютого було уражено вузол зв’язку ворога у районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області).

Під ударом Сил оборони також зосередження живої сили противника у районі н.п. Березове (ТОТ Дніпропетровської області).

Уражено пункт управління БпЛА окупантів у районі н.п. Затишок (ТОТ Донецької області).

Наразі втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.

