РЛС "Небо-У", районы сосредоточения операторов БПЛА и склад РФ поражены на ВОТ, - Генштаб

Еще одну российскую РЛС поразили Силы обороны

Силы обороны поразили российскую РЛС "Небо-У", районы сосредоточения операторов БПЛА и склад МТС.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

На оккупированной части Запорожской области,в районах Солодководного и Любимовки, поражены сосредоточения живой силы противника. А в районах Токмака и Михайловки - пункты дислокации операторов БПЛА противника.

На ВОТ Донецкой области, в районе Селидово, поражен склад материально-технических средств РФ.

В оккупированной Евпатории поражена РЛС 55Ж6У "Небо-У".

В районе Камышевахи (оккупированная Донецкая область) поражен район сосредоточения военной техники противника.

В настоящее время потери врага и масштабы ущерба уточняются.

