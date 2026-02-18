Уражено пускову установку ЗРК С-300ВМ, пункти управління БпЛА та зосередження сил і засобів РФ, - Генштаб. ВIДЕО

У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що атакували Сили оборони?

Так, у ніч на 18 лютого 2026 року уражено:

у районі н.п. Трудове (ТОТ Запорізької області) - район зосередження підрозділу БпЛА противника;

у районі н.п. Токмак (ТОТ Запорізької області) - майстерню БпЛА;

у районі н.п. Старомлинівка (ТОТ Донецької області) - вузол зв’язку;

м. Донецьк (ТОТ Донецької області) - зосередження військової техніки окупантів.

ЗРК С-300ВМ і пункти управління БпЛА

Окрім того, за даними Генштабу, 17 лютого у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ.

Також у районі н.п. Сальне (Курська область, рф) та у районі м. Родинське (ТОТ Донецької області) уражено пункти управління БпЛА противника.

Ззаначається, що втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, протиповітряну оборону та безпілотні підрозділи російського агресора", - додали в Генштабі.