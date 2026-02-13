РЛС "Небо-У", райони зосередження операторів БпЛА та склад РФ уражено на ТОТ, - Генштаб

Сили оборони уразили російську РЛС "Небо-У", райони зосередження операторів БпЛА та склад МТЗ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

На окупованій частині Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, уражені зосередження живої сили противника. А у районах Токмака та Михайлівки - пункти дислокації операторів БпЛА противника.

На ТОТ Донеччини, в районі Селидового, уражено склад матеріально-технічних засобів РФ.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 250 950 осіб (+800 за добу), 11 667 танків, 37 254 артсистеми, 24 028 ББМ. ІНФОГРАФІКА

В окупованій Євпаторії уражено РЛС 55Ж6У "Небо-У".

У районі Комишувахи (окупована Донеччина) уражено район зосередження військової техніки противника.

Наразі втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.

Читайте: На чотирьох напрямках фронту штурмів РФ не зафіксовано. Всього - 142 боєзіткнення, - Генштаб. МАПИ