РЛС "Небо-У", райони зосередження операторів БпЛА та склад РФ уражено на ТОТ, - Генштаб
Сили оборони уразили російську РЛС "Небо-У", райони зосередження операторів БпЛА та склад МТЗ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
На окупованій частині Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, уражені зосередження живої сили противника. А у районах Токмака та Михайлівки - пункти дислокації операторів БпЛА противника.
На ТОТ Донеччини, в районі Селидового, уражено склад матеріально-технічних засобів РФ.
В окупованій Євпаторії уражено РЛС 55Ж6У "Небо-У".
У районі Комишувахи (окупована Донеччина) уражено район зосередження військової техніки противника.
Наразі втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.
"Наші пацани звільнили Добропілля та міцно просунулися вперед до села Солодке на Гуляйпільському напрямку!
Те, що підори пробивали місяцями, ми зараз повертаємо за лічені дні! "